रांची: एक तरफ देश आजादी का जश्न मना रहा है, वहीं दूसरी ओर 14 अगस्त 1947 को हुए देश का विभाजन किसी त्रासदी से कम नहीं था. विभाजन के वक्त पाकिस्तान से भागकर आए लोग आज भी उस मंजर को याद कर सहम जाते हैं. विभाजन की इस विभीषिका में भारत आए लोगों में किसी ने अपना मां-बाप खोया तो किसी ने अपना जीवन न्योछावर कर अपनी इज्जत बचाई. विभाजन विभीषिका के शिकार लोग और उनके परिजनों ने भाजपा द्वारा आज 14 अगस्त को आयोजित कार्यक्रम के दौरान आपबीती बताई.

विभाजन की विभीषिका पर कार्यक्रम

महानगर भाजपा कार्यालय में विभाजन की विभीषिका त्रासदी स्मृति दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान नेता प्रतिपक्ष सह प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह और भाजपा विधायक सीपी सिंह ने ऐसे लोगों को सम्मानित करने का काम किया जो पाकिस्तान से विभाजन के वक्त जान बचाकर किसी तरह भारत आने में सफल हुए थे. रांची में रह रहे ऐसे एक दर्जन से अधिक लोगों ने इस मौके पर आपबीती सुनाई.

बाबूलाल मरांडी और विभाजन का दंश झेल चुकी नानकी बाई का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

महज डेढ़ साल की उम्र में विभाजन का दंश झेला

भारत-पाकिस्तान के बीच हुए विभाजन के समय नानकी बाई महज डेढ साल की थी. उस समय हुई हिंसा में मां-बाप को खोने का गम लिए आज भी नानकी बाई सहम जाती हैं. उम्र ऐसी कि क्या हो रहा है, कुछ भी पता नहीं. जब कुछ समझ में आया तो उस त्रासदी का अहसास हुआ. तब तक समय बीत चुका था नानकी बाई का. राजस्थान के गंगानगर में नाना-नानी और मामा ने पालन-पोषण किया और शादी हुई तो रांची आ गईं. रांची के रातू रोड स्थित बिरला कॉलनी की रहने वाली नानकी बाई कहती हैंं कि ईश्वर ने ऊपर से गिराया, मां-बाप नहीं थे. बचपन में ही मर चुके थे. उस वक्त मामा गोद में उठाकर अपने घर राजस्थान के गंगानगर ले गए, जहां परवरिश हुई और जिंदगी बच गई.

विभाजन की विभीषिका दिल को दहलाने वाली घटना-बाबूलाल

विभाजन विभीषिका त्रासदी स्मृति दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि विभाजन की विभीषिका वास्तव में दिल को दहलाने वाली घटना थी. यह दुनिया की पहली घटना होगी जब एक तरफ लोग आजादी का जश्न मना रहे थे, वहीं दूसरी ओर विभाजन के कारण पाकिस्तान से लाखों लोग अपनी जान बचाकर और बहू-बेटियों की इज्जत दांव में लगा कर जैसे-तैसे यहां भाग कर आ रहे थे. शरणार्थी बनकर लोग जहां-तहां रह रहे थे. आज बस उसकी कल्पना की जा सकती है और किताबों में पढ़ी जा सकती है.

उन्होंने कहा कि जब तक विभाजन की विभीषिका से लोग परिचित नहीं होंगे, तब तक यह भी विभीषिका बनी रहेगी, क्योंकि आज भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो कुछ भी हिंदू भाई बचे हुए हैं उनकी संख्या नगण्य है. आज भी वहां हिंदुओं पर हमले होते हैं और उनके धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जाता है. यहां तक की भारत में भी कई बार इस तरह के हमले होते रहे हैं. उन्होंने कश्मीर का उदाहरण देते हुए कहा कि किस तरह से वहां से कश्मीरी पंडितों को भगाया गया.

ये भी पढ़ें-

काश विभाजन के समय बाबा साहेब की बात मान ली गई होती! जानिए बाबूलाल मरांडी ने ऐसा क्यों कहा

विभाजन विभीषिका पर बोलीं अन्नपूर्णा, कहा - निजी स्वार्थ के लिए देश का बंटवारा करने वाले आज भी समाज को बांटने में जुटे हैं - Partition Horror Remembrance Day

सांसद निशिकांत दुबे ने सीएए लागू करने को सही ठहराया, कहा- राज्य बनाना और विभाजन करना केंद्र सरकार का है काम