रांची: सेवा पखवाड़ा के जरिए भारतीय जनता पार्टी इन दिनों जनता का विश्वास जीतने की तैयारी में है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से शुरू हो रहे इस सेवा पखवाड़ा को भव्य बनाने के लिए पार्टी ने कार्यक्रमों की लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार की है, जो आगामी 2 अक्टूबर तक चलेगा.

सेवा पखवाड़ा के तहत पार्टी ने कार्यकर्ताओं को इस नवरात्रि में सभी पूजा पंडालों की सफाई करने का निर्देश दिया है. इसके अलावा स्वच्छता अभियान के साथ-साथ वृक्षारोपण, स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार प्रसार और इसे लेकर आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया है. पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष डॉ रवींद्र कुमार राय ने बताया कि भाजपा का मानना है कि सिर्फ चुनाव लड़ना ही राजनीति नहीं है. राजनीति में सेवा भाव भी रहना जरूरी है. इससे कार्यकर्ताओं में सामाजिक भाव का अहसास होता है, जिससे उनमें सामाजिक चरित्र का विकास होता है.

उन्होंने बताया कि 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा है और उसी दिन सौभाग्य से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है, जो देश के नवनिर्माण में लगे हुए हैं. इस मौके पर देशभर में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा चलाया जाएगा. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वच्छता, वृक्षारोपण, रक्तदान, जल संरक्षण, स्वदेशी आंदोलन में जनभागीदारी लगातार बढ़ रही है.

सेवा पखवाड़ा की शुरुआत पीएम मोदी के जन्मदिन से होगी. इस दिन कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. प्रदेश भाजपा कार्यालय से लेकर हर बूथ पर कार्यक्रम आयोजित होंगे. पीएम मोदी के जीवन से जुड़ी प्रदर्शनी के अलावा रक्तदान शिविर, वृक्षारोपण, परिचर्चा आदि कार्यक्रम होगा. इस मौके पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को लेकर प्रदेश भाजपा ने कमेटी का गठन किया है, जिसका संयोजक प्रदेश उपाध्यक्ष बाल मुकुंद सहाय को बनाया है. इस टीम में प्रदेश स्तरीय 7 लोगों को शामिल किया गया है, जिसमें प्रदेश महामंत्री एवं सांसद आदित्य साहू, डॉ प्रदीप वर्मा, मनोज कुमार सिंह, विकास प्रीतम, भानु प्रताप शाही और गणेश मिश्र शामिल हैं.

सेवा पखवाड़ा के तहत रक्तदान शिविर, मैराथन दौड़, प्रदर्शनी, स्वास्थ्य शिविर, दिव्यांग जन के लिए यंत्र वितरण, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रम आयोजित होंगे. वहीं, वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आगामी 2 अक्टूबर को गांधी और लालबहादुर शास्त्री जी की जयंती पर पार्टी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों के साथ आम जनता से खादी और हस्तकरघा निर्मित वस्त्रों की खरीदारी का आग्रह किया जाएगा. इसके अलावा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती 25 सितंबर को बूथ स्तर पर मनाने का निर्णय लिया गया है.

