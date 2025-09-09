ETV Bharat / state

कांग्रेस ने 'आत्मा की आवाज' की दुहाई दी, जिनकी आत्मा जागी, उन्होंने एनडीए उम्मीदवार को बनाया विजयी: राठौड़

उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत का जश्न मनाते बीजेपी कार्यकर्ता ( ETV Bharat Jaipur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 9, 2025 at 11:21 PM IST 3 Min Read

जयपुर: एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की उपराष्ट्रपति पद पर हुई जीत के बाद देशभर में भाजपा नेता और कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं. मंगलवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में आतिशबाजी और जश्न का माहौल दिखा. इस दौरान राठौड़ ने एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति चुनाव में ऐतिहासिक जीत पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 'आत्मा की आवाज’ की दुहाई दी, लेकिन जिनकी आत्मा जागी, उन्होंने एनडीए के उम्मीदवार को ही विजयी बनाया. 152 मतों से हराया: एनडीए प्रत्याशी की जीत पर मदन राठौड़ ने कहा कि उपराष्ट्रपति चुनाव में राधाकृष्णन को कुल 452 वोट प्राप्त हुए, जबकि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले. इस प्रकार एनडीए उम्मीदवार ने 152 वोटों के अंतर से शानदार विजय हासिल की. राठौड़ ने कहा कि जब से यह चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई थी, हमें पूरा विश्वास था कि हमारे पास जितने सांसदों का समर्थन है, उससे कहीं अधिक वोट हमें प्राप्त होंगे. इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली और भाजपा सरकार की नीतियों के प्रति सांसदों का विश्वास और भी दृढ़ हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप एनडीए से बाहर के कई सांसदों ने भी हमारे उम्मीदवार को समर्थन दिया. पढ़ें: सीपी राधाकृष्णन होंगे देश के नए उपराष्ट्रपति, सुदर्शन रेड्डी को दी शिकस्त