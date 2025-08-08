Essay Contest 2025

गहलोत पर मदन राठौड़ का पलटवार, कहा- तीन बार के मुख्यमंत्री का चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाना समझ से परे - MADAN RATHOD HIT BACK ON GEHLOT

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठाए जाने के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पलटवार किया.

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 8, 2025 at 9:04 PM IST

जयपुर: कांग्रेस नेता और संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जाने के बाद पार्टी के अन्य नेताओं ने भी इसी राग को दोहराया है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी चुनाव आयोग पर आरोप लगाए. इस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने शनिवार को गहलोत पर पलटवार किया. भाजपा के मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में राठौड़ ने कहा कि जिन मतदाताओं के वोट से अशोक गहलोत तीन बार मुख्यमंत्री बने, आज वे उसी निर्वाचन प्रक्रिया पर संदेह जता रहे हैं. यह समझ से परे है. ऐसे निराधार बयानों के कारण ही कांग्रेस देश भर में लगातार सिमट रही है.

गहलोत को पता नहीं क्या बोलना है: राठौड़ ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत को पता नहीं क्या हो गया है. उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या बोलना है और क्या नहीं?. वे तीन बार के मुख्यमंत्री हैं, उनको सब पता है कि हर बार मतदाता सूची का पुनरीक्षण होता है. नए मतदाता जुड़ते हैं, मृतकों या स्थानांतरित लोगों के नाम हटाए जाते हैं. इस बार बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा अवैध रूप से मतदाता बनने के मामले सामने आए हैं, तो उनकी जांच हो रही है. कांग्रेस को इससे आपत्ति क्यों है? रोहिंग्या और अवैध नागरिकों के नाम हटाने में समस्या क्या है?

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस को डर है कि उसके 'झूठे वोटर' खत्म हो जाएंगे, इसलिए उसके नेता बयान दे रहे हैं. राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पूर्व सीएम अशोक गहलोत को यह लग रहा है कि उनका जनाधार खिसकने वाला है, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं. राठौड़ ने तंज कसा कि भारत के नक्शे में कांग्रेस अब मुश्किल से दिखती है. जल्द ही बचे-खुचे राज्यों से भी गायब हो जाएगी. अशोक गहलोत जनता के जनादेश से मुख्यमंत्री बने हैं, आज क्यों जनादेश को स्वीकार नहीं कर रहे हैं?

घुसपैठियों को हिन्दुस्तान में सरकार बनाने का अधिकार नहींः भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि लोकसभा सत्र में विपक्ष ने बार-बार हंगामा करके सदन का कीमती समय बर्बाद किया और कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा से दूर रहे. विशेष रूप से एसआईआर को लेकर विपक्ष का रवैया निराशाजनक रहा. राठौड़ ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण एक नियमित प्रक्रिया है, जिसमें नए मतदाता जोड़े जाते हैं और कुछ नाम हटाए जाते हैं, इस पर आपत्ति जताना केवल जनभावनाओं को भटकाने का प्रयास है. उन्होंने कहा कि भारत में कौन शासन करेगा, यह भारत का नागरिक तय करेगा. बाहरी घुसपैठियों, विशेषकर रोहिंग्याओं के मतदाता सूची में नाम जोड़ने की घटनाएं पूर्वोत्तर और असम में चिंता का विषय हैं. इस पर राहुल गांधी को संजीदगी से विचार करना चाहिए, न कि संसद में हंगामा करना चाहिए. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसे वरिष्ठ नेताओं को भी ऐसे विषयों पर जिम्मेदारीपूर्ण बयान देने चाहिए.

ये कहा था पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने: गौरतलब है कि राहुल गांधी द्वारा लोकसभा में 'वोट चोरी' के आरोप लगाए जाने के बाद गहलोत ने भी चुनाव आयोग पर हमला बोला था. उन्होंने कहा था कि राहुल से शपथ पत्र मांगा जा रहा है, जबकि आयोग को यह बताना चाहिए कि चुनाव निष्पक्ष हुए. संवैधानिक पदधारक होने के नाते राहुल की बातों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए. गहलोत ने यह भी दावा किया कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार के चुनाव आयोग की वेबसाइट्स अचानक बंद हो गई. उन्होंने केंद्र सरकार पर संस्थाओं क दुरूपयोग करने का आरोप भी लगाया था.

