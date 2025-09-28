ETV Bharat / state

वांगचुक को लेकर गहलोत पर बरसे राठौड़, बोले- हिंदुस्तान एक, किसी भी जेल में रखें क्या दिक्कत है ?

भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ( ETV Bharat Jaipur )

Published : September 28, 2025 at 2:38 PM IST | Updated : September 28, 2025 at 2:49 PM IST

जयपुर: भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार किया है. उन्होंने मेवाराम जैन की वापसी के मुद्दे को लेकर भी कांग्रेस की मंशा पर सवाल खड़े किए. इसके साथ ही उन्होंने हनुमान बेनीवाल की ओर से भाजपा में फूट को लेकर दिए गए बयान को लेकर पलटवार किया. राठौड़ ने रविवार को प्रदेश भाजपा मुख्यालय में पीएम नरेंद्र मोदी की 'मन की बात' कार्यक्रम सुना. इसके बाद वे मीडिया से मुखातिब हुए. सामाजिक कार्यकर्ता वांगचुक की गिरफ्तारी और जोधपुर जेल लाने को लेकर अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत पूरा पढ़ते नहीं हैं. उन्होंने यह नहीं पढ़ा कि सोनम वांगचुक का किस तरह से पाकिस्तान से संपर्क रहा. उनके कृत्य पाकिस्तान प्रेरित रहे. जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो हिंदुस्तान एक है. उन्हें किसी भी जेल में रखा जाए. गहलोत को क्या दिक्कत है? यह समझ से परे है. भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ (ETV Bharat Jaipur) मेवाराम जैन की वापसी पर कांग्रेस को घेरा: बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन की कांग्रेस में वापसी और पोस्टर लगने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उनके चरित्र के बारे में क्या कहा जाए. वो ऐसे लोगों को पार्टी में वापस ले रहे हैं. कांग्रेस नेता तो दुष्कर्म की घटनाओं पर यह कह देते हैं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है. राजनीति में व्यक्तिगत जीवन में भी शुचिता होनी चाहिए. उन्होंने सवाल उठाया कि मेवाराम को पहले पार्टी से निकाला क्यों और अब वापस ले रहे हैं तो क्या वो कारण खत्म हो गए. जिनके कारण उन्हें पार्टी से निकाला था.

