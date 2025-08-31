ETV Bharat / state

बाबूलाल मरांडी का सीएम को पत्रः शराब घोटाले की जांच को लेकर ये रखी मांग! - BABULAL LETTER TO CM

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 31, 2025 at 9:11 PM IST

रांची: झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है. जिसमें उन्होंने शराब घोटाले की जांच को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए.

इस पत्र के माध्यम से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि मंगलवार की रात उन्हें यह सूचना प्राप्त हुई कि उत्पाद विभाग कार्यालय से भारी मात्रा में कागजात रात के अंधेरे में एसीबी (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) द्वारा ले जाया गया है. यह कोई सामान्य प्रशासनिक अथवा विधिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं था, बल्कि पूरी तरह गुप्त और संदिग्ध परिस्थितियों में अंजाम दिया गया.

BJP state president Babulal Marandi wrote letter to CM Hemant Soren regarding ACB probe of liquor scam in Jharkhand
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी द्वारा लिखे पत्र की कॉपी (Etv Bharat)

बाबूलाल मरांडी ने सीएम को लिखे पत्र में इस घटना को चिंताजनक बताया है. साथ ही लिखा है कि तथ्य यह है कि यह कार्रवाई वर्तमान में अवैध रूप से पद पर आसीन पुलिस महानिदेशक (DGP) की प्रत्यक्ष देखरेख और हस्तक्षेप में की गई है.

पत्र के माध्यम से बाबूलाल मरांडी ने खड़े किए गंभीर प्रश्न

  • आखिरकार, उत्पाद विभाग से एक ट्रक कागजात भरकर आधी रात को ही क्यों हटाए गए?
  • क्या उत्पाद विभाग एवं एसीबी के भीतर किसी बड़े भ्रष्टाचार के खेल की तैयारी चल रही है?
  • क्या यह कार्रवाई कुछ चुनिंदा अधिकारियों एवं राजनीतिक सरगनाओं को बचाने के उद्देश्य से की गई है?

बाबूलाल मरांडी ने सीएम को लिखे पत्र में आगे लिखा है कि हमारी जानकारी के अनुसार यह कदम सीधे-सीधे महत्वपूर्ण साक्ष्यों को नष्ट करने एवं आगामी समय में संभावित ईडी-सीबीआई जांच से पूर्व भ्रष्टाचार और घोटालों के सबूत मिटाने का प्रयास प्रतीत होता है.

BJP state president Babulal Marandi wrote letter to CM Hemant Soren regarding ACB probe of liquor scam in Jharkhand
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी द्वारा लिखे पत्र की कॉपी (Etv Bharat)
यह न केवल संवैधानिक दायित्वों का उल्लंघन है, बल्कि राज्य की जनता के हितों एवं राजस्व सुरक्षा पर सीधा आघात भी है.

नेता प्रतिपक्ष ने लिखा है कि अखबारों में यह भी प्रकाशित हुआ है कि पूर्व में भी एसीबी कुछ फाइलें उठा ले गई थी. जिसके चलते वर्तमान में शराब दुकानों के अगले आवंटन में कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं जिसकी वजह से राजस्व हानि संभावित है. ऐसे में यह संदेह और गहरा हो जाता है कि शराब घोटाले से संबंधित ऐसे महत्वपूर्ण संचिकाओं एवं दस्तावेजों को जानबूझकर नष्ट करने की कोशिश की जा रही है जिससे चुनिंदा शराब माफियाओं, अफ़सरों एवं इसमें शामिल सत्ताधारियों को भविष्य में बचाया जा सके.

ऐसे में यह आपकी संवैधानिक जिम्मेदारी है कि राज्य की जनता के हितों की रक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि किसी भी प्रकार से साक्ष्य नष्ट न हों. बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन के नाम लिखी चिठ्ठी में कहा है कि राज्य की जनता को यह जानने का हक है कि किसके इशारे पर यह सब हो रहा है और किन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है.

उन्होंने पत्र में यह भी लिखा है कि इतिहास गवाह है कि चाहे अपराधी कितना भी चालाक क्यों न हो, अंततः कोई न कोई सुराग अवश्य छोड़ जाता है. यही सुराग एक दिन पूरे भ्रष्टाचार के खेल को बेनकाब करता है. इस पत्र के अंत में बाबूलाल मरांडी ने इस गंभीर मामले में त्वरित एवं निष्पक्ष कार्रवाई करने की उम्मीद जताई है.

TAGGED:

