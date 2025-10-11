ETV Bharat / state

कानपुर पहुंचे भूपेंद्र चौधरी; बोले- बहुत जल्द नये राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष देखने को मिलेंगे

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शनिवार को मंधना स्थित एक सिनेमा हाल का उद्घाटन करने पहुंचे.

कानपुर पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी
कानपुर पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 11, 2025 at 8:00 PM IST

कानपुर : 'बहुत जल्द नये भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष देखने को मिलेंगे. प्रदेश अध्यक्ष के स्तर पर 90 प्रतिशत इकाईयों में चुनाव की प्रक्रिया पूरी कराई जा चुकी है. यह प्रक्रिया जैसे ही पूरी हो जाएगी, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव हो जाएंगे. भाजपा में सभी स्तरों पर चुनाव कराए जाते हैं. हमने जिलाध्यक्ष स्तर पर चुनावी प्रक्रिया को पूरा कर लिया है.' शनिवार को कानपुर आए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने ये बातें कहीं.

प्रेसवार्ता के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मंधना स्थित एक सिनेमा हाल का उद्घाटन करने पहुंचे थे. पत्रकारवार्ता के दौरान बिहार चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि एनडीए बहुत मजबूत स्थिति में है. सीटों के बंटवारे को लेकर केंद्र स्तर से जो फार्मूला बना है उसे लागू किया जाएगा. उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार में लोगों ने बदला हुआ व विकसित बिहार देखा है.

पूर्व सीएम अखिलेश यादव के फेसबुक अकाउंट सस्पेंड होने के सवाल उन्होंने कहा कि इस बात की मुझे जानकारी नहीं है लेकिन यह केवल राजनीतिक हथकंडे हैं और सस्ती लोकप्रियता पाने के लिये इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं.

उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस मिलकर जनता के बीच भाजपा को लेकर जितना भी नकारात्मक प्रचार कर लें, लेकिन प्रदेश और देश की जनता सीएम योगी व पीएम मोदी के साथ है. 2027 के चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि हम सीजनल लोग नहीं जो केवल चुनावों के समय दिखते हैं.

उन्होंने कहा कि भाजपा का हर कार्यकर्ता सरकार के कामकाज का ब्योरा लेकर घर-घर संपर्क करेगा. हमारे अभियानों व कार्यक्रमों के माध्यम से हम जनता की बीच अपनी पैठ मजबूत करेंगे. इस मौके पर उनके साथ क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल, भाजपा सांसद रमेश अवस्थी, अनूप अवस्थी आदि उपस्थित रहे.

