जयपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर की गई विवादित टिप्पणी को लेकर भारतीय जनता पार्टी में गहरा आक्रोश है. मंगलवार को राजस्थान के सभी जिलों में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया. इसी क्रम में जयपुर की छोटी चौपड़ पर धरना प्रदर्शन और पुतला दहन कर कांग्रेस के खिलाफ नाराजगी जताई गई.

धरना देकर की नारेबाजी : जयपुर की चोटी चौपड़ पर एकत्रित हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और राहुल गांधी का पुतला जलाया. शहर अध्यक्ष अमित गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री की मां पर की गई टिप्पणी पूरे देश की संस्कृति और मातृत्व का अपमान है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस बौखलाहट में अब शालीनता की सीमाएं पार कर चुकी है. यह भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरनाक प्रवृत्ति है. कांग्रेस अब इस कदर बौखला चुकी है कि वह अभद्र भाषा और टिप्पणियों का इस्तेमाल करने लगी है.

अमित गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात और दिन देश की सेवा करने में लगे हैं. देश किस तरह से आगे बढ़े उसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं. ऐसे नेता की मां जिनका स्वर्गवास हो चुका है उनको लेकर इस तरह की टिप्पणी शोभा नहीं देती है. इस कृत्य के लिए कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए. धरने के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने "कांग्रेस होश में आओ" और "भारत माता की जय" के नारे लगाए. धरने में आये भाजपा नेताओं ने कहा कि यह मुद्दा देश की संस्कृति और मां के सम्मान से जुड़ा है. उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक कांग्रेस सार्वजनिक माफी नहीं मांगती विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा.