भाजपा सेवा पखवाड़ा; पीएम मोदी के जन्मदिवस पर UP के हर जिले में लगेगा रक्तदान शिविर, लोगों के स्वास्थ्य की भी होगी जांच - BJP SEVA PAKHWADA

लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एकदिवसीय कार्यशाला, सीएम योगी बोले- नेशन फर्स्ट की थीम पर काम करते हैं भाजपा कार्यकर्ता.

कार्यक्रम में मौजूद सीएम व अन्य नेता.
कार्यक्रम में मौजूद सीएम व अन्य नेता. (Photo Credit; BJP UP)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 3, 2025 at 8:55 PM IST

लखनऊ : 'भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेशन फर्स्ट की थीम पर काम करता है. भारतीय जनता पार्टी 17 सितंबर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर पूरे प्रदेश में सेवा पखवाड़ा का आयोजन करेगी. यह महात्मा गांधी की जयंती (2 अक्टूबर) तक चलेगा'.

ये बातें बुधवार को सीएम योगी ने कही. वे भाजपा की सेवा पखवाड़ा अभियान को लेकर बुधवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एकदिवसीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे.

सीएम योगी ने बढ़ाया भाजयुमो कार्यकर्ताओं का हौसला : मुख्यमंत्री ने भाजयुमो अध्यक्ष व अभियान के राष्ट्रीय सहसंयोजक तेजस्वी सूर्या से मुखातिब होते हुए कहा कि यूपी में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की लंबी फौज है. हर अभियान में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जी जान से लगे रहते हैं. मुख्यमंत्रीने रक्तदान शिविर को लेकर भाजयुमो कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई की. तेजस्वी सूर्या ने विजन 2047 का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश में सांस्कृतिक परिवर्तन लाने का संकल्प लिया है.

उन्होंने विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के साथ ही उन्होंने देश में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी की प्रतिबद्धता का उल्लेख किया. उन्होंने अधिक से अधिक गांवों तक पार्टी की विचारधारा को पहुंचाने के लिए युवाओं से सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया.

कार्यशाला में मौजूद भाजपा नेता.
कार्यशाला में मौजूद भाजपा नेता. (Photo Credit; BJP UP)

प्रदेश अध्यक्ष बोले- भाजपा का दूसरा पहलू है जनसेवा : पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर से पार्टी के सेवा पखवाड़ा का अभियान की शुरुआत होगी. उन्होंने कहा कि भाजपा एक राजनीतिक दल के नाते राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ राजनीतिक क्षेत्र में काम करती है, लेकिन हमारा दूसरा पहलू जनसेवा का है. भाजपा कार्यकर्ता जनसेवा और रचनात्मक कार्यों में बढ़-चढकर हिस्सा लेते हैं.

'मजबूत भारत के लिए मजबूत भाजपा जरूरी' : उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मजबूत भारत के लिए मजबूत भाजपा का होना बेहद जरूरी है. भाजपा की मजबूती का मतलब भारत की मजबूती है. कार्यशाला में उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि वर्ष 2047 में भारत विकसित भारत बनकर पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ेगा. भारत मां समेत हर भारतीय का सपना पूरा होगा.

कार्यक्रम को सीएम का किया गया स्वागत.
कार्यक्रम को सीएम का किया गया स्वागत. (Photo Credit; BJP UP)

17 से पूरे प्रदेश में लगेंगे स्वास्थ्य जांच शिविर : पार्टी के प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह ने सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत होने वाले कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से चर्चा की. कहा कि 17 सितंबर को युवा मोर्चा की ओर से जिला स्तर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा. सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा. 17 से 24 सितंबर तक पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए जाएंगे. 17 सितंबर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर वर्चुअल तरीके से पीएम मोदी संबोधन भी सुनाया जाएगा.

कार्यशाला का संचालन प्रदेश महामंत्री एवं अभियान के संयोजक गोविंद नारायण शुक्ला ने किया. कार्यशाला में पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी व अन्य प्रमुख पार्टी पदाधिकारी व नेता सम्मिलित हुए.

