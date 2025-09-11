ETV Bharat / state

झारखंड सरकार की समन्वय समिति की वैधता पर भाजपा ने उठाए सवाल? कांग्रेस ने दिया ये जवाब

झारखंड सरकार द्वारा गठित समन्वय समिति की वैधता को लेकर भाजपा ने सवाल उठाए हैं.

coordination committee
भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय साह (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 11, 2025 at 3:45 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के बाद अब झारखंड सरकार द्वारा गठित समन्वय समिति की वैधता पर सवाल उठने लगे हैं. शिबू सोरेन इस समिति के अध्यक्ष थे. अब राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने समन्वय समिति की वैधता पर सवाल उठाया है.

गौरतलब हो कि 2019 में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड में महागठबंधन की सरकार बनी थी. इस सरकार में शामिल झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के बीच जनसरोकार के मुद्दों और पार्टी के घोषणापत्रों के मुद्दों पर समन्वय स्थापित करने के लिए जून 2022 में दिशोम गुरु शिबू सोरेन के नेतृत्व में एक समन्वय समिति का गठन किया गया था. इसी की वैधता पर अब भाजपा सवाल उठा रही है.

भाजपा प्रवक्ता, वित्त मंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का बयान (ईटीवी भारत)

भाजपा ने उठाए सवाल

भाजपा नेताओं का कहना है कि न तो समन्वय समिति की नियमित बैठक होती है और न ही सरकार की नीतियों को लेकर कभी उनके बीच कोई चर्चा हुई है. भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय साह ने कहा कि 2024 में विधानसभा चुनाव के बाद जब हेमंत सोरेन की सरकार दोबारा बनी, तो नियमानुसार समन्वय समिति के लिए नई अधिसूचना जारी होनी चाहिए थी, जो नहीं की गई. नवगठित सरकार में भी झारखंड सरकार की समन्वय समिति को पुरानी अधिसूचना के साथ बनाए रखना गैरकानूनी है.

अजय साह ने कहा कि राज्य में राजद, कांग्रेस, झामुमो के नेताओं को सत्ता की मलाई खाने के लिए समन्वय समिति को अस्तित्व में रखा गया है. सरकार समन्वय समिति पर जनता की गाढ़ी कमाई और अन्य संसाधन खर्च करती है. ऐसे में अगर नई सरकार के गठन के बाद कोई नई अधिसूचना जारी हुई है, तो सरकार को इसकी जानकारी जनता को देनी चाहिए. साथ ही इस समन्वय समिति के अब तक के नतीजों को सार्वजनिक करना चाहिए.

हम सब मिलकर करेंगे नए अध्यक्ष का चुनाव- वित्त मंत्री

वहीं वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के बाद समन्वय समिति का स्वरूप क्या होगा, इसके लिए उसके नियमों को देखना होगा. जो भी नियम होंगे, उसी के अनुसार निर्णय लिया जाएगा. साथ ही, राज्य में सरकार और सत्तारूढ़ दलों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए गठित समन्वय समिति में हम सब मिलकर नए अध्यक्ष का चयन करेंगे. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और समन्वय समिति के सदस्य केशव महतो कमलेश ने कहा कि समन्वय समिति का कार्यकाल समय आधारित है और हम सभी सदस्य मिल बैठकर नए अध्यक्ष का चयन करेंगे.

यह भी पढ़ें:

रांची में दिशा की बैठक के दौरान निगम की कार्यशैली पर जोरदार हंगामा, जनप्रतिनिधि- अधिकारी आमने सामने

रांची में कांग्रेस की बैठक, मंत्री और विधायक हुए शामिल, समन्वय के साथ सरकार चलाने पर चर्चा

केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा - कार्य करने के लिए सक्षम नहीं है हेमंत सरकार, बोले जेएमएम सांसद मीटिंग राजनीति का अखाड़ा नहीं

For All Latest Updates

TAGGED:

BJP ON COORDINATION COMMITTEEJMM CONGRESS RJD COORDINATIONJHARKHAND GOVERNMENTझारखंड सरकार की समन्वय समितिCOORDINATION COMMITTEE IN JHARKHAND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.