खूंटी में कांग्रेस के 'वोट चोर, गद्दी छोड़' अभियान पर सियासत तेज, बीजेपी ने बच्चों की मौजूदगी पर उठाए सवाल

खूंटी में कांग्रेस के कार्यक्रम में बच्चों के शामिल होने पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं.

Children in congress program
मंच पर कांग्रेस नेता (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 9, 2025 at 6:21 PM IST

4 Min Read
खूंटी: जिले में कांग्रेस का 'वोट चोर, गद्दी छोड़' हस्ताक्षर अभियान जोर-शोर से चल रहा है. इस अभियान में कांग्रेस के झारखंड प्रभारी के राजू, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश सहित कई वरिष्ठ नेता विभिन्न प्रखंडों और पंचायतों तक पहुंच रहे हैं. मंगलवार को तोरपा में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों की मौजूदगी ने सियासी विवाद को जन्म दे दिया है. भाजपा ने इस मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बच्चों को राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल करने पर सवाल उठाए हैं.

भाजपा का कांग्रेस पर कटाक्ष, बिहार का दिया हवाला

भाजपा के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर गुप्ता ने कांग्रेस के अभियान में बच्चों की भागीदारी पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार में भी कांग्रेस ने इसी तरह के कार्यक्रम में बच्चों को शामिल किया था, जहां बच्चों ने 'देश का नेता मोदी जैसा हो' और 'प्रधानमंत्री कैसा हो, मोदी जैसा हो' के नारे लगाए थे. उन्होंने चेतावनी दी कि खूंटी में भी ऐसा हो सकता है. गुप्ता ने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा, "बच्चों को राजनीतिक कार्यक्रमों से दूर रखें. प्रजातंत्र में विरोध करना आपका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन बच्चों को लेकर सावधानी बरतें."

बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बयान (ईटीवी भारत)

कांग्रेस का पलटवार, 'भाजपा की जमीन खिसक रही'

कांग्रेस जिला अध्यक्ष रवि मिश्रा ने भाजपा के बयानों का जवाब देते हुए कहा कि जहां भी राहुल गांधी का नाम आता है, वहां बच्चों, युवाओं, बुजुर्गों में उत्साह देखने को मिलता है. उन्होंने स्वीकार किया कि तोरपा के एक पंचायत में बच्चे कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने नेताओं का फूलों से स्वागत किया. मिश्रा ने कहा कि हमारे नेताओं ने बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया. झारखंड प्रभारी ने बच्चों से कहा कि वे पढ़-लिखकर आईएएस बनें और खूंटी का नाम रोशन करें. उन्होंने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा बैकफुट पर है और अपनी खिसकती जमीन बचाने के लिए कुछ भी बोल रही है. खूंटी में उनकी जमीन खत्म होने वाली है.

Children in congress program
कांग्रेस के कार्यक्रम में शामिल बच्चे (ईटीवी भारत)

कांग्रेस के ओबीसी जिलाध्यक्ष ने भी उठाए सवाल

कांग्रेस के ओबीसी जिलाध्यक्ष सोनू इमरान ने अपने ही पार्टी के कार्यक्रम पर सवाल उठाते हुए कहा कि स्कूल के छोटे-छोटे बच्चों को राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल करना उचित नहीं है. उन्होंने ईटीवी भारत से कहा कि जिन बच्चों के कंधों पर किताबों का बैग और हाथों में कलम होनी चाहिए, उन्हें राजनीति के बारे में कुछ पता नहीं होने के बावजूद ऐसे कार्यक्रमों में लाया जा रहा है. यह बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है. उन्होंने सवाल किया कि क्या खूंटी में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की कमी है?

Children in congress program
कांग्रेस के कार्यक्रम में शामिल बच्चे और महिलाएं (ईटीवी भारत)

स्वागत में शामिल हुईं शिक्षिकाएं और बच्चियां

सांसद प्रतिनिधि ने बताया कि झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर, जो स्वयं आईएएस रह चुके हैं और मनरेगा, जेएसएलपीएस जैसी योजनाओं के निर्माण से जुड़े हैं, उनके स्वागत में शिक्षिकाएं और बच्चियां शामिल हुईं. उन्होंने कहा कि स्कूल का समय हो या न हो, बच्चे स्वागत के लिए आ जाते हैं. इसमें गलत क्या है?

Children in congress program
बच्चों के साथ कांग्रेस नेता (ईटीवी भारत)

सियासी घमासान के बीच अभियान जारी

कांग्रेस का 'वोट चोर, गद्दी छोड़' अभियान खूंटी के विभिन्न प्रखंडों और पंचायतों में जारी है. इस अभियान में बच्चों की मौजूदगी को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सियासी रंग ले चुका है. जहां भाजपा इसे कांग्रेस की हताशा बता रही है, वहीं कांग्रेस इसे अपनी बढ़ती लोकप्रियता का सबूत मान रही है. आने वाले दिनों में यह सियासी जंग और तेज होने की संभावना है.

