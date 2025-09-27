झारखंड दौरे पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता, लद्दाख हिंसा पर कांग्रेस को ठहराया जिम्मेदार
हजारीबाग में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने प्रेस वार्ता कर कई बातों पर अपनी राय दी.
Published : September 27, 2025 at 9:50 PM IST
हजारीबाग: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह पूर्व राज्यसभा सांसद सैयद जफर इस्लाम शनिवार को हजारीबाग पहुंचे. यहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र की सरकार को जीएसटी कम करने पर धन्यवाद दिया. दूसरी ओर झारखंड सरकार पर गंभीर आरोप लगाये हैं. लद्दाख में हुए हिंसा पर कांग्रेस का हाथ बताया है.
भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने लद्दाख हिंसा मामले में बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि इसमें कांग्रेस की वह मानसिकता शामिल है जो देश को तोड़ना चाहती है. इस हिंसा के पीछे कांग्रेस के साथ सोनम वांगचुक का भी हाथ रहा है. सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हो चुकी है. अभी जांच की जा रही है कि हिंसा के पीछे कौन-कौन से लोग शामिल थे. उनपर भी कार्रवाई की जाएगी. देश को जो भी तोड़ने का प्रयास करेगा सरकार उनके मंसूबों को नाकाम करने का काम करेगी.
झारखंड सरकार पर बड़ा हमला
भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने राज्य सरकार को स्लीपर सेल का संज्ञा दी है. उन्होंने कहा कि राज्य की सरकार स्लीपर सेल की तरह काम कर रही है. स्लीपर सेल के भांति ही देश में अराजकता फैलाने में फंडिंग कर रही है. वर्तमान सरकार राज्य में पैसे जमा करके इंडि ब्लॉक को सपोर्ट करती है जो आगे देश को अस्थिरता के लिए इस्तेमाल हो रहा है. उन्होंने यह कहा कि सरकार अभी वर्तमान में केवल तिजोरी भरने का काम कर रही है. जिस दिन राज्य हमारी सरकार आएगी उस दिन किसी को बक्शा नहीं जाएगा जनता परेशान है.
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को धन्यवाद दिया कि जीएसटी रिफॉर्म कर आम जनता को बड़ी राहत दी है. प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त के दिन देश के लोगों से यह वादा किया था कि वह आम जनमानस को टैक्स में बड़ी राहत देंगे. जीएसटी कम कर आम जनमानस के हित में बड़ा फैसला लिया है. जिससे MSME और आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने में भी बड़ी मदद मिलेगी. जो व्यापारी नए नियमों का पालन नहीं करेगी तो जीएसटी विभाग के द्वारा सरकार उन पर कार्रवाई करेगी.
