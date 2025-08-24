रांची: भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर बड़ा हमला बोला है. सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले की जांच के लिए गठित भाजपा की विशेष समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद बाबूलाल मरांडी ने आज प्रदेश कार्यालय में सत्ताधारी दल और उसके नेता पर बड़ा आरोप लगाया है.

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की अध्यक्षता में उनके द्वारा गठित जांच समिति (जिसमें पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी, प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही, पूर्व मंत्री रणधीर सिंह, प्रदेश प्रवक्ता अमित मंडल, पूर्व सांसद सुनील सोरेन, महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री अनिता सोरेन शामिल थीं) द्वारा हस्ताक्षरित जांच रिपोर्ट उन्हें सौंप दी गई है. इस रिपोर्ट से स्पष्ट है कि सत्ताधारी दल और माफिया की साजिश के चलते गोड्डा जिले के ललमटिया के सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता सूर्या हांसदा की साजिश के तहत पुलिस ने मुठभेड़ की आड़ में हत्या को अंजाम दिया है.

प्रेस वार्ता करते बाबूलाल मरांडी (ईटीवी भारत)

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इस आशंका की पुष्टि 11 जून 2025 को सोशल मीडिया पर जारी एक वायरल वीडियो से होती है, जिसमें गोड्डा में झामुमो द्वारा आयोजित एक सभा में झामुमो के राष्ट्रीय प्रवक्ता और मुख्यमंत्री के खास विधायक प्रतिनिधि, जो हाल ही में अवैध उत्खनन और अन्य गंभीर मामलों में ईडी कोर्ट से सशर्त जमानत पर बाहर आए हैं, ने कहा है कि जो लोग सरकार की बात नहीं मानेंगे, वे पुलिस की गोलियों से मारे जाएंगे. इस पोस्ट के ठीक दूसरे दिन 12 जून को सूर्या हांसदा का नाम एक मामले में जोड़ दिया गया.

उन्होंने कहा कि भाजपा की जांच समिति ने परिजनों से बात करने के बाद इस बयान को सूर्या हांसदा की हत्या से जुड़ा माना है, क्योंकि ठीक दो महीने बाद सूर्या हांसदा की पुलिस ने गोली मारकर हत्या कर दी. झारखंड पुलिस सूर्या हांसदा को अपराधी बता रही है जबकि कोर्ट ने उन्हें किसी भी मामले में दोषी नहीं पाया है. पुलिस द्वारा उल्लेखित 24 मामलों में से 14 में उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया. पांच मामलों में वे जमानत पर थे और 5 में जमानत लंबित थी.

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 27 मई 2025 के दिन, जिसके आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की, वे अपने बेटे का जन्मदिन मना रहे थे. जिस कंपनी के वाहन को जलाने की बात कही गई थी, उसके किसी अधिकारी या कर्मचारी ने पुलिस को सूचना तक नहीं दी थी. भाजपा द्वारा गठित विशेष जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि संथाल परगना का पूरा इलाका अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ, अवैध खनन, धर्मांतरण, आदिवासी बहू-बेटियों के साथ छेड़छाड़ और जमीन पर अवैध कब्जे का केंद्र बन गया है. इन अवैध गतिविधियों को सत्ताधारी दल का संरक्षण प्राप्त है. इन अवैध गतिविधियों का विरोध करने के कारण सूर्या हांसदा सत्ताधारी दलों की आंखों की किरकिरी थे.

उन्होंने कहा कि सूर्या हांसदा किसी भी मामले में वारंटी नहीं थे और इसलिए फरार नहीं थे. वे एक सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में क्षेत्र में सक्रिय थे. मुठभेड़ को लेकर पुलिस का बयान पूरी तरह से फर्जी प्रतीत होता है क्योंकि सूर्या के शरीर पर तीन गोलियों के निशान थे, जिसमें से पीठ पर कोई निशान नहीं मिला बल्कि गोली पेट में लगी थी, फिर भाग रहे व्यक्ति के पेट में गोली कैसे लग सकती है? यह एक बड़ा सवाल है.

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि गिरफ्तारी के समय भारतीय न्याय संहिता और पुलिस नियमावली का पालन नहीं किया गया. गिरफ्तारी के समय किसी को गवाह नहीं बनाया गया और न ही मेडिकल जांच कराई गई. उन्होंने कहा कि 400 अनाथ बच्चों की शिक्षा की चिंता करने वाले सूर्या हांसदा को तथाकथित आदिवासी हितैषी सरकार ने अपराधी बताकर हत्या कर दी. ऐसे में न सिर्फ सूर्या हांसदा का परिवार बल्कि राज्य की जनता इस हत्या की सीबीआई जांच चाहती है. इसलिए राज्य सरकार को तुरंत सीबीआई जांच की अनुशंसा करनी चाहिए.

जांच समिति के सदस्य और प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही ने कहा कि बातचीत से स्पष्ट है कि सूर्या हांसदा की मौत पुलिस प्रताड़ना से हुई, बाद में उन्हें गोली मारकर मुठभेड़ दिखा दी गई. मीडिया को घटनास्थल से दूर रखा गया, शव पर मिले निशान पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट नहीं हैं. अतः पुनः पोस्टमार्टम कराकर रिपोर्ट तैयार की जाए और पूरे घटनाक्रम की सीबीआई से जांच कराई जाए.

