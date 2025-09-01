ETV Bharat / state

Bihar Politics: शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव बोले- सीमा लांघ रहे राहुल और उनके समर्थक - DURG PROTEST BJP

कांग्रेस-RJD कार्यक्रम में अभद्र टिप्पणी मामले में बीजेपी का आक्रोश, दुर्ग में मंत्री गजेंद्र यादव ने पत्रकार वार्ता की.

DURG PROTEST BJP
दुर्ग में बीजेपी ने किया पुतला दहन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 1, 2025 at 5:47 PM IST

3 Min Read

दुर्ग: जिले में सोमवार को बीजेपी ने राहुल गांधी का पुतला दहन किया. बिहार के दरभंगा में कांग्रेस-आरजेडी के संयुक्त कार्यक्रम के दौरान PM नरेंद्र मोदी की माता को लेकर कथित तौर पर की अभद्र टिप्पणी हुई. इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी में आक्रोश है. पुतला दहन के साथ शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की.

दुर्ग में बीजेपी ने किया पुतला दहन, शिक्षा मंत्री बोले- सीमा लांघ रहे राहुल और उनके समर्थक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

'सीमा लांघ रहे राहुल और उनके समर्थक': मंत्री गजेंद्र यादव ने कांग्रेस की वोट अधिकार यात्रा के दौरान की गई अभद्र टिप्पणी की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत माता के लिए जिस भाषा का उपयोग किया गया, वह शर्मनाक और अस्वीकार्य है. यह गाली-गलौज की भाषा भारत की परंपरा का हिस्सा नहीं हो सकती. विपक्ष के नेता राहुल गांधी और उनके समर्थक बार-बार मर्यादा की सीमा लांघ रहे हैं, जो लोकतंत्र के लिए घातक है.

DURG PROTEST BJP
शिक्षा मंत्री बोले- सीमा लांघ रहे राहुल और उनके समर्थक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दुर्ग में भी केस दर्ज करने की तैयारी: गजेंद्र यादव ने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया के 26 देशों ने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है, बावजूद इसके राहुल गांधी लगातार अभद्र भाषा का उपयोग कर लोकतांत्रिक संस्थाओं का अपमान कर रहे हैं. इस मामले में रायपुर में पहले ही मामला दर्ज हो चुका है और अब दुर्ग में भी राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा. भाजपा ने कांग्रेस से इस टिप्पणी पर सार्वजनिक माफी की भी मांग की है.

राहुल गांधी निर्वाचन आयोग, सुप्रीम कोर्ट और प्रधानमंत्री पर बार-बार अशोभनीय टिप्पणी कर देश की सर्वोच्च संस्थाओं की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं- गजेंद्र यादव, शिक्षा मंत्री

DURG PROTEST BJP
दुर्ग में बीजेपी ने किया पुतला दहन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्या है मामला?: बता दें कि बिहार के दरभंगा में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान एक मंच से किसी नेता ने PM की माता के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया. नेता का नाम मो. नौशाद बताया जा रहा है. जिसने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव के स्वागत के लिए बिठौली चौक पर भव्य मंच बनाया था.

इस घटना से आक्रोशित भाजपा कार्यकर्ताओं ने दुर्ग के पटेल चौक पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का पुतला दहन किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया. दुर्ग में हुई पत्रकार वार्ता में दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे.

बिहार में अभद्र टिप्पणी मामला, कोरबा में बीजेपी का प्रदर्शन, मेयर ने कहा- PM और उनकी मां का अपमान दुखद
पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने वाला बीजेपी का नेता, शिवराज के साथ तस्वीर में मौजूद: भूपेश बघेल
टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर रायपुर में FIR, अमित शाह के खिलाफ दिया था 'विवादित' बयान

दुर्ग: जिले में सोमवार को बीजेपी ने राहुल गांधी का पुतला दहन किया. बिहार के दरभंगा में कांग्रेस-आरजेडी के संयुक्त कार्यक्रम के दौरान PM नरेंद्र मोदी की माता को लेकर कथित तौर पर की अभद्र टिप्पणी हुई. इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी में आक्रोश है. पुतला दहन के साथ शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की.

दुर्ग में बीजेपी ने किया पुतला दहन, शिक्षा मंत्री बोले- सीमा लांघ रहे राहुल और उनके समर्थक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

'सीमा लांघ रहे राहुल और उनके समर्थक': मंत्री गजेंद्र यादव ने कांग्रेस की वोट अधिकार यात्रा के दौरान की गई अभद्र टिप्पणी की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत माता के लिए जिस भाषा का उपयोग किया गया, वह शर्मनाक और अस्वीकार्य है. यह गाली-गलौज की भाषा भारत की परंपरा का हिस्सा नहीं हो सकती. विपक्ष के नेता राहुल गांधी और उनके समर्थक बार-बार मर्यादा की सीमा लांघ रहे हैं, जो लोकतंत्र के लिए घातक है.

DURG PROTEST BJP
शिक्षा मंत्री बोले- सीमा लांघ रहे राहुल और उनके समर्थक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दुर्ग में भी केस दर्ज करने की तैयारी: गजेंद्र यादव ने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया के 26 देशों ने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है, बावजूद इसके राहुल गांधी लगातार अभद्र भाषा का उपयोग कर लोकतांत्रिक संस्थाओं का अपमान कर रहे हैं. इस मामले में रायपुर में पहले ही मामला दर्ज हो चुका है और अब दुर्ग में भी राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा. भाजपा ने कांग्रेस से इस टिप्पणी पर सार्वजनिक माफी की भी मांग की है.

राहुल गांधी निर्वाचन आयोग, सुप्रीम कोर्ट और प्रधानमंत्री पर बार-बार अशोभनीय टिप्पणी कर देश की सर्वोच्च संस्थाओं की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं- गजेंद्र यादव, शिक्षा मंत्री

DURG PROTEST BJP
दुर्ग में बीजेपी ने किया पुतला दहन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्या है मामला?: बता दें कि बिहार के दरभंगा में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान एक मंच से किसी नेता ने PM की माता के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया. नेता का नाम मो. नौशाद बताया जा रहा है. जिसने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव के स्वागत के लिए बिठौली चौक पर भव्य मंच बनाया था.

इस घटना से आक्रोशित भाजपा कार्यकर्ताओं ने दुर्ग के पटेल चौक पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का पुतला दहन किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया. दुर्ग में हुई पत्रकार वार्ता में दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे.

बिहार में अभद्र टिप्पणी मामला, कोरबा में बीजेपी का प्रदर्शन, मेयर ने कहा- PM और उनकी मां का अपमान दुखद
पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने वाला बीजेपी का नेता, शिवराज के साथ तस्वीर में मौजूद: भूपेश बघेल
टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर रायपुर में FIR, अमित शाह के खिलाफ दिया था 'विवादित' बयान

For All Latest Updates

TAGGED:

शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादवBJP MINISTER GAJENDRA YADAVRAHUL GANDHIपुतला दहनDURG PROTEST BJP

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ में लाल पानी का खतरा, ग्रामीणों का जीवन हो रहा तबाह, ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट

रायपुर के भवनों और मैदानों का स्वतंत्रता संग्राम से रहा है नाता, आंदोलनकारियों की आवाज से लेकर अंग्रेजों के जुल्म की देते हैं गवाही

सिद्धखोल जलप्रपात का सौंदर्य, बारिश में स्वर्ग सा कराता है अनुभव, वीकेंड के दिनों में बेस्ट डेस्टिनेशन

ग्राउंड रिपोर्ट: बस्तर में मलेरिया, नक्सल प्रभावित कोलेंग में 40 दिन में 100 मरीज, दवाओं का टोटा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.