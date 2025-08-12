रांची: झारखंड दौरे पर आए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सह सांसद अखिलेश यादव के बयान पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. उन्होंने बीजेपी को अंग्रेजों की ली हुई विचारधारा फूट डालो और राज करो पर चलने की बात कही है. जिस पर वरिष्ठ भाजपा नेता और रांची के विधायक सीपी सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि वैसे मुख्यमंत्री जो बंगला खाली करते समय नल का टोटी तक चुराकर ले गया, वह क्या बात करेगा.

मीडिया से बातचीत करते अखिलेश यादव और सीपी सिंह (ETV BHARAT)

लूट की छूट रहती तो सभी ठीक रहते: सीपी सिंह

उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव को जीते जी किनारे कर दिया, वैसे व्यक्ति के बारे में क्या चर्चा करना. उन्होंने तेजस्वी और अखिलेश यादव को एक ही थाली के चट्टा-बट्टा बताया है. उन्होंने कहा कि इनकी परेशानी का मुख्य वजह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईमानदारी से काम करना. मोदी के राज में लूट की छूट नहीं है, यदि लूट की छूट रहती तो यह सभी लोग ठीक रहते.

सीपी सिंह ने कहा कि यही अखिलेश यादव हैं, जो कांग्रेसियों से सावधान रहने की सलाह देते थे. ममता बनर्जी कांग्रेस को गाली देती थी यानी एक दूसरे को गली देने की इनकी आदत रही है और यही संस्कार है. यह सभी रिकॉर्ड में है.

अखिलेश यादव के इस बयान पर बीजेपी को है आपत्ति

गुरु जी शिबू सोरेन के निधन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सांत्वना देने रांची आए सपा नेता अखिलेश यादव ने एयरपोर्ट पर मीडियाकर्मियों से बात की. इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा की पूरी विचारधारा अंग्रेजों से ली गई है. डिवाइड एंड रुल के तहत हिंदू और मुसलमान के बीच नफरत फैलाना है. यदि हम हक की बात करें तो हिंदू और मुसलमान को आगे कर बीजेपी राजनीति करती है.

उन्होंने कहा कि फतेहपुर में जिस तरह से घटना हुई है, सरकार को दोषी लोगों के खिलाफ कारवाई करनी चाहिए. जितने लोग वीडियो में दिख रहे हैं, उन सभी लोगों को जेल भेजना चाहिए और यदि वहां का जिलाधिकारी उन्हें जेल नहीं भेज रहा है तो सरकार को निर्णय लेना चाहिए कि वह अधिकारी रहने लायक नहीं है. उन्हीं के कारण यह घटना हुई है.

फतेहपुर घटना को लेकर सियासत गर्म

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में सोमवार को एक मकबरे को लेकर दो समुदायों के बीच जमकर बवाल हुआ था. एक पक्ष ने मकबरे के अंदर और बाहर जमकर तोड़फोड़ की थी, जिसके बाद से तनाव की स्थिति बनी हुई है और इसपर सियासत गर्म है.

