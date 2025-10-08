ETV Bharat / state

प्रहलाद गुंजल ने कांग्रेस के संस्कार ग्रहण कर​ लिए, इसलिए वे 'मां' को ठोकर मारने की बात कह रहे हैं - मदन राठौड़

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ बुधवार को भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे. उन्होंने कहा कि प्रहलाद गुंजल भाजपा में कई सालों तक रहे हैं. उनके ऐसे कई बयान हैं, जिसमें उन्होंने भाजपा को मां माना था. अब वे दूसरी पार्टी में चले गए हैं. हो सकता है कि अब किन्हीं परिस्थितियों के कारण वे दूसरी पार्टी में चले गए हैं. राठौड़ ने कहा, 'मैं उनके बारे में कभी भी 'एजेंट' शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता. मैंने सिर्फ "हमारे" शब्द का इस्तेमाल किया. इसका मतलब यह है कि वह हमारे साथी हैं, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है. भारतीय जनता पार्टी को अपनी मां माना था.

जयपुर : भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल आमने सामने हो गए है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ ने कहा कि गुंजल ने कांग्रेस में जाने के बाद वहां के संस्कार ग्रहण कर लिए हैं. इसलिए वे हल्की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि जिस भाजपा को वे कभी मां मानते थे, उसके लिए 'ठोकर मारने' जैसे शब्दों का उपयोग कांग्रेस के लोग ही कर सकते हैं. गुंजल ने भी कांग्रेस में जाकर वहां के आचरण को अपना लिया. उन्होंने गुंजल के लिए 'एजेंट' शब्द का उपयोग करने की बात से भी इनकार किया और बोले कि वे प्रहलाद गुंजल की बहुत इज्जत करते हैं. इस तरह के शब्द का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते.

राठौड़ ने तंज कसा कि अब गुंजल जैसा वरिष्ठ आदमी यह कह दे कि वे भाजपा को ठोकर मारकर आए हैं तो जो अब अपनी मां को ठोकर मार सकता है, तो ऐसे बेटे के लिए क्या कहें? राठौड़ ने कहा, आज जो प्रहलाद गुंजल बोल रहे हैं, यह सिर्फ कांग्रेस के संस्कार हैं. यह प्रहलाद गुंजल के नहीं हैं. कांग्रेस में जाने के बाद उनमें इस तरह के अवगुण आ गए कि वह अपनी मां को ठोकर मारने की बात करते हैं. उन्होंने कहा कि किसी के प्रति नाराजगी हो सकती है, गुस्सा आ सकता है, लेकिन मां को ठोकर मारने वाली बात बोलें, यह अच्छे संस्कार नहीं हैं. यह सब कांग्रेस की देन है, वहां जाने के बाद यह सब उनमें आए हैं.

डोटासरा - गहलोत के संस्कार सीख लिए: बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि प्रहलाद गुंजल वरिष्ठ नेता हैं. उन्होंने मेरे साथ लंबे समय काम किया, लेकिन क्या वे व्यक्ति को नहीं पहचान सकते? क्या मदन राठौड़ उनके लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है? उन्हें यह सोचना चाहिए. उन्हें देखना चाहिए, इंसान की पहचान होनी चाहिए. हमारी नाराजगी हो सकती है, विचारधारा की बात हो सकती है. राठौड़ ने कहा कि विरोध करने के लिए भी शब्दों का चयन ठीक होना चाहिए. वह मेरे लिए कह रहे हैं कि 'चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए' - यह बयान देने से पहले प्रहलाद गुंजल को सोचना चाहिए.किसी पार्टी में जाना यह व्यक्तिगत निर्णय है. राजनीतिक विरोध हो सकता है, लेकिन बयानों में कटुता नहीं होनी चाहिए. राजनीतिक व नीतिगत विरोध हो सकता है. शब्दों का चयन आदर्श होना चाहिए. राठौड़ ने कहा कि गुंजल ऐसे नहीं थे, लेकिन जिसमें वे गए हैं, उस पार्टी का आचरण यही है. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं.