विदेश दौरे से सीएम साय की शनिवार को होगी वापसी, बाइक रैली से बीजेपी करेगी स्वागत

21 अगस्त को सीएम विष्णुदेव साय जापान और दक्षिण कोरिया के दौरे पर गए थे. वे शनिवार को लौट रहे हैं.

BJP State Minister Amit Sahu
बीजेपी प्रदेश मंत्री अमित साहू (ETV BHARAT)
Published : August 29, 2025 at 9:05 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय 10 दिनों के विदेश दौरे पर जापान और दक्षिण कोरिया में है. वे छत्तीसगढ़ में निवेश की रफ्तार को बढ़ाने के लिए यहां कारोबारियों और उद्योगपतियों से मुलाकात कर रहे हैं. सीएम साय का विदेश दौरा 30 अगस्त को खत्म हो रहा है. वे 30 अगस्त शनिवार को जापान और दक्षिण कोरिया के दौरे से रायपुर लौटेंगे.

सीएम साय का होगा भव्य स्वागत: इस अवसर पर छत्तीसगढ़ बीजेपी सीएम विष्णुदेव साय का भव्य स्वागत करेगी. शनिवार दोपहर 2 बजे रायपुर के एयरपोर्ट पर स्वागत की तैयारियां की गई है. छत्तीसगढ़ बीजेपी का कहना है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के लिए एक नई सौगात और नया इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं. यह छत्तीसगढ़ के प्रत्येक नागरिक के लिए हर्ष का विषय है.

सीएम साय के मेगा स्वागत की तैयारी

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ की जनता के विकास की सदैव चिंता करते है और प्रदेश की जनता का विकास लगातार हो रहा है. उनके विदेश यात्रा से लौटने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया जाएगा. उन्होंने युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने का आग्रह किया है- अमित साहू, बीजेपी प्रदेश मंत्री, छत्तीसगढ़

बीजेपी के सभी मोर्चा की रहेगी उपस्थिति: इस अवसर पर बीजेपी के सभी मोर्चों की उपस्थिति रहेगी. भाजपा और शहर के विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का एयरपोर्ट पर स्वागत किया जाएगा. इसके साथ ही साथ महिला मोर्चा और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बाइक रैली के माध्यम से विमानतल से लेकर मुख्यमंत्री निवास तक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई करेंगे. विमानतल पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का भव्य स्वागत किया जाएगा.

विदेश यात्रा में सीएम साय ने सबसे पहले जापान का दौरा किया. वे जापान के टोक्यो में विभिन्न उद्योगपतियों से मिले. टोक्यो में उन्होंने उद्योग के प्रमुख अविनाश तिवारी से भी भेंट की थी. उसके बाद वे ओसाका गए. इसके अलावा यहां एसएएस सानवा कंपनी के प्रमुखों से मुलाकात की. सीएम ने खाद्य प्रसंस्करण और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में निवेश के लिए एसएएस सानवा कंपनी को आमंत्रित किया.

इसके बाद सीएम दक्षिण कोरिया के सियोल गए. यहां पर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी सेंटर एसोसिएशन (ATCA) के चेयरमैन ली जे जेंग से मुलाका की. उन्हें छत्तीसगढ़ में व्यापार और निवेश के बारे में बताया. उसके बाद सियोल में सीएम ने इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन कोरिया के सहयोग से आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम को संबोधित किया. माना जा रहा है कि सीएम साय के इस विदेश दौरे से हजारों करोड़ों का निवेश छत्तीसगढ़ को प्राप्त होगा.

सीएम साय के मेगा स्वागत की तैयारी

