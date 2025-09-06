जीएसटी कटौती पर बाबूलाल मरांडी ने पीएम को दिया धन्यवाद, तो हेमंत सरकार के लिए कही ये बात

ETV Bharat / state

हजारीबाग: झारखंड के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हजारीबाग में प्रेस वार्ता की. इस प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी कम करने पर प्रतिक्रिया दी है. इसके साथ ही प्रदेश सरकार को निशाने पर लिया है.

बाबूलाल मरांडी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीएसटी कम करने पर धन्यवाद दिया है. उन्होंने कहा कि भारत के हर एक व्यक्ति को इसका लाभ मिलेगा. लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी और बचत की भावना भी बढ़ेगी. पैसों की बचत होने से लोगों में क्रय शक्ति बढ़ेगी. इस कारण यह अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ साबित होने जा रहा है.

हजारीबाग में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह तीसरा कार्यकाल है. तीसरे कार्यकाल को देखा जाए तो सबसे पहले इन्होंने टैक्स में बड़ी राहत देते हुए 12 लाख तक के कमाई को टैक्स से मुक्त रखा. दीपावली के पहले वादा पूरा करते हुए बड़ी सौगात दी है.

जीएसटी में आमूल चूल परिवर्तन हुआ है. जिससे समाज की हर एक तबके को जीएसटी कटौती से लाभ मिलेगा. दीपावली के पूर्व दशहरा में ही देशवासियों को तोहफा मिला है. किसी ने सोचा नहीं था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को बड़ा तोहफा देंगे. अब आम जनता अपनी आवश्यकता पूरा कर सकेगा.