मध्य प्रदेश में बनेगी ब्लड डोनरों की डायरेक्टरी, नमो युवा रन के नेशनल एंबेसडर होंगे मिलिंद सोमन
नशा मुक्त भारत अभियान के लिए बीजेपी देश भर में करेगी नमो युवा रन का आयोजन. 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा सेवा पखवाड़ा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 9, 2025 at 5:24 PM IST
भोपाल: भारतीय जनता पार्टी देशभर में नमो युवा रन अभियान का शुभारंभ करने जा रहा है. यह अभियान नशा मुक्त भारत के लिए पूरे देश में 21 सितंबर को 100 से अधिक स्थानों पर आयोजित होगा. इसमें प्रत्येक स्थान पर 10-10 हजार युवा प्रतिभागी शामिल होंगे. पूरे देश में ऐसे 10 लाख से अधिक युवा नमो युवा रन का हिस्सा बनेंगे. भारतीय जनता युवा मोर्चा अब प्रदेश में जिला और तहसील स्तर के साथ नगर और ग्राम पंचायत स्तर पर ब्लड डोनरों की डायरेक्टरी तैयार करेगा.
मिलिंद सोमन को बनाया गया नेशनल एंबेसडर
भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पंवार ने बताया कि "मुख्य कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा. इस समारोह में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बेंगलुरु साउथ से सांसद तेजस्वी सूर्या और प्रसिद्ध फिटनेस आइकन मिलिंद सोमन शामिल होंगे. बता दें कि मिलिंद सोमन को नमो युवा रन का राष्ट्रीय एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया है. इस अभियान का लोगो, मैस्कॉट और टी-शर्ट भी जारी की जा चुकी है."
17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा
वैभव पवार ने बताया कि "युवा मोर्चा भारत के सबसे बड़े युवा प्रेरित फिटनेस और सामाजिक जागरूकता अभियान के रूप में अपनी भूमिका को सशक्त बनाएगा. यह प्रयास सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक का अभिन्न हिस्सा है, जो प्रतिवर्ष भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है. यह पहल प्रधानमंत्री के 2047 में विकसित भारत के सपने से जुड़ी हुई है. जिसमें फिटनेस, अनुशासन और नशा मुक्त भारत के संदेश को युवा शक्ति के माध्यम से आगे बढ़ाने पर बल दिया गया है."
मध्य प्रदेश में ब्लड डोनर की बनेगी डायरेक्टरी
वैभव पवार ने बताया कि "आज के समय में अस्पताल में भर्ती मरीजों को समय पर ब्लड नहीं मिल पाता है. वहीं कई लोग ऐसे हैं, जो नियमित तौर पर ब्लड डोनेट करते हैं. यदि इनके नंबर जरुरतमंदो तक पहुंच जाए, तो मरीजों को होने वाली ब्लड की कमी को दूर किया जा सकता है.
पवार ने बताया कि इसलिए भारतीय जनता युवा मोर्चा अब प्रदेश में जिला और तहसील स्तर के साथ नगर और ग्राम पंचायत स्तर पर भी ब्लड डोनरों की डायरेक्टरी तैयार करेगा. जिससे मरीजों को संकट के समय आसानी से ब्लड उपलब्ध कराया जा सके."