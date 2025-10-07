ETV Bharat / state

अध्यक्ष राठौड़ का पलटवार-घटिया क्वालिटी का सामान कांग्रेस सरकार ने खरीदा और अंगुली हम पर उठा रहे हो...

जयपुर: कांग्रेस ने मध्यप्रदेश और राजस्थान में खांसी की दवा पीने से हुई बच्चों की मौत के मामले को भ्रष्टाचार से जोड़ते सत्ताधारी भाजपा पर आरोप लगाया. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दोनों राज्यों की सरकार को निशाने पर लिया. जूली के भ्रष्टाचार के आरोपों पर मंगलवार को जयपुर में प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर मीडिया से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने जवाबी हमला बोला. भाजपा अध्यक्ष राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकने की आदत नहीं है. अगर वो अपनी गिरेबान में झांके तो उन्हें पता लग जाएगा कि घटिया क्वालिटी के सामान की खरीद किस सरकार में हुई? पाप उनकी सरकार में हुए और आज हम पर सवाल उठा रहे हैं. राठौड़ ने पूर्व विधायक और भाजपा से कांग्रेस में गए प्रह्लाद गुंजल के आरोपों पर चुटकी ली.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि कई बार नेता प्रतिपक्ष जूली ऐसी बातें कर लेते हैं, जिनकी विश्वनीयता नहीं होती. कभी अपने गिरेबान में झांककर देखें तो पता चल जाएगा कि जो आरोप हम पर लगा रहे हैं, वो किसकी सरकार के हैं. आरोप लगाने से पहले जूली देख लेते तो उन्हें पता चल जाता कि उनकी सरकार में किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ. किस तरह से घटिया स्वास्थ्य सामग्री खरीदी गई. हमको मजबूरन उसका उपयोग करना पड़ रहा है. कांग्रेस ने खरीद में कमीशनखोरी करके घटिया सामग्री खरीदी, उसके आंकड़े हैं. राठौड़ ने कहा कि अब हमारी सरकार है, कांग्रेस ने पाप किये है उन्हें सही करेंगे. हमने व्यवस्थाएं ठीक की है. दुर्घटनाएं कहीं हो जाती है, इस पर राजनीति करना कांग्रेस की आदत है. कांग्रेस कभी सकारात्मक भूमिका नहीं निभाती है. कांग्रेस को सिर्फ नकारात्मक राजनीति आती है. हम सकारात्मक काम पर विश्वास रखते हैं. प्रदेश की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है.