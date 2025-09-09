कांग्रेस ने 'आत्मा की आवाज' की दुहाई दी, जिनकी आत्मा जागी, उन्होंने एनडीए उम्मीदवार को बनाया विजयी: राठौड़
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं.
Published : September 9, 2025 at 11:21 PM IST
जयपुर: एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की उपराष्ट्रपति पद पर हुई जीत के बाद देशभर में भाजपा नेता और कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं. मंगलवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में आतिशबाजी और जश्न का माहौल दिखा. इस दौरान राठौड़ ने एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति चुनाव में ऐतिहासिक जीत पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 'आत्मा की आवाज’ की दुहाई दी, लेकिन जिनकी आत्मा जागी, उन्होंने एनडीए के उम्मीदवार को ही विजयी बनाया.
152 मतों से हराया: एनडीए प्रत्याशी की जीत पर मदन राठौड़ ने कहा कि उपराष्ट्रपति चुनाव में राधाकृष्णन को कुल 452 वोट प्राप्त हुए, जबकि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले. इस प्रकार एनडीए उम्मीदवार ने 152 वोटों के अंतर से शानदार विजय हासिल की. राठौड़ ने कहा कि जब से यह चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई थी, हमें पूरा विश्वास था कि हमारे पास जितने सांसदों का समर्थन है, उससे कहीं अधिक वोट हमें प्राप्त होंगे. इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली और भाजपा सरकार की नीतियों के प्रति सांसदों का विश्वास और भी दृढ़ हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप एनडीए से बाहर के कई सांसदों ने भी हमारे उम्मीदवार को समर्थन दिया.
कांग्रेस पर किया कटाक्ष: उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जब उन्हें अपनी हार सुनिश्चित दिखी, तो उन्होंने 'आत्मा की आवाज' का सहारा लेकर सांसदों से वोट देने की अपील की. उन्होंने कहा कि ऐसा ही प्रयास वर्ष 1969 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था, जब उन्होंने कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ वीवी गिरी को खड़ा किया और 'आत्मा की आवाज पर वोट' देने का आह्वान किया था. परिणामस्वरूप वीवी गिरी विजयी हुए थे. राठौड़ ने कहा कि इस बार भी कांग्रेस ने 'आत्मा की आवाज' की दुहाई दी, लेकिन परिणामस्वरूप जिनकी आत्मा जागी, उन्होंने एनडीए के उम्मीदवार को ही विजयी बनाया.
विवेकशीलता का प्रमाण: राठौड़ ने कहा कि निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग के माध्यम से मीडिया ने लोकतंत्र को सशक्त करने में अहम भूमिका निभाई. राठौड़ ने कहा कि यह जीत किसी एक दल की नहीं, बल्कि लोकतंत्र, संविधान और देश की जनता की जीत है. यह भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता और सांसदों की विवेकशीलता का प्रमाण है. उन्होंने उन सभी सांसदों का आभार जताया जिन्होंने दलगत सीमाओं से ऊपर उठकर, लोकतांत्रिक मूल्यों और राष्ट्रहित को प्राथमिकता देते हुए एनडीए के उम्मीदवार का समर्थन किया. यह भारत को स्थायित्व, प्रगति और लोकतांत्रिक मजबूती की दिशा में आगे ले जाने वाला एक ऐतिहासिक कदम है.