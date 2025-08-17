ETV Bharat / state

एसटी कमीशन करे सूर्या एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच, ये आदिवासी अस्मिता सुरक्षा और मानवाधिकार का मसला- दीपक प्रकाश - SURYA HANSDA ENCOUNTER

सूर्या हांसदा एनकाउंटर को लेकर भाजपा ने जांच की मांग की है. राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने एसटी कमीशन से जांच की गुहार लगाई है.

BJP Rajya Sabha MP Deepak Prakash demanded investigation from ST Commission in Surya Hansda encounter case
सूर्या हांसदा का पोस्टर (Etv Bharat)
गोड्डाः सूर्या हांसदा के एनकाउंटर को लेकर प्रदेश भाजपा लगातार सवाल उठा रही है. इसके साथ ही झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (JLKM) भी इस मामले को लगातार उठा रही है. इसी कड़ी में अब इस मामले की जांच एसटी कमीशन से कराने की मांग भी उठी है.

पिछले 11अगस्त को हुए पुलिस एनकाउंटर में मारे गए सूर्या हांसदा को लेकर भाजपा से राज्यसभा दीपक प्रकाश ने एसटी कमीशन से निष्पक्ष जांच की मांग की है. इसे लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लाकड़ा को पत्र लिख कर सूचित किया है.

भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व राजयसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा है कि झारखंड के आदिवासी युवा व प्रखर नेता सूर्या हांसदा को गोड्डा पुलिस ने कथित फर्जी एनकाउंटर मे हत्या कर दी है. यह घटना आदिवासी समाज के असहनीय पीड़ा देने वाली घटना है. यह कोई एक व्यक्ति की हत्या नहीं बल्कि आदिवासी अस्मिता और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सीधा आघात है.

दीपक प्रकाश ने कहा कि सूर्या हांसदा के परिजन आज गहरे दुःख, असुरक्षा और अन्याय की वेदना में हैं. आदिवासी समाज आज न्याय और पार दर्शिता की उम्मीद से आपकी ओर देख रहा है. साथ ही कहा कि इस कृत्य ने कानून व्यवस्था और मानवाधिकार व आदिवासी सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है. साथ ही आयोग से आग्रह किया कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच, दोषी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के साथ ही पीड़ित परिवार को समुचित मुआवजा व सुरक्षा प्रदान की जाए.

बता दें कि इस मामले को भाजपा और JLKM के द्वारा लगातार मोर्चा खोल दिया गया है. विधायक जयराम महतो परिजन से मिलकर सीबीआई जांच की मांग कर चुके हैं. वहीं भाजपा की सात सदस्यीय टीम अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में सूर्या हांसदा के परिवार वालों से मिलने के लिए जाने वाली है.

इसे भी पढ़ें- पुलिस एनकाउंटर में मारे गए सूर्या हांसदा के घर पहुंचे जयराम महतो, बोले- वे अपराधी नहीं बागी थे

इसे भी पढ़ें- सूर्या हांसदा एनकाउंटर: जांच के लिए गोड्डा जाएगी भाजपा की सात सदस्यीय टीम, अर्जुन मुंडा करेंगे नेतृत्व

इसे भी पढ़ें- सूर्या हांसदा की मौत पर सियासी बवाल, भाजपा ने एनकाउंटर को बताया फर्जी, परिवार से मिलने गोड्डा जाएंगे अर्जुन मुंडा

