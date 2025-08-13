ETV Bharat / state

राजस्थान BJP की नई टीम पर टिकी सबकी निगाहें, बाहरी नेताओं को मिली तरजीह तो बढ़ सकता है असंतोष - MADAN RATHORE NEW TEAM

भाजपा की नई टीम और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर हलचल तेज. बाहरी नेताओं को तरजीह से निष्ठावान कार्यकर्ताओं में नाराजगी हो सकती है.

जयपुर
ETV Bharat Rajasthan Team

August 13, 2025

जयपुर: राजस्थान की राजनीति में इस समय सबसे चर्चित विषय भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की नई संगठनात्मक टीम और राजनीतिक नियुक्तियों का है. प्रदेश से लेकर दिल्ली तक भाजपा कार्यकर्ताओं, नेताओं और सियासी विश्लेषकों की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं कि आखिर राठौड़ की नई टीम में किसे जगह मिलेगी और किन नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा. सूत्रों के अनुसार, टीम की घोषणा पहले ही कई बार टल चुकी है. अब चर्चा यह है कि इसमें कांग्रेस और अन्य दलों से हाल ही में आए नेताओं की एंट्री हो सकती है. यही बात लंबे समय से पार्टी में काम कर रहे निष्ठावान कार्यकर्ताओं के लिए चिंता और असंतोष का कारण बन रही है.

अवसरवाद बनाम निष्ठा का मुद्दा: राजनीतिक विश्लेषक मिथलेश के अनुसार पार्टी के भीतर एक धड़ा मानता है कि 1.5 से 2 साल पहले भाजपा में आए नेताओं को बिना निष्ठा साबित किए सीधे बड़े पद देना न केवल संगठनात्मक संतुलन बिगाड़ेगा बल्कि कार्यकर्ताओं के मनोबल पर भी नकारात्मक असर डालेगा. कई पुराने कार्यकर्ता इस बात को लेकर खिन्न हैं कि जिन्होंने चुनावी मौसम में अवसर देखकर पार्टी ज्वाइन की, उन्हें अब प्रमुख जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, जबकि जिन्होंने दशकों तक पार्टी की विचारधारा और चुनावी अभियान में मेहनत की, वे दरकिनार किए जा रहे हैं.

सुनिए क्या बोले मदन राठौड़ और राजनीतिक विश्लेषक (ETV Bharat Jaipur)

पैनल तैयार, अब दिल्ली की बारी: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने हाल ही में साफ किया कि टीम गठन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. पार्टी की परंपरा के अनुसार, बूथ से लेकर मंडल और जिला स्तर तक समिति का गठन होता है, जिसमें जिलाध्यक्ष तीन नाम भेजते हैं और चयन होता है. इसी तरह प्रदेश टीम के प्रत्येक पद के लिए भी तीन-तीन नाम दिल्ली भेज दिए गए हैं. अब अंतिम निर्णय केंद्रीय नेतृत्व करेगा. राठौड़ ने यह भी कहा कि मौजूदा टीम अच्छा काम कर रही है और संगठन का कामकाज सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन राजनीतिक हलकों में यह बयान संकेत माना जा रहा है कि बदलाव भले ही सीमित हों, लेकिन कुछ चेहरे जरूर बदले जाएंगे.

बाहरी नेताओं की सक्रियता और लॉबिंग: राजनीतिक विश्लेषक मिथलेश के अनुसार, पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य दलों के 100 से ज्यादा बड़े नेता भाजपा में शामिल हुए. इनमें से कई को टिकट भी मिला, हालांकि जीतने वालों की संख्या कम रही. इनमें से ज्यादातर नेता अब संगठन और राजनीतिक नियुक्तियों में स्थान पाने के लिए सक्रिय हैं. दिल्ली में बड़े नेताओं से मुलाकात, कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर भागीदारी और मीडिया में अपनी उपस्थिति बढ़ाना, इन नेताओं की रणनीति का हिस्सा है.

ज्योति मिर्धा पीएम मोदी के साथ (ETV Bharat File Photo)

इन अन्य दलों से आए नेताओं को मिल सकती है जगह

  • ज्योति मिर्धा: वर्तमान में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष पद का दायित्व संभाल रही ज्योति मिर्धा को फिर से संगठन या फिर बोर्ड या आयोग में दायित्व देने पर पार्टी विचार कर रही है. बीजेपी के दिल्ली नेतृत्व में पकड़ मजबूत रखने वाली ज्योति मिर्धा को पार्टी ने पहले विधानसभा और फिर लोकसभा में भी टिकट दिया था, हालांकि मिर्धा दोनों ही चुनाव हार गई थी.
  • लाल चंद कटारिया: कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे लालचंद कटारिया इन दिनों दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं. माना जा रहा है कि कटारिया को पार्टी बोर्ड या आयोग में प्रमुख दायित्व दे सकती है.
  • ज्योति खंडेलवाल: कांग्रेस संगठन में लंबे समय तक अलग-अलग दायित्व पर काम कर चुकीं पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल भी इन दिनों संगठन में जगह बनाने में जुटी हुई हैं. बताया जा रहा है वैश्य समाज के चेहरे के तौर पर ज्योति को मदन राठौड़ की नई टीम में प्रदेश उपाध्यक्ष का दायित्व दिया जा सकता है.
  • विक्रम गुर्जर: देवली-उनियारा से विधानसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़कर भाजपा प्रत्याशी को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले विक्रम गुर्जर इन दिनों दिल्ली में पार्टी के कमोबेश सभी बड़े नेताओं को साफा पहना कर सम्मान करने में जुटे हुए हैं. बताया जा रहा है कि विक्रम गुर्जर को राठौड़ की नई टीम में जगह मिल सकती है.
  • सुरेश मिश्रा: पूर्व के चुनाव में सांगानेर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे पंडित सुरेश मिश्रा ब्राह्मण चेहरे के तौर पर बोर्ड या आयोग में जगह बनाने की जुगत में लगे हुए हैं.
  • सीताराम अग्रवाल: डिप्टी सीएम दीया कुमारी के विधानसभा क्षेत्र विद्याधर नगर से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे सीताराम अग्रवाल को भी बोर्ड या आयोग में किसी एक जगह दायित्व मिल सकता है.

पुराने नेताओं की नाराजगी और संभावित असर: राजनीतिक विश्लेषक विवेकानंद शर्मा का मानना है कि सत्ता और संगठन में बदलाव की अटकलों के बीच बाहरी नेताओं को प्रमुख जिम्मेदारियां देना, पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं के मनोबल को तोड़ सकता है. उनके अनुसार, चुनाव के समय किसी नेता को टिकट देना अलग बात है, क्योंकि यह रणनीति उनकी स्थानीय लोकप्रियता पर आधारित होती है, लेकिन महज कुछ साल पहले पार्टी में आए नेताओं को बिना निष्ठा साबित किए बड़े पद देना आंतरिक विद्रोह का कारण बन सकता है. यह न केवल संगठनात्मक एकजुटता को प्रभावित करेगा बल्कि चुनावी तैयारी पर भी असर डालेगा.

बीजेपी नेता लालचंद कटारिया (ETV Bharat File Photo)

बाहरी नेता जिनको बीजेपी में मिला मौका

  • ज्योति मिर्धा: ज्योति मिर्धा को तो पहले विधानसभा और बाद में लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया, लेकिन वह दोनों चुनाव में हार गई. इतना ही नहीं मिर्धा को प्रदेश संगठन में उपाध्यक्ष पद का भी दायित्व दिया गया है.
  • महेंद्रजीत सिंह मालवीय: दशकों कांग्रेस में रहकर बीजेपी में शामिल हुए महेंद्रजीत सिंह को पार्टी ने डूंगरपुर-बांसवाड़ा लोकसभा से चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन मालवीय भी हार गए.
  • गिर्राज सिंह मलिंगा: बाड़ी विधानसभा से पूर्व विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा को भी पार्टी ने टिकट दिया, लेकिन उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा.
  • रेवंतराम डांगा: हनुमान बेनीवाल की पार्टी छोड़ भाजपा में शामिल हुए रेवंतराम डांगा को पार्टी ने टिकट दिया. वो खींवसर विधानसभा सीट से आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल को हरा कर विधानसभा पहुंचे.
  • दर्शन सिंह गुर्जर: बीजेपी ने कांग्रेस से भाजपा में आए पूर्व विधायक दर्शन सिंह गुर्जर को करौली विधानसभा से टिकट दिया, जिसमें दर्शन सिंह ने जीत दर्ज की.
  • रामनिवास मीणा: कांग्रेस नेता रामनिवास मीणा को भाजपा में शामिल होने के बाद पार्टी ने टोडाभीम से विधानसभा का चुनाव लड़ाया, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा.
  • रमेश खींची: कांग्रेस के पूर्व विधायक रमेश खींची को पार्टी ने कठूमर से विधानसभा चुनाव लड़ाया और जीत हासिल हुई.
  • रविंद्र भाटी: बीजेपी ने निर्दलीय विधायक रविन्द्र भाटी को भी भाजपा ज्वाइन करवाया था, लेकिन पार्टी ने लोकसभा में उन्हें टिकट नही दिया, उसके बाद भाटी निर्दलीय चुनाव लड़े और हार गए.

पीएम मोदी के साथ ज्योति खंडेलवाल
पीएम मोदी के साथ ज्योति खंडेलवाल (ETV Bharat File Photo)

भाजपा में शामिल हुए प्रमुख नेता: कांग्रेस और अन्य दलों से भाजपा में शामिल होने वालों की सूची लंबी है. इनमें पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया, पूर्व मंत्री राजेंद्र यादव, पूर्व सांसद खिलाड़ी लाल बैरवा, पूर्व विधायक रिछपाल मिर्धा, विजयपाल मिर्धा, आलोक बेनीवाल, रामपाल शर्मा, रामनारायण किसान, ज्योति मिर्धा, रमेश खींची, दीपचंद खेरिया, रविन्द्र भाटी, गिर्राज सिंह मलिंगा, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, दर्शन सिंह गुर्जर, ज्योति खंडेलवाल, पंकज महेता, सीताराम अग्रवाल, रामनिवास मीणा, प्रो. गौरव बल्लभ, सुरेश चौधरी, शैतान सिंह मेहरड़ा, विक्रम गुर्जर, राम नारायण जाजड़ा, रणजीत सिंह, मधुसूदन शर्मा जैसे नाम शामिल हैं.

ज्योति मिर्धा और अन्य बीजेपी नेता (ETV Bharat File Photo)

राजनीतिक विश्लेषक विवेकानंद शर्मा का कहना है कि मदन राठौड़ के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वे संगठन में संतुलन कैसे बनाए रखें. एक ओर दिल्ली नेतृत्व बाहरी नेताओं की एंट्री के पक्ष में हो सकता है, तो दूसरी ओर पुराने कार्यकर्ताओं की नाराजगी पार्टी के लिए 2028 विधानसभा और 2029 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बाधा बन सकती है. यदि नई टीम में बाहरी नेताओं को तरजीह दी जाती है तो अल्पकालिक राजनीतिक लाभ तो मिल सकता है, लेकिन दीर्घकाल में यह भाजपा के आंतरिक ढांचे में दरार भी डाल सकता है.

मदन राठौड़ की नई टीम तैयार, काउंटडाउन शुरू, मंत्रियों को संगठन में लाने की तैयारी

सिफारिशी सूची विवाद : पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने भी जताई नाराजगी, लिया जा सकता है कड़ा फैसला

जयपुर शहर बीजेपी की टीम सूची वायरल, सिफारिशकर्ताओं के नाम उजागर होने से सियासी बवाल

डोटासरा का बीजेपी पर निशाना, कहा-जैसे ही कोई नेता बीजेपी में शामिल होता है, हरिश्चंद्र बन जाता है

बीजेपी में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन की तैयारी तेज, जल्द हो सकता है ऐलान

प्रदेश में सरकार नहीं सर्कस चल रहा है, बीजेपी का लोकतंत्र में विश्वास नहीं : डोटासरा

