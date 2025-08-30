लखनऊ : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शिक्षक-स्नातक विधान परिषद सदस्य और त्रिस्तरीय पंचायच चुनाव की तैयारी में जुट गई है. शनिवार को प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह की अध्यक्षता में पार्टी के कार्यालय में बैठक हुई. प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि भाजपा का चुनावी प्रबंधन देश में मौजूद किसी भी पार्टी की तुलना में सबसे मजबूत है. ऐसे में पार्टी को सभी सीटों पर जीत सुरक्षित करना होगा.

उन्होंने कहा कि इस चुनाव में हर एक कार्यकर्ता को उसकी योग्यता के अनुसार जिम्मेदारी तय की जाएगी. शिक्षक और स्नातक विधान परिषद का चुनाव प्रबंधन और संपर्क का चुनाव है, इसलिए हर कार्यकर्ता को पूरी ताकत से इन चुनावों में जीत दर्ज करने के लिए जुटना होगा. संगठन के समग्र परिश्रम से निश्चित ही भाजपा सभी सीटों पर चुनाव जीतेगी.

गरीबों के लिए काम कर रही सरकार : प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सपा, बसपा व कांग्रेस की सरकारों के समय गांव तथा गरीबों के विकास और उत्थान की धनराशी बिचौलियों और भ्रष्टाचारियों की जेब में चली जाती थी. लेकिन आज गरीब के हिस्से का पैसा सीधा उसके खाते में पहुंच रहा है. देश की अर्थव्यवस्था और विकास को गांव और गरीब को समर्पित करते हुए सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण के संकल्प के साथ मोदी सरकार व योगी सरकार काम कर रही है.

विजय के संकल्प के साथ करना होगा काम : उन्होंने कहा कि आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर हम सब पार्टी कार्यकर्ताओं को संगठन की योजनानुसार विजय के संकल्प के साथ कार्य करना होगा. इसके लिए हमें अभी से पंचायत चुनाव की तैयारियों में बूथ स्तर पर जुटना होगा.

जीत के लिए सबसे बड़ा मंत्र वोट बनवाना : प्रदेश संगठन मंत्री महामंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि चुनाव में जीत के लिए सबसे बड़ा मंत्र है वोट बनवाना. इसलिए सभी कार्यकर्ताओं को प्रदेश के विद्यालयों, महाविद्यालयों और घर-घर जाकर मतदाता जोड़ने का काम करना होगा. संगठन की सक्रियता ही पार्टी की जीत का आधार है. विधानसभा स्तर तक संयोजक व सहसंयोजक की नियुक्ति हो चुकी है और अब सम्पर्क, संवाद, समन्वय और समीक्षा की रणनीति अपनाकर निश्चित विजय सुनिश्चित की जाएगी.

ट्रिपल इंजन की सरकार बनाना है : धर्मपाल सिंह ने कहा कि गांव की सरकार-भाजपा सरकार के संकल्प के साथ ट्रिपल इंजन की सरकार बनाना है. 2014 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राजग सरकार के गठन के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में अभूतपूर्व काम हुआ है. गांव में रहने वाले किसानों और गरीबों को बिना जाति वर्ग देखे शौचालय, आवास, हर-घर नल जैसी योजनाओं का लाभ मिला है.

पुनरीक्षण कार्य चल रहा : प्रदेश महामंत्री (संगठन) ने कहा कि 29 सितंबर तक मतदाता पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है. इसमें हमें प्रत्येक बूथ पर रणनीति बनाकर 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु पूर्ण कर चुके युवाओं को मतदाता बनवाने का काम करना है. पंचायत चुनाव को लेकर आगामी 4 सितंबर से 6 सितंबर के बीच क्षेत्रीय स्तर पर बैठकें आयोजित की जायेंगी और 10 सितंबर के पहले जिला स्तर पर भी बैठकें सम्पन्न होंगी.

