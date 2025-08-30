ETV Bharat / state

शिक्षक एमएलसी और पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी, भूपेंद्र सिंह बोले- कार्यकर्ताओं को दी जाएगी जिम्मेदारी - LUCKNOW NEWS

शिक्षक-स्नातक विधान परिषद सदस्य और त्रिस्तरीय पंचायच चुनाव की तैयारी को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की.

आगामी चुनाव को लेकर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने की बैठक.
आगामी चुनाव को लेकर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने की बैठक. (Photo Credit: Bjp Media cell)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 30, 2025 at 7:52 PM IST

3 Min Read

लखनऊ : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शिक्षक-स्नातक विधान परिषद सदस्य और त्रिस्तरीय पंचायच चुनाव की तैयारी में जुट गई है. शनिवार को प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह की अध्यक्षता में पार्टी के कार्यालय में बैठक हुई. प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि भाजपा का चुनावी प्रबंधन देश में मौजूद किसी भी पार्टी की तुलना में सबसे मजबूत है. ऐसे में पार्टी को सभी सीटों पर जीत सुरक्षित करना होगा.

उन्होंने कहा कि इस चुनाव में हर एक कार्यकर्ता को उसकी योग्यता के अनुसार जिम्मेदारी तय की जाएगी. शिक्षक और स्नातक विधान परिषद का चुनाव प्रबंधन और संपर्क का चुनाव है, इसलिए हर कार्यकर्ता को पूरी ताकत से इन चुनावों में जीत दर्ज करने के लिए जुटना होगा. संगठन के समग्र परिश्रम से निश्चित ही भाजपा सभी सीटों पर चुनाव जीतेगी.

गरीबों के लिए काम कर रही सरकार : प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सपा, बसपा व कांग्रेस की सरकारों के समय गांव तथा गरीबों के विकास और उत्थान की धनराशी बिचौलियों और भ्रष्टाचारियों की जेब में चली जाती थी. लेकिन आज गरीब के हिस्से का पैसा सीधा उसके खाते में पहुंच रहा है. देश की अर्थव्यवस्था और विकास को गांव और गरीब को समर्पित करते हुए सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण के संकल्प के साथ मोदी सरकार व योगी सरकार काम कर रही है.

विजय के संकल्प के साथ करना होगा काम : उन्होंने कहा कि आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर हम सब पार्टी कार्यकर्ताओं को संगठन की योजनानुसार विजय के संकल्प के साथ कार्य करना होगा. इसके लिए हमें अभी से पंचायत चुनाव की तैयारियों में बूथ स्तर पर जुटना होगा.

जीत के लिए सबसे बड़ा मंत्र वोट बनवाना : प्रदेश संगठन मंत्री महामंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि चुनाव में जीत के लिए सबसे बड़ा मंत्र है वोट बनवाना. इसलिए सभी कार्यकर्ताओं को प्रदेश के विद्यालयों, महाविद्यालयों और घर-घर जाकर मतदाता जोड़ने का काम करना होगा. संगठन की सक्रियता ही पार्टी की जीत का आधार है. विधानसभा स्तर तक संयोजक व सहसंयोजक की नियुक्ति हो चुकी है और अब सम्पर्क, संवाद, समन्वय और समीक्षा की रणनीति अपनाकर निश्चित विजय सुनिश्चित की जाएगी.

ट्रिपल इंजन की सरकार बनाना है : धर्मपाल सिंह ने कहा कि गांव की सरकार-भाजपा सरकार के संकल्प के साथ ट्रिपल इंजन की सरकार बनाना है. 2014 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राजग सरकार के गठन के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में अभूतपूर्व काम हुआ है. गांव में रहने वाले किसानों और गरीबों को बिना जाति वर्ग देखे शौचालय, आवास, हर-घर नल जैसी योजनाओं का लाभ मिला है.

पुनरीक्षण कार्य चल रहा : प्रदेश महामंत्री (संगठन) ने कहा कि 29 सितंबर तक मतदाता पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है. इसमें हमें प्रत्येक बूथ पर रणनीति बनाकर 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु पूर्ण कर चुके युवाओं को मतदाता बनवाने का काम करना है. पंचायत चुनाव को लेकर आगामी 4 सितंबर से 6 सितंबर के बीच क्षेत्रीय स्तर पर बैठकें आयोजित की जायेंगी और 10 सितंबर के पहले जिला स्तर पर भी बैठकें सम्पन्न होंगी.

यह भी पढ़ें: PM मोदी के बनारस में CM योगी का पहला जनता दरबार; नौकरी से निकालीं गईं टीचर का छलका दर्द

लखनऊ : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शिक्षक-स्नातक विधान परिषद सदस्य और त्रिस्तरीय पंचायच चुनाव की तैयारी में जुट गई है. शनिवार को प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह की अध्यक्षता में पार्टी के कार्यालय में बैठक हुई. प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि भाजपा का चुनावी प्रबंधन देश में मौजूद किसी भी पार्टी की तुलना में सबसे मजबूत है. ऐसे में पार्टी को सभी सीटों पर जीत सुरक्षित करना होगा.

उन्होंने कहा कि इस चुनाव में हर एक कार्यकर्ता को उसकी योग्यता के अनुसार जिम्मेदारी तय की जाएगी. शिक्षक और स्नातक विधान परिषद का चुनाव प्रबंधन और संपर्क का चुनाव है, इसलिए हर कार्यकर्ता को पूरी ताकत से इन चुनावों में जीत दर्ज करने के लिए जुटना होगा. संगठन के समग्र परिश्रम से निश्चित ही भाजपा सभी सीटों पर चुनाव जीतेगी.

गरीबों के लिए काम कर रही सरकार : प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सपा, बसपा व कांग्रेस की सरकारों के समय गांव तथा गरीबों के विकास और उत्थान की धनराशी बिचौलियों और भ्रष्टाचारियों की जेब में चली जाती थी. लेकिन आज गरीब के हिस्से का पैसा सीधा उसके खाते में पहुंच रहा है. देश की अर्थव्यवस्था और विकास को गांव और गरीब को समर्पित करते हुए सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण के संकल्प के साथ मोदी सरकार व योगी सरकार काम कर रही है.

विजय के संकल्प के साथ करना होगा काम : उन्होंने कहा कि आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर हम सब पार्टी कार्यकर्ताओं को संगठन की योजनानुसार विजय के संकल्प के साथ कार्य करना होगा. इसके लिए हमें अभी से पंचायत चुनाव की तैयारियों में बूथ स्तर पर जुटना होगा.

जीत के लिए सबसे बड़ा मंत्र वोट बनवाना : प्रदेश संगठन मंत्री महामंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि चुनाव में जीत के लिए सबसे बड़ा मंत्र है वोट बनवाना. इसलिए सभी कार्यकर्ताओं को प्रदेश के विद्यालयों, महाविद्यालयों और घर-घर जाकर मतदाता जोड़ने का काम करना होगा. संगठन की सक्रियता ही पार्टी की जीत का आधार है. विधानसभा स्तर तक संयोजक व सहसंयोजक की नियुक्ति हो चुकी है और अब सम्पर्क, संवाद, समन्वय और समीक्षा की रणनीति अपनाकर निश्चित विजय सुनिश्चित की जाएगी.

ट्रिपल इंजन की सरकार बनाना है : धर्मपाल सिंह ने कहा कि गांव की सरकार-भाजपा सरकार के संकल्प के साथ ट्रिपल इंजन की सरकार बनाना है. 2014 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राजग सरकार के गठन के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में अभूतपूर्व काम हुआ है. गांव में रहने वाले किसानों और गरीबों को बिना जाति वर्ग देखे शौचालय, आवास, हर-घर नल जैसी योजनाओं का लाभ मिला है.

पुनरीक्षण कार्य चल रहा : प्रदेश महामंत्री (संगठन) ने कहा कि 29 सितंबर तक मतदाता पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है. इसमें हमें प्रत्येक बूथ पर रणनीति बनाकर 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु पूर्ण कर चुके युवाओं को मतदाता बनवाने का काम करना है. पंचायत चुनाव को लेकर आगामी 4 सितंबर से 6 सितंबर के बीच क्षेत्रीय स्तर पर बैठकें आयोजित की जायेंगी और 10 सितंबर के पहले जिला स्तर पर भी बैठकें सम्पन्न होंगी.

यह भी पढ़ें: PM मोदी के बनारस में CM योगी का पहला जनता दरबार; नौकरी से निकालीं गईं टीचर का छलका दर्द

For All Latest Updates

TAGGED:

PANCHAYAT ELECTIONS IN UPBJP PREPARING TEACHER MLC ELECTIONSLUCKNOW NEWSचुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपीLUCKNOW NEWS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यूपी के इस मंदिर में 77 सालों से जल रही पाकिस्तान से लाई अखंड ज्योति; जानिए सिंध के क्रूर शासक से क्या है कनेक्शन

प्रयागराज से लखनऊ, अयोध्या आने-जाने वाले ध्यान दें, 9 सितंबर से बंद होगा यह पुल, 15 दिनों के लिए आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा

हाईकोर्ट ने कहा- आपसी सहमति से तलाक में ट्रायल कोर्ट विवाह रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए जोर नहीं दे सकता

न्यू कानपुर सिटी योजना की लॉन्चिंग डेट बदली; 1 हजार करोड़ से तैयार हो रही 1793 प्लॉट वाली हाउसिंग स्कीम, अब इस तिथि को ऑनलाइन आवेदन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.