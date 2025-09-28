ETV Bharat / state

टैक्स से हिमाचल की जनता को परेशान कर रही सुक्खू सरकार, प्रधानमंत्री मोदी दे रहे हैं राहत: हिमाचल BJP अध्यक्ष

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार, 27 सितंबर को ओडिशा के झारसुगुड़ा में 'नमो युवा समावेश' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार पर जमकर हमला बोला. पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि, "लोगों को घर बनाने में सहूलियत हो इसके लिए जब हमारी सरकार ने सीमेंट की कीमत कम की, तो हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अपना अलग टैक्स लगा दिया. वहीं, जब हमने GST की दरें कम की, तो पूरे देश में कीमतें कम हो गईं, लेकिन कांग्रेस सरकार आम जनता को राहत नहीं देना चाहती है."

शिमला: हिमाचल प्रदेश में टैक्स को लेकर राजनीति तेज हो गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार पर GST कम नहीं करने को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं. प्रधानमंत्री ने कहा है कांग्रेस जनता को लूटना का कोई मौका नहीं छोड़ रही है. इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने भी सुक्खू सरकार पर जमकर हमला बोला है.

करों से लोगों को परेशान कर रही सुक्खू सरकार: राजीव बिंदल

हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुखविंदर सिंह सुखू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर राज्य के लोगों को भारी करों से परेशान करने का आरोप लगाया, जबकि राहत देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को श्रेय दिया. राजीव बिंदल ने कहा कि, "राज्य में लगभग 10 प्रकार के उपकर लगाए गए हैं. स्थिति ऐसी हो गई है कि बिजली के बिलों में भी अब सभी विभिन्न उपकरों को प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है. डीजल पर मूल्य वर्धित कर (वैट) 7.50 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिया गया है, जिससे लोगों पर 10,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ा है."

बिजली बिल में 46% की बढ़ोतरी: BJP प्रदेश अध्यक्ष

BJP प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि, "राज्य सरकार ने सीमेंट पर अतिरिक्त वस्तु कर 7.50 रुपए से बढ़ाकर 16 रुपए कर दिया है. पानी के बिल बढ़ा दिए हैं साथ ही स्टांप शुल्क भी बढ़ा दिया गया है. ग्रामीण जलापूर्ति पर 100 रुपए का एकमुश्त शुल्क लगा दिया है और बिजली के बिल में भी 46 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है. अस्पताल की पर्चियों के लिए भी 10 रुपए का शुल्क लगाया गया है. इसके विपरीत मोदी सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) सुधारों के माध्यम से 2 लाख करोड़ रुपए की राहत प्रदान की है."

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था

राजीव बिंदल ने कहा कि, देश में स्टार्टअप की संख्या 2014 के 1,000 से बढ़कर 1.6 लाख हो गई है. इसके अलावा रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 23,622 करोड़ रुपए हो गया है और आईफोन सहित 98 फीसदी मोबाइल फोन अब भारत में ही निर्मित हो रहे हैं. प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, भारत 7.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के आकार के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है. देश में पर्यटन, सांस्कृतिक विरासत, योग, खगोल विज्ञान और डेस्टिनेशन वेडिंग में भी बढ़ोतरी देखी गई है और यह सब इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल वादे करते हैं, बल्कि उन्हें पूरा भी करते हैं."

