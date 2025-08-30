ETV Bharat / state

'पाप तो आपकी सरकार में हुए,' राठौड़ ने गहलोत के बयान पर किया पलटवार - MADAN RATHOD ON EX CM GEHLOT

पेपर लीक मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत के बयान पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि पाप उन्हीं की सरकार में हुए थे.

Madan Rathod on EX CM Gehlot
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 30, 2025 at 7:40 PM IST

जयपुर: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार को पेपर लीक और राजनीतिक नियुक्तियों सहित कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश की. इसके जवाब में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने उन पर पलटवार किया. राठौड़ ने पूर्व सीएम को आड़े हाथों लिया और कहा कि उन्हें अपनी गिरेबान में झांकने का अभ्यास नहीं है, जितने भी पाप हुए वे उन्हीं की सरकार में हुए थे. हमारी सरकार ने तो उन्हें धोने का काम किया है. राठौड़ ने राजनीतिक नियुक्तियों और नई टीम को लेकर स्पष्ट किया कि जल्द ही सब कुछ होगा, अब इसमें ज्यादा दिन नहीं लगेंगे.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ ने कांग्रेस नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं को अभ्यास नहीं है, लेकिन अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए. राजस्थान में जब भी पेपर लीक हुए वे कांग्रेस सरकार में हुए. अशोक गहलोत सरकार में युवाओं के साथ कुठाराघात हुए, लेकिन भजनलाल शर्मा की सरकार बनने के बाद से कोई पेपर लीक नहीं हुआ. हमारी सरकार ने 2021 की एसआई भर्ती प्रक्रिया में जांच की और आरोपियों को गिरफ्तार किया. कई आरोपी सलाखों के पीछे हैं. पूर्व सीएम के अंगरक्षक भी गिरफ्त में हैं, अभी और भी पकड़े जाएंगे.

राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा अब बयानबाजी करते हैं, लेकिन उनके पास कोई विकल्प ही नहीं है, जो अपराध उनकी सरकार में, उनके प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल में हुए, उनके लिए तो सीधे तौर पर डोटासरा भी इन अपराधों का हिस्सा माने जाएंगे. ऐसे में उन्हें इस तरह की बयानबाजी नहीं करना चाहिए.

जल्द होगी सूची जारी: मदन राठौड़ ने अपनी नई टीम को लेकर कहा कि जो सूची वायरल हुई वह प्रोपोजल लिस्ट थी. हम कई बड़े नेताओं से सुझाव लेते हैं. वह अपना प्रोपोजल लिस्ट भेजते हैं. सबके सुझाव को शामिल करके फाइनल सूची बनती है, जो सूची वायरल हुई वह फाइनल नहीं है, लेकिन अब बहुत जल्द कुछ ही दिनों में नई टीम के नाम सबके सामने होंगे.

जातीय बोर्ड अघोषित रूप से बंद करने के पूर्व सीएम के आरोपों पर राठौड़ ने कहा कि हम किसी भी बोर्ड को बंद नहीं करने जा रहे हैं. सभी राजनीतिक नियुक्तियां जल्द होंगी. संवैधानिक पद होते हैं, उनमें समय पूरा होने पर ही हटाया जा सकता है. राठौड़ ने कहा कि संवैधानिक पदों से हटाने का काम कांग्रेस सरकार में ही हो सकता था, हम उनकी तरह नहीं करते हैं, जहां तक सरकार गिराने का सवाल है वो भी कांग्रेस में होता था. हम लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को गिराने का काम नहीं करते हैं.

