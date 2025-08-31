जींद: हरियाणा के जींद में भाजपा विधायक के घर के बाहर लगे साइन बोर्ड पर कांग्रेसियों द्वारा 'वोट चोर' का स्टीकर लगाए जाने से भाजपा कार्यकर्ता खफा हो गए. कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया और नारेबाजी की. इस पर भाजपा विधायक ने कहा कि यह ओछी मानसिकता है.
दरअसल, शनिवार शाम को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर में जगह-जगह 'वोट चोर' के स्टीकर लगा दिए. इसमें उचाना से भाजपा विधायक देवेंद्र अत्री के अर्बन एस्टेट स्थित निवास के बाहर साइन बोर्ड और फोटो के नीचे भी 'वोट चोर' का स्टीकर लगा दिया. इसकी वीडियो वायरल हो गई तो कार्यकर्ता खफा हो गए. उचाना विधानसभा समेत जिले भर से भाजपा कार्यकर्ता विधायक के आवास पर पहुंचे और यहां कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की.
उचाना में हमारी जीत इनको हजम नहीं हो रही - अत्री
भाजपा विधायक देवेंद्र अत्री ने कहा कि "यह ओछी मानसिकता है. उनके वोट चोरी नहीं हुए बल्कि उनके पल्ले वोट ही नहीं बचे हैं. ये भ्रामक प्रचार करने में लगे हैं. लोकसभा चुनावों में भी इन्होंने लोगों को गुमराह करने का काम किया. अब फिर से ये जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं. पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का पूरे विश्व में मान-सम्मान बढ़ रहा है. विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है. उचाना विधानसभा में उनकी जीत विपक्षियों को हजम नहीं हो रही है. ये बड़े लोग विधानसभा को अपनी जागीर समझते हैं, लेकिन जनता ने उन्हें सबक सिखाने का काम किया है.''
हुड्डा के निर्दलीय को समर्थन पर दिया बयान
कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा की ओर से निर्दलीय उम्मीदवार को सपोर्ट करने के सवाल पर देवेंद्र अत्री ने कहा कि "चुनाव लड़ने का हर किसी को अधिकार है. उचाना अकेली ऐसी सीट नहीं है, जहां निर्दलीय का असर देखने को मिला, कई और भी ऐसी सीट रही हैं."
चंडीगढ़ में भाजपा का प्रदर्शन, पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल
बता दें कि इससे पहले चंडीगढ़ में भी शनिवार को भाजपा की ओर से कांग्रेस भवन के बाहर रोष प्रदर्शन किया गया था. इसके चलते पुलिस ने भाजपा के कार्यकर्ता पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद भाजपा के कार्यकर्ता तीतर बितर हो गए. इस प्रदर्शन में भाजपा के हजारों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया था. प्रदर्शनकारियों ने राहुल गांधी की प्रतीकात्मक अर्थी उठाई और “राहुल गांधी मुर्दाबाद”, “राहुल गांधी माफी मांगों” के नारे लगाते हुए सेक्टर-34 तक मार्च किया था. इस दौरान जब कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए पानी की बौछारें छोड़ी, लेकिन कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी करते रहे. गौरतलब है कि पटना में इंडी गठबंधन की रैली में पीएम मोदी को गाली दी गई थी, जिसके बाद से देशभर में कांग्रेस के खिलाफ भाजपा रोष प्रकट कर रही है.
