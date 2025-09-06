जीएसटी कटौती पर बाबूलाल मरांडी ने पीएम को दिया धन्यवाद, तो हेमंत सरकार के लिए कही ये बात

हजारीबाग में मीडिया के साथ बात करते हुए भाजपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जीएसटी कटौती पर बयान दिया है.
Published : September 6, 2025 at 4:43 PM IST
हजारीबाग: झारखंड के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हजारीबाग में प्रेस वार्ता की. इस प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी कम करने पर प्रतिक्रिया दी है. इसके साथ ही प्रदेश सरकार को निशाने पर लिया है.
बाबूलाल मरांडी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीएसटी कम करने पर धन्यवाद दिया है. उन्होंने कहा कि भारत के हर एक व्यक्ति को इसका लाभ मिलेगा. लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी और बचत की भावना भी बढ़ेगी. पैसों की बचत होने से लोगों में क्रय शक्ति बढ़ेगी. इस कारण यह अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ साबित होने जा रहा है.
हजारीबाग में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह तीसरा कार्यकाल है. तीसरे कार्यकाल को देखा जाए तो सबसे पहले इन्होंने टैक्स में बड़ी राहत देते हुए 12 लाख तक के कमाई को टैक्स से मुक्त रखा. दीपावली के पहले वादा पूरा करते हुए बड़ी सौगात दी है.
जीएसटी में आमूल चूल परिवर्तन हुआ है. जिससे समाज की हर एक तबके को जीएसटी कटौती से लाभ मिलेगा. दीपावली के पूर्व दशहरा में ही देशवासियों को तोहफा मिला है. किसी ने सोचा नहीं था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को बड़ा तोहफा देंगे. अब आम जनता अपनी आवश्यकता पूरा कर सकेगा.
हजारीबाग से बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार को नसीहत देते हुए कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लघु उद्योग को बड़ी राहत दी है. झारखंड सरकार भी हस्त निर्मित सामान और कुटीर उद्योग को बढ़ावा दे. जिससे रोजगार का सृजन होगा और आर्थिक रूप से लोग संपन्न होंगे. इन्होंने कहा की राज्य सरकार को ध्यान देने की जरूरत है.
सूर्य हांसदा प्रकरण पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि एक-दो दिन के अंदर सभी को पता चल जाएगा. इन्होंने इस प्रकरण पर हजारीबाग में इशारा दिया है. बाबूलाल मरांडी में झारखंड सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यहां महिलाएं सुरक्षित नहीं है. यह किसी से छुपा हुआ नहीं है. महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता है. उनके 56 टुकड़े कर दी जाते हैं.
उन्होंने आगे कहा कि झारखंड सरकार में अपराधी बेखौफ है. अपराधियों को संरक्षण देने का काम सरकार कर रही है. यही कारण है कि महिलाओं के साथ दुष्कर्म, छेड़खानी और हत्या जैसे जघन्य अपराध हो रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी को जहां भी जानकारी मिलती है तो उस जगह पर विरोध भी दर्ज किया जाता है, कार्यकर्ता सड़कों पर उतरते हैं.
इसे भी पढे़ं- जीएसटी सरलीकरण का स्वागत, अमेरिकी टैरिफ से भारतीय बाजार के उबरने की संभावना! जानें, और क्या कहते हैं अर्थशास्त्री
इसे भी पढ़ें- राज्य चलाने की क्षमता नहीं तो गद्दी छोड़ दे हेमंत सरकार- राधामोहन अग्रवाल
इसे भी पढ़ें- सूर्या हांसदा एनकाउंटर और नगड़ी रिम्स-2 जमीन विवाद पहुंचा राजभवन, बीजेपी शिष्टमंडल ने राज्यपाल को कराया अवगत