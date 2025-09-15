ETV Bharat / state

झारखंड में निकाय चुनाव को लेकर सुगबुगाहट, बीजेपी ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल

झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है. सरकार 14 अक्टूबर से पहले बड़ा निर्णय ले सकती है.

Nirvachan Bhawan, Ranchi
निर्वाचन भवन, रांची (Etv bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 15, 2025 at 8:48 PM IST

रांची: झारखंड में नगर निकाय चुनाव एक पहेली बनकर रह गई है. राज्य सरकार हाईकोर्ट के समक्ष बार बार जल्द चुनाव कराने की बात कह रही है लेकिन हकीकत यह है कि जो तैयारियां होनी चाहिए वो धरातल पर नहीं दिख रही है. हालत यह है कि जिनके ऊपर चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, वह पद ही खाली पड़े हैं.

इन सबके बीच झारखंड हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद एक बार फिर राज्य में निकाय चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हुई है. प्रशासनिक स्तर पर सरकार द्वारा 14 अक्टूबर से पहले बड़ा निर्णय लिए जाने की तैयारी की जा रही है. संभावना यह है कि बीते 25 मार्च से खाली पड़े राज्य निर्वाचन आयोग के मुखिया यानी आयुक्त की घोषणा हो जाए.

निकाय चुनाव को लेकर झामुमो और बीजेपी आमने सामने (Etv Bharat)

जहां होने हैं चुनाव-

नगर निगमनगर परिषदनगर पंचायत
रांचीगढ़वाबंशीधर नगर
हजारीबागविश्रामपुरमझिआंव
मेदनीनगरचाईबासाहुसैनाबाद
धनबादझुमरी तिलैयाहरिहरगंज
गिरिडीहचक्रधरपुरछतरपुर
देवघरचतरालातेहार
चासचिरकुंडाकोडरमा
आदित्यपुर दुमकाडोमचांच
मानगो गोड्डाबड़की सरैया
गुमलाधनवार
जुगसलाईमहगामा
कपालीराजमहल
लोहरदगाबरहरवा
सिमडेगाबासुकीनाथ
मधुपुरजामताड़ा
रामगढ़बुंडू
साहिबगंजखूंटी
फुसरो सरायकेला
मिहिजाम चाकुलिया
पाकुड़

जनवरी तक नहीं हुए चुनाव तो नये वोटर लिस्ट पर से मतदान

झारखंड नगर निकाय चुनाव को लेकर अध्यक्ष विहीन राज्य निर्वाचन आयोग इन दिनों वोटर लिस्ट विखंडन और वार्डों के पुर्नगठन के कार्य में जुटा है. यह दूसरी बार है जब राज्य निर्वाचन आयोग, नगर निकाय चुनाव को लेकर वोटर लिस्ट का विखंडन करने में जुटा है. इससे पहले 2024 में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता सूची को आधार बनाकर मतदान कराने की तैयारी की गई थी लेकिन सरकार की अनुमति नहीं मिलने की वजह से यह प्रयास बेकार साबित हुआ.

उसके बाद जनवरी 2025 में प्रकाशित वोटर लिस्ट को आधार मानते हुए राज्य निर्वाचन आयोग मतदाता सूची विखंडन कार्य में जुटा, जिसके तहत अक्टूबर 2024 तक 18 साल पूरे करने वाले युवाओं को मतदाता माना गया है.

सरकार की औपचारिक घोषणा के बाद होंगे चुनाव

राज्य निर्वाचन आयोग का मानना है कि भारत निर्वाचन आयोग के वोटर लिस्ट के आधार पर वार्ड वाइज तैयार हो रहे मतदाता सूची के आधार पर चुनाव तभी संभव होगा, जब सरकार चुनाव की औपचारिक घोषणा करें यदि जनवरी तक नहीं हुआ तो एक बार फिर नया वोटर लिस्ट प्रकाशित होते ही नये सिरे से मतदाता सूची का विखंडन कराना होगा.

नगर निकाय चुनाव कार्य में लगे अधिकारी और कर्मियों को निर्देशित करते हुए जल्द से जल्द मतदाता सूची विखंडन और बूथों का निर्धारण पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं: मंजूनाथ भजंत्री, उपायुक्त, रांची

नगर निकाय चुनाव को लेकर शुरू हुए सियासी हमले

नगर निकाय चुनाव की सुगबुगाहट के बीच इसे लेकर सियासत तेज हो गई है. विपक्ष, सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करने में जुटा है. वहीं सत्तारूढ़ दल पलटवार करने में लगा है. बीजेपी मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करते हुए कहते हैं कि न्यायालय ने जो एक्शन लिया है उस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, आखिर सरकार ट्रिपल टेस्ट के नाम पर कब तक इस चुनाव को टालती रहेगी? उन्होंने बताया कि आखिर सरकार कब तक झूठ बोलती रहेगी.

चुनाव कराने के लिए संकल्पित है सरकार: झामुमो

इधर, बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि सरकार चुनाव कराने को लेकर संकल्पित है और जल्द ही इस पर निर्णय होगा. उन्होंने बताया कि सभी औपचारिकता पूरी की जा रही है और साल के अंत तक निकाय चुनाव कराना प्रस्तावित है.

बहरहाल सियासी बयानबाजी के बीच झारखंड में नगर निकायों का चुनाव करीब ढाई साल से लंबित है. इन नगर निकायों के कामकाज की जिम्मेदारी सरकारी अधिकारियों के ऊपर है.

