अध्यक्ष राठौड़ का पलटवार-घटिया क्वालिटी का सामान कांग्रेस सरकार ने खरीदा और अंगुली हम पर उठा रहे हो...

राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस को अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए कि घटिया क्वालिटी के सामान किस सरकार ने खरीदा.

Madan Rathore talking to the media
मीडिया से बात करते मदन राठौड़ (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 7, 2025 at 3:49 PM IST

जयपुर: कांग्रेस ने मध्यप्रदेश और राजस्थान में खांसी की दवा पीने से हुई बच्चों की मौत के मामले को भ्रष्टाचार से जोड़ते सत्ताधारी भाजपा पर आरोप लगाया. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दोनों राज्यों की सरकार को निशाने पर लिया. जूली के भ्रष्टाचार के आरोपों पर मंगलवार को जयपुर में प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर मीडिया से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने जवाबी हमला बोला. भाजपा अध्यक्ष राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकने की आदत नहीं है. अगर वो अपनी गिरेबान में झांके तो उन्हें पता लग जाएगा कि घटिया क्वालिटी के सामान की खरीद किस सरकार में हुई? पाप उनकी सरकार में हुए और आज हम पर सवाल उठा रहे हैं. राठौड़ ने पूर्व विधायक और भाजपा से कांग्रेस में गए प्रह्लाद गुंजल के आरोपों पर चुटकी ली.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि कई बार नेता प्रतिपक्ष जूली ऐसी बातें कर लेते हैं, जिनकी विश्वनीयता नहीं होती. कभी अपने गिरेबान में झांककर देखें तो पता चल जाएगा कि जो आरोप हम पर लगा रहे हैं, वो किसकी सरकार के हैं. आरोप लगाने से पहले जूली देख लेते तो उन्हें पता चल जाता कि उनकी सरकार में किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ. किस तरह से घटिया स्वास्थ्य सामग्री खरीदी गई. हमको मजबूरन उसका उपयोग करना पड़ रहा है. कांग्रेस ने खरीद में कमीशनखोरी करके घटिया सामग्री खरीदी, उसके आंकड़े हैं. राठौड़ ने कहा कि अब हमारी सरकार है, कांग्रेस ने पाप किये है उन्हें सही करेंगे. हमने व्यवस्थाएं ठीक की है. दुर्घटनाएं कहीं हो जाती है, इस पर राजनीति करना कांग्रेस की आदत है. कांग्रेस कभी सकारात्मक भूमिका नहीं निभाती है. कांग्रेस को सिर्फ नकारात्मक राजनीति आती है. हम सकारात्मक काम पर विश्वास रखते हैं. प्रदेश की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़. (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: SMS हॉस्पिटल हादसा : राठौड़ बोले- कांग्रेस नेताओं की तरह सीएम दिल्ली सैर-सपाटे करने नहीं जाते...

घुटन नहीं होती तो जूतम पैजार क्यों: पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल के हमले पर राठौड़ ने कहा कि 'मैं निजी बात इसलिए नहीं करूंगा, क्योंकि पर्सनल बातें वीडियो पर देने के लिए नहीं होती. मेरी प्रहलाद गुंजल से लंबी चौड़ी बातें होती रहती है. वो आज भी संपर्क में हैं. हमारी बातचीत होती रहती है. अब क्या बात होती है, ये नहीं बताऊंगा. ये अंदर की बात है, लेकिन यह सही है कि प्रहलाद गुंजल कांग्रेस में घुटन महसूस कर रहे हैं. ऐसा हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं. कल जो जूतमपैजार हुई वो फिर क्यों हुई? शांति धारीवाल और प्रहलाद गुंजल के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए. जमकर लात घूसे चले. ये सब हमने देखा था. तब घुटन कौन महसूस कर रहा है'?

