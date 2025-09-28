वांगचुक को लेकर गहलोत पर बरसे राठौड़, बोले- हिंदुस्तान एक, किसी भी जेल में रखें क्या दिक्कत है ?
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के कृत्य पाकिस्तान से प्रेरित रहे हैं.
जयपुर: भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार किया है. उन्होंने मेवाराम जैन की वापसी के मुद्दे को लेकर भी कांग्रेस की मंशा पर सवाल खड़े किए. इसके साथ ही उन्होंने हनुमान बेनीवाल की ओर से भाजपा में फूट को लेकर दिए गए बयान को लेकर पलटवार किया. राठौड़ ने रविवार को प्रदेश भाजपा मुख्यालय में पीएम नरेंद्र मोदी की 'मन की बात' कार्यक्रम सुना. इसके बाद वे मीडिया से मुखातिब हुए.
सामाजिक कार्यकर्ता वांगचुक की गिरफ्तारी और जोधपुर जेल लाने को लेकर अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत पूरा पढ़ते नहीं हैं. उन्होंने यह नहीं पढ़ा कि सोनम वांगचुक का किस तरह से पाकिस्तान से संपर्क रहा. उनके कृत्य पाकिस्तान प्रेरित रहे. जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो हिंदुस्तान एक है. उन्हें किसी भी जेल में रखा जाए. गहलोत को क्या दिक्कत है? यह समझ से परे है.
मेवाराम जैन की वापसी पर कांग्रेस को घेरा: बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन की कांग्रेस में वापसी और पोस्टर लगने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उनके चरित्र के बारे में क्या कहा जाए. वो ऐसे लोगों को पार्टी में वापस ले रहे हैं. कांग्रेस नेता तो दुष्कर्म की घटनाओं पर यह कह देते हैं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है. राजनीति में व्यक्तिगत जीवन में भी शुचिता होनी चाहिए. उन्होंने सवाल उठाया कि मेवाराम को पहले पार्टी से निकाला क्यों और अब वापस ले रहे हैं तो क्या वो कारण खत्म हो गए. जिनके कारण उन्हें पार्टी से निकाला था.
बेनीवाल की कोई विचारधारा नहीं: उन्होंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उनकी खुद की कोई नीति-नियम नहीं है. न ही उनकी अपनी विचारधारा और सोच है. वे हमारे संगठन पर क्या टिप्पणी करेंगे. उन्होंने कहा कि बेनीवाल तो खुद भ्रमित होते रहते हैं. कभी भाजपा के साथ आते हैं तो कभी कांग्रेस के साथ जाते हैं. उनके बयानों पर क्या टिप्पणी की जाए.
बहुत जल्द जारी होगी प्रदेश कार्यकारिणी: भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर उन्होंने कहा कि हमारा संगठन नीचे से चलता है. कोई थोपा नहीं जाता. बूथ से, मंडल से, जिले से, प्रदेश से प्रस्ताव लेकर सूची समावेश करते हुए राष्ट्रीय नेतृत्व को भेजी जाती है. राष्ट्रीय नेतृत्व की स्वीकृति के बाद कार्यकारिणी की घोषणा होती है. राष्ट्रीय स्तर से एक-एक प्रदेश की सूची जारी हो रही है. बहुत जल्द नई प्रदेश टीम मिल जाएगी. वैसे, हमारी टीम काम कर रही है.
किसी को टारगेट कर नीचा दिखाना अस्वीकार्य: उन्होंने कहा, हाल ही में बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेमिसाल सभा हुई है. यह सभा ऐसे क्षेत्र में हुई. जहां दुर्गम मार्ग हैं. वहां भी इतनी बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री को सुनने लोग आए. यह हमारे संगठन की विशेषता है. संगठन काम कर रहा है. उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की घटनाओं को लेकर उन्होंने कहा, किसी भी प्रकार से दूसरे वर्ग को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं होना चाहिए. हर किसी को अपनी भावना व्यक्त करने का अधिकार है, लेकिन इससे किसी को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए. किसी को टारगेट करके नीचा दिखाने की चेष्टा करना. यह स्वीकार्य नहीं है.