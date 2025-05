ETV Bharat / state

सामाजिक-आर्थिक मापदंडों के आधार पर भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए राहत की खबर, राज्यसभा सांसद बोले- 'नहीं छीना जाएगा रोजगार' - MP RAMCHANDRA JANGRA

'किसी भी कर्मचारी की नहीं जाएगी नौकरी' ( Etv Bharat )

भिवानी: हरियाणा-पंजाब हाईकोर्ट द्वारा प्रदेश सरकार की 11 जून 2019 को जारी एक अधिसूचना को रद्द कर दिया है, जिसके तहत विभिन्न भर्तियों में सामाजिक-आर्थिक व अनुभव के आधार पर अतिरिक्त 10 अंक दिए जा रहे थे. कोर्ट ने इस अधिसूचना को संविधान के समता और समान अवसर के सिद्धांत के खिलाफ माना है. हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद भिवानी में बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि माननीय हाईकोर्ट द्वारा असंवैधानिक माने जाने के बाद भी किसी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा. 'किसी भी कर्मचारी की नहीं जाएगी नौकरी': दरअसल, हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद से कर्मचारियों में हड़कंप मच गया था और उन्हें रोजगार समाप्त होने का डर सताने लगा था. जिस पर रामचंद्र जांगड़ा ने उनके डर को खत्म करते हुए कहा कि किसी भी कर्मचारी की नौकरी नहीं जाएगी. जांगड़ा ने कहा कि नौकरियों पर लगे हुए कर्मचारियों को किसी भी रूप में रखा जाएगा, तथा उनके रोजगार को समाप्त नहीं होने दिया जाएगा. सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत की खबर (Etv Bharat)

