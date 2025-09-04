ETV Bharat / state

जीएसटी दरों में बदलाव पर सियासी पारा गर्म, राठौड़ बोले- ऐतिहासिक निर्णय, कांग्रेस शब्दों की लीपापोती कर रही

जीएसटी दरों पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि वे शब्दों की लीपापोती कर रहे हैं.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 4, 2025 at 6:44 PM IST

जयपुर: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार के जीएसटी दरों में बदलाव के फैसले को 9 साल लेट बताया है. इस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने उन पर पलटवार करते हुए कहा कि वे सिर्फ शब्दों की लीपापोती कर रहे हैं. राठौड़ ने कहा कि जीएसटी दरों में बदलाव कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी से लेकर किसान और छोटे उद्यमियों के इस्तेमाल में आने वाली सैकड़ों वस्तुओं को सस्ता कर दिया है. इस निर्णय का देश के नागरिक स्वागत कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को ये भी रास नहीं आ रहा. जब दृढ़ इच्छाशक्ति वाले पीएम मोदी ने ऐतिहासिक निर्णय लिया तो कांग्रेस श्रेय लेने की होड़ में लग गई और अब शब्दों की लीपापोती करने में जुट गई.

प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ ने पत्रकारों से बाचतीत में कहा कि जीएसटी (GST) दरों में इस बदलाव से ब्रेड, पराठा और दूध से लेकर एसी और कारें तक सस्ती होंगी. पिछले एक साल से लंबित स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा पर लगने वाले 18 प्रतिशत जीएसटी को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है. यह आम आदमी को बड़ी राहत है. राठौड़ ने कहा कि इस फैसले से कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा, सामान्य और इससे नीचे के परिवारों को राहत मिलेगी. छोटे-छोटे उद्योग लगाकर काम कर रहे लोगों पर शून्य जीएसटी कर दिया है. भारत सरकार का ये कदम स्वागतयोग्य है.

कांग्रेस कर रही सिर्फ शब्दों की लीपापोती: राठौड़ ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ बातें करती है. गरीबी हटाने का नारा देने वाली कांग्रेस ने उनके लिए आज तक कुछ नहीं किया. अशोक गहलोत स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने इस विषय को नहीं उठाया, जबकि कांग्रेस ने वैट को 36 प्रतिशत तक बढ़ाने का काम किया था. कांग्रेस ने आमजन को भ्रमित करने का काम किया था. यह सिर्फ भाजपा की मोदी सरकार है, जिसने गरीबों और आमजन के लिए ठोस कदम उठाए हैं. आज जब मोदी सरकार आमजन को राहत प्रदान कर रही है, तो वे सिर्फ शब्दों की लीपापोती कर रहे हैं. भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीबी दूर करने के लिए ठोस कदम उठाए और उन्हें धरातल पर भी उतारा जा रहा है. इसका अंदाजा एनडीए और यूपीए सरकार के कार्यकाल में महंगाई दर की तुलना कर लगाया जा सकता है.

महंगाई दर नियंत्रण में: राठौड़ ने बताया कि देश में महंगाई दर नियंत्रण में है. वर्ष 2014 में अंतरराष्ट्रीय बाजार में महंगाई दर 4.5 प्रतिशत थी, जो 2025 में 5.8 प्रतिशत पर है. ऐसे में भारत में जहां 2014 में महंगाई दर 9.8 प्रतिशत थी, वह 2025 में 2.1 प्रतिशत पर आ गई है. एक तरफ पूरी दुनिया में महंगाई दर बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर भारत में लगातार घट रही है. महंगाई पर अंकुश लगाने का ऐतिहासिक कार्य मोदी सरकार ने किया है. नई टैक्स स्लैब लागू होने के बाद महंगाई दर शायद 1 फीसदी तक पहुंच सकती है.

राहुल गांधी सिर्फ अपनी पीठ थपथपा रहे: भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी सिर्फ अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, जबकि मनमोहन सरकार के समय उन्होंने कैबिनेट नोट्स तक फाड़ दिए थे और आज गरीबी को दूर करने की बातें करते हैं. कांग्रेस रोटी, कपड़ा और मकान के नाम पर वोट मांगती थी, लेकिन गरीबों के लिए कभी कोई ठोस कार्य नहीं किया. कांग्रेस शब्दों की लीपापोती के अलावा कुछ नहीं करती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी के मकान बनाने तक की चिंता की और निर्माण सामग्री पर टैक्स कम करने का काम किया. नई टैक्स स्लैब से आमजन को राहत मिलेगी, उद्योग पनपेंगे, रोजगार के अवसर मिलेंगे.

ये कहा था अशोक गहलोत ने: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर कहा था कि नेता विपक्ष राहुल गांधी ने जीएसटी को लेकर जो बात 2016 में कही थी, अंततः 9 साल तक जनता को महंगाई का झटका देने के बाद 2025 में मोदी सरकार ने वो बात मान ली. इतना विलंब क्यों किया गया? अब इसे लेकर मोदी जी वाहवाही लूटना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी के सुझाव को पहले ही मानकर इस फैसले को पहले ही ले लेते तो आमजन और अर्थव्यवस्था का इतना नुकसान न होता.

