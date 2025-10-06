'अंता में कांग्रेस को धूल चटाएंगे' भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ का दावा
अंता में विधानसभा उपचुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बयान दिया है.
Published : October 6, 2025 at 8:01 PM IST
जयपुर : बारां जिले के अंता में विधानसभा सीट के उपचुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दल अपनी-अपनी जीत का दावा कर रहे हैं. कांग्रेस की ओर से जीत के दावों पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पलटवार किया. राठौड़ ने कहा कि अंता विधानसभा सीट हमारी परंपरागत सीट है. कांग्रेस कितने ही दावे करें, लेकिन हम उन्हें चुनाव में धूल चटा देंगे. कांग्रेस तो पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर है, उनके दावे खोखले हैं.
उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि चुनाव आयोग को लेकर कांग्रेस प्रदेशाध्य गोविंद सिंह डोटासरा अनर्गल बातें करते हैं. उनका कोई जवाब नहीं है. राठौड़ ने कहा कि चुनाव आयोग ने तारीख की घोषणा कर दी है, हम चुनाव जीतेंगे. अंता हमारी परंपरागत विधानसभा सीट है.
राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस पहले भी अपनी भुजाएं फड़काती थी, लेकिन 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में क्या परिणाम सामने आए, भाजपा ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की. कांग्रेस की तो जमानत भी जब्त हुई है. कांग्रेस कितनी ही बड़ी-बड़ी बातें करें, लेकिन हमारे दो साल के कामकाज को जनता ने देखा है. हमने जनता को सुशासन देने का काम किया है.
कांग्रेस के दावे में दम नहीं: उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा लगातार जनता के लिए काम कर रहे हैं.भाजपा सरकार ने ERCP की प्रदेश को सौगात दी. पहले बिजली मिलती नहीं थी, अब बराबर बिजली मिल रही है. सड़कों का जाल बिछा दिया, राइजिंग राजस्थान के जरिये इंडस्ट्रीज लगाने का काम हमारी भाजपा सरकार में हो रहा है. 1 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दिया है, इसलिए कांग्रेस की जीत के दावे में कोई दम नहीं है.