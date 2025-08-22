बालोद: BJP के नवनियुक्त प्रदेश महामंत्री यशवंत जैन के बालोद पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया. समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने उन्हें लड्डुओं से तौला और ढोल-नगाड़ों के साथ स्वागत किया. यह आयोजन पार्टी और जनता की ओर से उनके प्रति सम्मान और स्नेह का प्रतीक रहा.
तीनों विधानसभा सीटों पर होगा फोकस: बयान में यशवंत जैन ने स्वीकार किया कि बालोद जिले में भाजपा को तीनों विधानसभा सीटों पर हार का सामना करना पड़ा. कहा कि, अब सभी मिलकर मेहनत करेंगे ताकि आने वाले चुनावों में बेहतर परिणाम मिल सकें.
जो नई जिम्मेदारी मिली है, वह बहुत बड़ी है, इसे पूरी निष्ठा के साथ इसे निभाऊंगा– यशवंत जैन
नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेगी पार्टी: भाजपा जिला अध्यक्ष चेमन देशमुख ने कार्यक्रम को नई ऊर्जा का प्रतीक बताया. उन्होंने कहा कि जिला और जनपद पंचायत चुनावों में जीत के बाद पार्टी कार्यकर्ता उत्साहित हैं और अब लक्ष्य विधानसभा चुनाव की जीत है.
आज का यह आयोजन नई ऊर्जा के संचार का साक्षी है. पार्टी अब पूरी नई ऊर्जा के साथ मैदान में उतरेगी – चेमन देशमुख, जिलाध्यक्ष
इस कार्यक्रम में कई वरिष्ठ भाजपा नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे. इनमें पूर्व प्रदेश मंत्री राकेश यादव, पूर्व विधायक प्रीतम साहू, राज दीवान, सौरभ लूनिया, प्रतिभा चौधरी, तोमन साहू, तारिणी चंद्राकर, देवलाल ठाकुर, शाहिद खान, रविप्रकाश पांडेय समेत अन्य शामिल थे.