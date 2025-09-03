ETV Bharat / state

भाजपा पूरे देश में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाएगी सेवा पखवाड़ा, रक्तदान, हेल्थ कैंप जैसे आयोजन होंगे

राष्ट्रीय महामंत्री भाजपा के राधा मोहन दास अग्रवाल ने रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी.

भाजपा पूरे देश में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाएगी सेवा पखवाड़ा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 3, 2025 at 9:03 PM IST

रायपुर: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री राधा मोहन दास अग्रवाल ने बुधवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में प्रेसवार्ता ली. इस प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा मनाएगी. इस दौरान रक्तदान, हेल्थ शिविर, नमो वन स्थापना जैसे कई काम होंगे.

रक्तदान का रिकॉर्ड तोड़ेंगे: अग्रवाल ने कहा कि, हम 17 सितंबर को पूरे देश में हर जिले में रक्तदान शिविर का आयोजन करेंगे. रक्तदान को लेकर दुनिया के आज तक का जो रिकॉर्ड है हम उसे रिकॉर्ड को भी तोड़ेंगे. 17 सितंबर को जिला स्तर और 18 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी के हर मंडल में रक्तदान शिविर के कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा.

17 सितंबर और 2 अक्टूबर को हम विशेष रूप से कुछ सार्वजनिक संस्थाओं को चिन्हित कर वहां स्वच्छता अभियान चलाएंगे- राष्ट्रीय महामंत्री राधा मोहन दास अग्रवाल

नमो वन स्थापना: आगे राधा मोहन दास ने बताया कि, देश के सभी महानगरों में जहां कोई बड़ी जमीन उपलब्ध हो सके हम नमो वन की स्थापना करेंगे. हर स्थानीय निकाय के क्षेत्र में नमो वन पार्क को विकसित करेंगे.

स्वास्थ्य शिविर: 17 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक 7 दिनों तक निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में लगाए ही जाएंगे. साथ ही समाज के कई डॉक्टर का सहयोग लेकर अधिक से अधिक स्वास्थ्य शिविर देशभर में आयोजित करने की तैयारी है. इसमें नागरिकों को निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं और दवाइयां दी जाएगी.

हर जिले में प्रदर्शनी: 17 सितंबर को सभी जिलों में एक संगोष्ठी भी आयोजित की जाएगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को लेकर नागरिकों को अवगत कराया जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर एक प्रदर्शन भी हर जिले में लगाई जाएगी. इसके लिए संगठन एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार करा रहा है. जिसे अधिक से अधिक शैक्षणिक संस्थानों में दिखाने की भी तैयारी है.

दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर भी आयोजन: BJP प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर लिखित एक अच्छी पुस्तक को नागरिकों को वितरित करेगी. वहीं 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती पर भी भाजपा के हर बूथ पर कार्यक्रम होंगे. देश के 1033 जगह पर बड़ी-बड़ी नागरिक संगोष्ठी का आयोजन होगा. इसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार, स्वदेशी की सोच, आत्मनिर्भर भारत की उनकी सोच को बीजेपी जनता तक ले जाएगी.

