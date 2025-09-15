ETV Bharat / state

झारखंड में निकाय चुनाव को लेकर सुगबुगाहट, बीजेपी ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल

निर्वाचन भवन, रांची ( Etv bharat )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : September 15, 2025 at 8:48 PM IST 4 Min Read