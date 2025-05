ETV Bharat / state

कानपुर पहुंचे भूपेंद्र चौधरी, रैली स्थल का लिया जायजा; BJP प्रदेश अध्यक्ष ने कहा- दंगाई के साथ खड़ी रहती थी समाजवादी पार्टी - KANPUR NEWS

कानपुर पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ( Photo credit: ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 27, 2025 at 9:53 PM IST | Updated : May 27, 2025 at 10:11 PM IST 4 Min Read

कानपुर/बलरामपुर : देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम कानपुर में 30 मई को प्रस्तावित है. प्रधानमंत्री के कानपुर आने को लेकर शासन-प्रशासन का दौरा जारी है. मंगलवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी कानपुर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने रैली स्थल का जायजा लिया. मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि हम लोग समाजवादी पार्टी के राजनीतिक डीएनए की बात करते हैं और पॉलिटिकल डीएनए समाजवादी पार्टी का सब लोग जानते हैं. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी दंगाइयों के साथ खड़ी रहती थी. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने दी जानकारी (Video credit: ETV Bharat) भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने क्षेत्रीय कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई को कानपुर आ रहे हैं. सभी कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे. उन्होंने बताया कि कार्यक्रम पहले से प्रस्तावित था, लेकिन पहलगाम की घटना के चलते कार्यक्रम निरस्त हो गया था. जिसके चलते अब यह कार्यक्रम 30 मई को प्रस्तावित किया गया है. उन्होंने बताया कि बड़े पैमाने में कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा होगा.

प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि पहलगाम की घटना के बाद देश के वीर जवानों ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के माध्यम से मुंह तोड़ जवाब दिया था. जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिले–जिले में तिरंगा यात्रा निकालकर वीर सैनिकों का मनोबल बढ़ाने का काम किया. उन्होंने बताया कि पार्टी की और भी कार्यक्रम हैं. उन्होंने कहा कि 21 से 31 मई तक हम लोग लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में जन जन तक उनके विचार, हमारी धार्मिक आस्था को किस प्रकार उन्होंने आगे बढ़ाया, उसकी चर्चा भी हम लोग अलग-अलग माध्यम से कर रहे हैं.

