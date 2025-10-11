ETV Bharat / state

पोस्टर के साथ स्वदेशी अभियान की शुरुआतः बाबूलाल मरांडी ने कहा- आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी अभियान एक दूसरे के पूरक

स्वदेशी अभियान का पोस्टर लॉन्च करते बाबूलाल मरांडी समेत अन्य ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : October 11, 2025 at 4:27 PM IST 4 Min Read