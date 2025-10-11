ETV Bharat / state

पोस्टर के साथ स्वदेशी अभियान की शुरुआतः बाबूलाल मरांडी ने कहा- आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी अभियान एक दूसरे के पूरक

झारखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने स्वदेशी अभियान की शुरुआत की.

BJP state president Babulal Marandi started Swadeshi campaign by launching poster in Ranchi
स्वदेशी अभियान का पोस्टर लॉन्च करते बाबूलाल मरांडी समेत अन्य (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 11, 2025 at 4:27 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आज से राज्य भर में जागरुकता अभियान की शुरुआत की है. इसके तहत प्रदेश भाजपा कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पोस्टर लॉन्च कर लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अधिक से अधिक अपने की अपील की.

भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के अलावा अभियान के प्रदेश संयोजक एवं महामंत्री मनोज कुमार सिंह ने राज्यभर में शुरू किए जा रहे स्वदेशी अभियान का स्टीकर, पोस्टर, पम्पलेट, नोट पैड, संकल्प पत्र का लोकार्पण किया.

जानकारी देते बाबूलाल मरांडी (Etv Bharat)

इस अवसर पर मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आत्म निर्भर भारत और स्वदेशी अभियान एक दूसरे के पूरक हैं. स्वदेशी अभियान को बढ़ावा देकर, स्वदेशी उत्पादों को अपने दैनिक जीवन में अपना कर भारत का प्रत्येक नागरिक देश को 2047 तक आत्मनिर्भर भारत बनाने में बड़ा योगदान दे सकता है.

उन्होंने अभियान के मंत्र हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी को अपनाकर इसे जनांदोलन बनाने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि भारत का प्राचीन इतिहास गौरवशाली, वैभवशाली रहा है. 125 ईसा पूर्व मौर्यकाल में भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश था. विश्व की जीडीपी के भारत का योगदान 33% था. 16वीं शताब्दी तक विश्व अर्थव्यवस्था में अपनी 24.4% जीडीपी की भागीदारी के साथ भारत विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र था लेकिन गुलामी की लूट खसोट ने 1947 तक विश्व अर्थव्यवस्था ने भारत के जीडीपी की भागीदारी 4% पहुंच गई.

1947 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला भारत सबसे गरीब देशों की श्रेणी में 136वें स्थान पर पहुंच गया. उन्होंने कहा कि आजादी के आंदोलन में महात्मा गांधी से लेकर बाल गंगाधर तिलक, सरदार पटेल, जैसे नेताओं ने स्वदेशी अभियान को स्वतंत्रता की लड़ाई का हथियार बनाया. भारत की आजादी मे स्वदेशी अभियान का बड़ा योगदान रहा.

'60 वर्ष में कांग्रेस ने स्वदेशी आंदोलन पर नहीं दिया ध्यान'

60 वर्षों के शासन में कांग्रेस पार्टी ने स्वदेशी आंदोलन को बल नहीं दिया. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया गया है जिसे 140 करोड़ जनता के सहयोग से साकार करना है. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ब्रिटेन को पछाड़कर विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था वाला देश बना है. जिसे तीसरे में जल्द पहुंचने की दिशा में सार्थक प्रयास किए जा रहे.

उन्होंने कहा कि आज भारत में मेक इन इंडिया के तहत 667 अरब डॉलर का निवेश आया है. आज भारत में बिकने वाले 99.2% मोबाइल मेड इन इंडिया हैं. 2025 में भारत का मोबाइल निर्यात 1500 करोड़ से बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया. खिलौने का निर्यात 239% बढ़ गया. आज भारत 153 देशों को खिलौना निर्यात कर रहा है. ट्रैक्टर निर्माण में भारत पहले स्थान पर, बस निर्माण में दूसरे और हैवी ट्रक निर्माण में तीसरे स्थान पर है.

टेक्सटाइल क्षेत्र में भारत विश्व का छठा बड़ा निर्यातक बन गया. रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्म निर्भरता बढ़ी है. आज भारत का रक्षा निर्यात 34 गुना बढ़ा है. भारत 200 देशों को दवाई निर्यात कर रहा. आज भारत में 98 करोड़ लोग इंटरनेट का उपयोग कर रहे जो 2014 के केवल 25 करोड़ था.

देश में सौर और पवन ऊर्जा की क्षमता लगातार बढ़ रही है और सौर ऊर्जा में भारत विश्व के तीसरे और पवन ऊर्जा के चौथे स्थान पर है. भारत 100 से अधिक देशों को ऑप्टिकल फाइबर निर्यात करता है. वहीं अंतरिक्ष अभियानों में भारत आत्म निर्भर हो रहा. उन्होंने कहा कि ये सारी उपलब्धियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकासोन्मुख और भारत केंद्रित चिंतन का परिणाम है. हमें भारत को विकसित भारत बनाना है.

इसे भी पढे़ं- जमशेदपुर में स्वदेशी मेला का आगाज, अर्जुन मुंडा बोले- आज स्वदेशी निर्मित सामान का बाजार बढ़ रहा है जो एक अच्छा संकेत है

इसे भी पढे़ं- रांची में 12 अक्टूबर को होगा स्वदेशी मैराथन, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने 10 हजार लोगों के शामिल होने का किया दावा

इसे भी पढ़ें- झारखंड में स्वदेशी अभियान को जन जन तक पहुंचाएगी बीजेपी! जागरूकता के लिए आयोजित होगी कार्यशाला

For All Latest Updates

TAGGED:

आत्म निर्भर भारत और स्वदेशी अभियानBJP STATE PRESIDENT BABULAL MARANDISWADESHI CAMPAIGNRANCHIBJP SWADESHI ABHIYAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.