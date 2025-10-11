ETV Bharat / state

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बोले - गहलोत जहां भी गए, बंटाधार किया, टिकट पर अंतिम फैसला संसदीय बोर्ड लेगा

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत और नेता प्रतिपक्ष जूली के आरोपों पर जवाब देते हुए पलटवार किया.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 11, 2025 at 8:29 PM IST

जयपुर: बिहार विधानसभा चुनाव और राजस्थान के अंता विधानसभा सीट के उपचुनाव के चलते राजस्थान में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि गहलोत जहां भी चुनाव संभालने गए, वहां उन्होंने बंटाधार ही किया.

राठौड़ ने बिहार चुनाव में गहलोत की भूमिका पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अशोक गहलोत का इतिहास रहा है कि जहां-जहां भी वे चुनाव संभालने गए, वहां कांग्रेस की हार हुई. बिहार में भी वे पार्टी का बंटाधार करके ही आएंगे. उन्होंने दावा किया कि बिहार में एनडीए अच्छे बहुमत से जीतेगा.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ (ETV Bharat Jaipur)

अंता सीट पर दावा: अंता विधानसभा सीट उपचुनाव को लेकर राठौड़ ने दावा किया कि भाजपा निश्चित रूप से अंता सीट जीतेगी. टिकट वितरण के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी आंतरिक लोकतंत्र और सर्वे रिपोर्ट के आधार पर उम्मीदवार तय करेगी और अंतिम फैसला संसदीय बोर्ड का होगा.

उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से काम करती है. पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है. कांग्रेस डिक्टेटरशिप से चलती है. यह दोनों पार्टियों में बड़ा अंतर है. राठौड़ ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसकी आदत सिर्फ आलोचना करने की हो गई है. पार्टी आंतरिक कलह में उलझी हुई है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को प्रदेश सरकार के काम और केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी में दी गई राहत जैसे सकारात्मक पहलू दिखाई नहीं देते.

कानून-व्यवस्था का दावा: कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए राठौड़ ने दावा किया, कांग्रेस सरकार में पुलिस पिटती थी, लेकिन आज पुलिस अपराधियों को दबोच रही है. किसानों को एमएसपी का लाभ मिल रहा है, बिजली आपूर्ति ठीक है और महिलाओं को सुरक्षा दी जा रही है. कांग्रेस आंतरिक कलह में उलझी हुई है. एक दूसरे को किस तरह से नीचे दिखाया जाए, उस पर काम कर रहे हैं. नेता प्रतिपक्ष जूली ने शनिवार को भाजपा सरकार की आलोचना करते हुए कहा था कि डबल इंजन की सरकार में अपराध भी डबल हो गए हैं. कानून व्यवस्था बिगड़ गई है.

