आपदा प्रभावित चंबा के लिए भाजपा ने भेजी राहत सामग्री, जयराम ठाकुर ने 5 ट्रकों को किया रवाना

आपदा प्रभावित चंबा के लिए भाजपा ने 5 ट्रकों में राहत सामग्री भेजी. पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने हरी झंडी दिखाकर ट्रकों को रवाना किया.

आपदा प्रभावित चंबा के लिए भाजपा ने भेजी राहत सामग्री (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 10, 2025 at 5:20 PM IST

कांगड़ा: आपदाग्रस्त चंबा जिले में प्रभावित परिवारों तक मदद पहुंचाने के लिए भाजपा ने पहल की है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने 5 ट्रकों में राशन किट सहित आवश्यक सामन भरकर चंबा के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

इस मौके पर डाॅ. राजीव बिंदल ने कहा, "आज आपदा प्रभावित चंबा जिले के लिए 188 क्विंटल चावल, 153 क्विंटल आटा, 2000 किलो नमक, 1000 तरपाल, 1050 गद्दे, 630 किलो चीनी, 2000 किलो दाल, 325 किलो हल्दी, 750 किलो मसाले, 2400 लीटर खाने का तेल, 50 किलो चायपत्ती, 2600 साबून, 1200 पैकेट बिस्किट, 650 सेनेटरी पैड व अनेक प्रकार के नित्य प्रयोग का सामान 5 ट्रकों में भेजा गया है".

उन्होंने बताया कि बीते दिनों हिमाचल में हुई भारी बारिश के कारण आई त्रासदी में भाजपा ने आज तक 10,542 राशन किट, 1000 स्टेशनरी किट, जूते, चप्पल, कपड़े, साबून, टूथपेस्ट, बिस्किट और नित्य प्रयोग की चीजें सहित दवाइयां प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचाया है. इस कार्य में 12000 भाजपा कार्यकर्ताओं ने योगदान दिया. अभी भी सामान व राशन सप्लाई करने का काम जारी है.

बिंदल ने कहा भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के कोने-कोने में आपदा प्रभावित भाई, बहनों की सहायता में पहले दिन से ही लगी है. भाजपा कार्यकर्ताओं ने समाज से भरपूर मात्रा में सहयोग प्राप्त करके उसे प्रभावित परिवारों तक पहुचाने में अहम भूमिका निभाई है.

डाॅ. बिंदल ने आपदा के वक्त हिमाचल की मदद के लिए हरियाणा, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा और असम सरकार का धन्यवाद किया. बिंदल ने हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैणी और भाजपा हरियाणा का आभार व्यक्त किया. बिंदल ने बताया कि हरियाणा सरकार और भाजपा की तरफ से ये सारा सामान चंबा के लिए उपलब्ध करवाया गया है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी 28 ट्रक सामान हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रभावित भाई, बहनों की मदद के लिए भेजे.

वहीं, आज 11 ट्रक यूपी से हिमाचल पहुंचेंगे. इस प्रकार 39 ट्रकों में 4800 राशन किटे लेकर उत्तर प्रदेश के मंत्री जसवंत सिंह सैणी हिमाचल के नूरपुर पहुंचे. प्रत्येक किट में बड़ी मात्रा में खाद्य सामग्री, बर्तन, तरपाल, बाल्टी, मग व अन्य उपयोग की वस्तुएं शामिल हैं. हिमाचल की भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कोटि-कोटि आभार व्यक्त करती है.

