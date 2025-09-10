ETV Bharat / state

आपदा प्रभावित चंबा के लिए भाजपा ने भेजी राहत सामग्री, जयराम ठाकुर ने 5 ट्रकों को किया रवाना

आपदा प्रभावित चंबा के लिए भाजपा ने भेजी राहत सामग्री ( ETV Bharat )

Published : September 10, 2025

कांगड़ा: आपदाग्रस्त चंबा जिले में प्रभावित परिवारों तक मदद पहुंचाने के लिए भाजपा ने पहल की है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने 5 ट्रकों में राशन किट सहित आवश्यक सामन भरकर चंबा के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस मौके पर डाॅ. राजीव बिंदल ने कहा, "आज आपदा प्रभावित चंबा जिले के लिए 188 क्विंटल चावल, 153 क्विंटल आटा, 2000 किलो नमक, 1000 तरपाल, 1050 गद्दे, 630 किलो चीनी, 2000 किलो दाल, 325 किलो हल्दी, 750 किलो मसाले, 2400 लीटर खाने का तेल, 50 किलो चायपत्ती, 2600 साबून, 1200 पैकेट बिस्किट, 650 सेनेटरी पैड व अनेक प्रकार के नित्य प्रयोग का सामान 5 ट्रकों में भेजा गया है". उन्होंने बताया कि बीते दिनों हिमाचल में हुई भारी बारिश के कारण आई त्रासदी में भाजपा ने आज तक 10,542 राशन किट, 1000 स्टेशनरी किट, जूते, चप्पल, कपड़े, साबून, टूथपेस्ट, बिस्किट और नित्य प्रयोग की चीजें सहित दवाइयां प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचाया है. इस कार्य में 12000 भाजपा कार्यकर्ताओं ने योगदान दिया. अभी भी सामान व राशन सप्लाई करने का काम जारी है.