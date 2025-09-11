झारखंड सरकार की समन्वय समिति की वैधता पर भाजपा ने उठाए सवाल? कांग्रेस ने दिया ये जवाब
झारखंड सरकार द्वारा गठित समन्वय समिति की वैधता को लेकर भाजपा ने सवाल उठाए हैं.
रांची: दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के बाद अब झारखंड सरकार द्वारा गठित समन्वय समिति की वैधता पर सवाल उठने लगे हैं. शिबू सोरेन इस समिति के अध्यक्ष थे. अब राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने समन्वय समिति की वैधता पर सवाल उठाया है.
गौरतलब हो कि 2019 में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड में महागठबंधन की सरकार बनी थी. इस सरकार में शामिल झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के बीच जनसरोकार के मुद्दों और पार्टी के घोषणापत्रों के मुद्दों पर समन्वय स्थापित करने के लिए जून 2022 में दिशोम गुरु शिबू सोरेन के नेतृत्व में एक समन्वय समिति का गठन किया गया था. इसी की वैधता पर अब भाजपा सवाल उठा रही है.
भाजपा ने उठाए सवाल
भाजपा नेताओं का कहना है कि न तो समन्वय समिति की नियमित बैठक होती है और न ही सरकार की नीतियों को लेकर कभी उनके बीच कोई चर्चा हुई है. भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय साह ने कहा कि 2024 में विधानसभा चुनाव के बाद जब हेमंत सोरेन की सरकार दोबारा बनी, तो नियमानुसार समन्वय समिति के लिए नई अधिसूचना जारी होनी चाहिए थी, जो नहीं की गई. नवगठित सरकार में भी झारखंड सरकार की समन्वय समिति को पुरानी अधिसूचना के साथ बनाए रखना गैरकानूनी है.
अजय साह ने कहा कि राज्य में राजद, कांग्रेस, झामुमो के नेताओं को सत्ता की मलाई खाने के लिए समन्वय समिति को अस्तित्व में रखा गया है. सरकार समन्वय समिति पर जनता की गाढ़ी कमाई और अन्य संसाधन खर्च करती है. ऐसे में अगर नई सरकार के गठन के बाद कोई नई अधिसूचना जारी हुई है, तो सरकार को इसकी जानकारी जनता को देनी चाहिए. साथ ही इस समन्वय समिति के अब तक के नतीजों को सार्वजनिक करना चाहिए.
हम सब मिलकर करेंगे नए अध्यक्ष का चुनाव- वित्त मंत्री
वहीं वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के बाद समन्वय समिति का स्वरूप क्या होगा, इसके लिए उसके नियमों को देखना होगा. जो भी नियम होंगे, उसी के अनुसार निर्णय लिया जाएगा. साथ ही, राज्य में सरकार और सत्तारूढ़ दलों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए गठित समन्वय समिति में हम सब मिलकर नए अध्यक्ष का चयन करेंगे. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और समन्वय समिति के सदस्य केशव महतो कमलेश ने कहा कि समन्वय समिति का कार्यकाल समय आधारित है और हम सभी सदस्य मिल बैठकर नए अध्यक्ष का चयन करेंगे.
