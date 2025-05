ETV Bharat / state

भाजपा ने किया 'पाकिस्तानियों भारत छोड़ो' आंदोलन, साधा इंडिया गठबंधन पर निशाना - BJP PROTEST ON PAHALGAM INCIDENT

प्रदर्शन में बीजेपी के कई दिग्गज नेता हुए शामिल ( ईटीवी भारत )

Published : May 5, 2025 at 3:43 PM IST | Updated : May 5, 2025 at 5:06 PM IST

रांची: पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार द्वारा पाकिस्तानियों को देश से बाहर निकालने का फैसला लिया गया है. जिसके बाद लगातार पाकिस्तानी नागरिक वापस जा रहे हैं. झारखंड बीजेपी का आरोप है कि गैर भाजपा शासित राज्य इस फैसले का पालन नहीं कर रहे हैं. जिसके विरोध में सोमवार 5 मई को भाजपा ने सभी जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया. राज्य स्तरीय इस आंदोलन का नेतृत्व रांची में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने किया. बीजेपी रांची महानगर के तत्वावधान में आयोजित इस आंदोलन के जरिए झारखंड में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को चिह्नित कर अविलंब देश से बाहर निकालने की मांग की गई. प्रदेश बीजेपी नेता जिला स्कूल मैदान से 'पाकिस्तानियों भारत छोड़ो' का नारा लगाते हुए डीसी कार्यालय तक पहुंचे. इस दौरान भाजपा नेताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर निशाना साधा. प्रदर्शन को लेकर जानकारी देते नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी प्रदेश प्रभारी (ईटीवी भारत) भाजपा शिष्टमंडल ने जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन जिला स्कूल मैदान से आंदोलन प्रारंभ होकर उपायुक्त कार्यालय तक पहुंचा. भाजपा ने आक्रोश मार्च के जरिए गैर भाजपा शासित राज्यों द्वारा पाकिस्तानियों को देश से बाहर निकालने के लिए चिन्हित नहीं करने का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार के फैसले को नजरअंदाज करने पर विरोध जताया. प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेताओं के द्वारा वैध, अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानियों पर तत्काल कार्रवाई हेतु रांची उपायुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा गया. नेता प्रतिपक्ष समेत अन्य नेता आंदोलन में हुए शामिल आंदोलन में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, प्रदेश महामंत्री एवं राज्यसभा सांसद आदित्य साहू, प्रदीप वर्मा, रांची विधायक सीपी सिंह सहित प्रदेश और जिला के सभी कार्यकर्ता शामिल हुए. इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पहलगाम घटना के बाद पाकिस्तान के विरुद्ध सारे लोग खड़े हैं. लेकिन जिन राज्यों में इंडिया गठबंधन की सरकार है. वह पाकिस्तानियों को चिन्हित नहीं कर रहे हैं और ना ही कोई कार्रवाई की जा रही है.

