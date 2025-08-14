ETV Bharat / state

सूर्या हांसदा का एनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या हुई है, मामले की हो CBI जांचः बाबूलाल मरांडी - BABULAL MARANDI ON SURYA HANSDA

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सूर्या हांसदा मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग राज्य सरकार से की है.

BJP State President Babulal Marandi
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी (Etv bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 14, 2025 at 8:16 PM IST

रांची: बोरियो के आदिवासी नेता सूर्या हांसदा एनकाउंटर केस में सियासी बयानबाजी जारी है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर झामुमो सरकार पर हमला बोला है. बाबूलाल मरांडी ने सूर्या हांसदा की मौत को एनकाउंटर नहीं बल्कि मर्डर बताया है.

बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए बाबूलाल मरांडी ने साफ कहा है कि सूर्या हांसदा की पत्नी और मां लगातार पुलिस पर आरोप लगा रही हैं कि सूर्या हांसदा की हत्या हुई है. सरकार को चाहिए कि या तो इस मामले की जांच सीबीआई कराए या किसी सीटिंग जज से जांच कराई जाए.

मीडिया से बात करते बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी (Etv bharat)

उन्होंने बताया कि मैंने इस मामले में पूरी छानबीन की है और सूर्या हांसदा की पत्नी और मां के बयान को भी सुना है. उसके बाद हमें लग रहा है कि यह एनकाउंटर नहीं बल्कि सूर्या की हत्या है.

सीआईडी की जांच पर नहीं भरोसा: बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मराठी ने इस मामले में सरकार के द्वारा सीआईडी से जांच करने की हो रही तैयारी पर नाराजगी जताई है. उन्होंने कहा कि जिस पुलिस पर लोगों को भरोसा नहीं है, उसी के माध्यम से जांच कराकर सरकार इस पर लीपापोती करना चाहती है, जो कि स्वीकार नहीं है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अगर वास्तव में एनकाउंटर हुआ है तो उन्हें घबराना नहीं चाहिए. जिस जांच एजेंसी से उनके परिजन मांग कर रहे हैं उसी को सौंपना चाहिए.

केस को CBI के हवाले करे राज्य सरकार: बाबूलाल मरांडी

बाबूलाल मरांडी ने आगे कहा कि यदि सूर्या के परिवार को पुलिस पर भरोसा नहीं है और सीबीआई जांच की मांग की जा रही है तो राज्य सरकार को देरी नहीं करना चाहिए. राज सरकार का काम है जनता का भरोसा जीतना. जिस दिन सीबीआई जांच का आदेश हो जाएगा हम सभी को लगेगा कि राज्य सरकार की इसमें कोई संलिप्तता नहीं है और ईमानदारी से जांच कराना चाहती है और अपराधियों को पकड़ना चाहती है. जिससे घटना का उद्भेदन होगा और दूध का दूध पानी का पानी सामने आएगा.

