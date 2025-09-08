ETV Bharat / state

भाजपा अध्यक्ष राठौड़ बोले-मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही कांग्रेस...कर देंगे चारों खाने चित

चारों खाने चित हो जाएंगे: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि 4 सितंबर को नगर निकाय उपचुनाव परिणाम में 4 में से 1 वार्ड में कांग्रेस जीती और 3 पर भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला. इसके बावजूद कांग्रेसी नेता खुश होकर ताल ठोक रहे हैं. राठौड़ ने बताया कि निकाय और विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने बहुमत से जीत दर्ज करते हुए सिद्ध कर दिया है कि जनता का विश्वास आज भी भाजपा के सुशासन, विकास और पारदर्शिता पर कायम है. कांग्रेस प्रदेश के साथ देशभर में जनाधार खो चुकी है, ना कांग्रेसी नेताओं की साख बची और ना ही जनता उन पर विश्वास कर रही है. प्रदेश में 2 साल में कुल 80 उपचुनाव हुए. इनमें 59 में भाजपा की जीत दिखाती है कि कांग्रेस की कथित ‘जीत’ केवल सियासी स्टंट है. गहलोत साहब कहते हैं कि "भजनलाल शर्मा से मुकाबला करने में मजा नहीं आ रहा, मैं पूछता हूं कि उपचुनाव में हारने के बाद भी मजा नहीं आ रहा क्या? इससे ज्यादा मजा और चखा देंगे, कहीं दिखोगे ही नहीं, चारों खाने चित हो जाएंगे."

जयपुर/दिल्ली : राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने तारीखों की घोषणा नहीं की, लेकिन इसे लेकर सियासी पारा गर्म होने लगा है. निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस के दावों पर भाजपा ने पलटवार किया. राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष मदन राठौड़ ने दिल्ली स्थित अपने आवास पर मीडिया से कहा कि कांग्रेस नेता मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखकर खुश हो रहे हैं, लेकिन आगामी चुनाव में चारों खाने चित कर देंगे. हाल ही उपचुनाव में 4 में से कांग्रेस 1 वार्ड जीती, ‘ताल ठोकने’ की राजनीति केवल दिखावा है. अब तक हुए 80 में से 59 उपचुनाव हारने के बावजूद कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा कि जनता उसे नकार चुकी है. उपचुनाव में लगातार हार के बावजूद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान में उनकी हताशा और बौखलाहट दिखती है.

हताशा और बौखलाहट दिख रही: राठौड़ ने कहा कि राजस्थान की जनता कांग्रेस के खोखले वादों और विफल नीतियों को भली-भांति पहचान चुकी है. गहलोत का बयान उनकी हताशा और बौखलाहट दर्शाता है. कांग्रेस के शासन में राजस्थान ने केवल भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था की बदहाली देखी है. गहलोत को आत्ममंथन करना चाहिए कि उनकी पार्टी किस स्थिति में है. युवाओं, किसानों और महिलाओं से किए वादों का क्या हुआ. राठौड़ ने कहा कि भाजपा सोशल मीडिया पर दिए ऐसे बयानों से विचलित होने वाली नहीं है. भाजपा की भजनलाल सरकार प्रदेश के विकास और सुशासन की दिशा में ठोस कदम बढ़ा रही हैं. नगर निकाय उपचुनाव में कांग्रेस चार निकायों में से केवल एक हेरिटेज जयपुर के वार्ड 63 में जीत पाई, जबकि तीन निकाय टोंक मालपुरा के वार्ड 31 एवं 34 और भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में वार्ड 28 में भाजपा को स्पष्ट जनादेश मिला. इसके बावजूद कांग्रेस आत्ममुग्धता में ‘ताल ठोकने’ का नाटक कर रही है. इससे पहले प्रदेश की 7 विधानसभा उपचुनाव में से 5 पर भाजपा की विजय और सिर्फ एक पर कांग्रेस की जीत होना, इनकी जमीनी हकीकत को उजागर करता है.

लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान नहीं: राठौड़ ने कांग्रेस की आंतरिक कलह पर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं के बीच सार्वजनिक रूप से चल रही खींचतान, जैसे कि डोटासरा और जूली के बीच माफीनामे को लेकर शुरू हुआ विवाद, वरिष्ठ नेता राजेंद्र पारीक पर डोटासरा की टिप्पणी, यह दर्शाती है कि कांग्रेस में अनुशासन और नेतृत्व का अभाव है. ऐसे बयान केवल पार्टी की अंदरूनी कमजोरी को उजागर करते हैं. पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत का विधानसभा में नहीं आना दर्शाता है कि कांग्रेस लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान नहीं करती. लोकतंत्र में आस्था रखने वाले नेता जनता के सामने, सदन के भीतर संवाद करते हैं, न कि बाहर से बयानबाजी.

राठौड़ ने कहा कि भाजपा चुनाव में पारदर्शिता और आधुनिक तकनीक के पक्ष में है. कांग्रेस का बैलेट पेपर की ओर लौटने की मांग केवल राजनीतिक हताशा और तकनीकी प्रगति से भय दर्शाता है. ईवीएम से कांग्रेस को जीत मिलती है तो स्वीकार किया जाता है और जब हार होती है तो उसी मशीन पर सवाल उठाए जाते हैं, यह दोहरा मापदंड स्वीकार्य नहीं है. भाजपा जनता के विश्वास और समर्थन से निरंतर आगे बढ़ रही है और आने वाले समय में कांग्रेस को हर मोर्चे पर लोकतांत्रिक और राजनीतिक रूप से चुनौती देती रहेगी.