लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की प्रशासनिक तैयारियां शुरू होते ही राजनितिक दलों ने भी कमर कसनी शुरू कर दी है. सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी में भी बैठकों का दौर शुरू हो गया है. बीजेपी के संगठन और राज्य सरकार के बीच समन्वय को मजबूत करने के लिए पार्टी के महामंत्री (संगठन) ने प्रदेश में क्षेत्रवार बैठकों का सिलसिला शुरू किया है. कई क्षेत्रों में ये बैठकें हो चुकी हैं, जिनमें नेताओं को सरकार के साथ बेहतर तालमेल बनाकर संगठन को मजबूत करने के निर्देश दिए जा रहे हैं.

बीजेपी का लक्ष्य आगामी पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए संगठन को और भी सशक्त करना है. यूपी बीजेपी के, संगठन और सरकार के बीच तालमेल की कमी के कारण कई क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं में असंतोष देखा जा रहा है. इससे संगठन की गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं और जमीनी स्तर पर पार्टी की पकड़ कमजोर पड़ने की आशंका बढ़ रही है. इस समस्या को दूर करने के लिए महामंत्री (संगठन) ने क्षेत्रीय बैठकों के जरिए नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद शुरू किया है.

बैठकों में कार्यकर्ताओं की शिकायतों को सुनने और उनका त्वरित समाधान करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है. नेताओं को सलाह दी जा रही है कि वे सरकार की उपलब्धियों, जैसे गरीब कल्याण योजनाओं और विकास कार्यों को, संगठन के माध्यम से जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाएं. साथ ही, कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए उनकी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने की बात कही जा रही है.

राजनीतिक विश्लेषक के मुताबिक यूपी में संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल अहम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए राजनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण राज्य है. इन बैठकों में 2027 के विधानसभा चुनाव और पंचायत चुनावों को ध्यान में रखते हुए संगठन को मजबूत करने की रणनीति बनाई जा रही है. खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में संगठन की पकड़ को और मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है.

पार्टी के प्रवक्ता संजय चौधरी ने बताया कि महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह इन दोनों पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव 2027 के मतदाता पुनरीक्षण अभियान को लेकर अलग-अलग क्षेत्र में बैठक कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि कार्यकर्ताओं और सरकार के साथ समन्वय को लेकर वे गंभीर हैं. नेताओं और कार्यकर्ताओं की शिकायतों को सुना जाता है. इसके अलावा आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी बातचीत होती है.

