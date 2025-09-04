जोधपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरुवार को जोधपुर पहुंचे और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया. इस दौरान मीडिया से की बातचीत में भजनलाल ने कहा कि विधानसभा में विधायक कार्यों के लिए, जनता के मुद्दों को उठाने के लिए और समाधान करने के लिए हैं, लेकिन हमेशा कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति करती है. कांग्रेस ने कभी भी किसान, मजदूर, युवा, महिलाओं को लेकर जो वास्तविकता में मुद्दे उठाने थे, वह मुद्दे नहीं उठा रही है. सीएम ने प्रदेश में अतिवृष्टि के मामले पर कहा कि हमारी सरकार इस पर काम कर रही है. किसी भी प्रभावित को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा.

दरअसल, सीएम भजनलाल शर्मा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के जोधपुर आगमन पर उनकी अगवानी करने के लिए जयपुर से आए थे. नड्डा आरएसएस की राष्ट्रीय समन्वय बैठक में भाग लेने के लिए जोधपुर आए हैं. तीन दिन जोधपुर रहेंगे. नड्डा के जोधपुर पहुंचने के बाद सीएम वापस जयपुर के लिए रवाना हो गए.

इससे पहले जोधपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए सीएम ने कहा कि हम जनता के हितों के मुद्दों को लेकर गरीब को गणेश मानकर काम करते हैं. हमने सभी को राहत देने का कार्य किया है, जिससे आमजन को उसका फायदा मिल सके. मुख्यमंत्री ने अतिवृष्टि को लेकर कहा कि हमने प्रभारी मंत्री व प्रभारी सचिवों को निर्देशित किया है. आप जिले में रहेंगे. वहीं, विधायक अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र में रहेंगे. सरकार ने आपदा प्रबंधन के तहत मुआवजा देने की प्रकिया शुरू कर दी है. हमारी सरकार किसान, गरीब, मजदूर का सहयोग करेगी. कांग्रेस के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि वे भी जनता का बीच जाएं. कांग्रेस के लोग जनता के बीच नहीं जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ बखेड़ा खड़ा करते हैं. अब प्रदेश की जनता समझ चुकी है.

पीएम ने जनता को राहत दी है : केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी की दरों में संशोधन करने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अच्छे कार्य हो रहे हैं और सबको राहत देने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं. इस संशोधन से देश के हर घर को फायदा मिलेगा. उन्होंने रोटी, कपड़ा और मकान में राहत देने का काम किया है.

चिंता मत करो, मगरमच्छ पकड़े जाएंगे : सीएम ने पेपर लीक मामले में कांग्रेस पर हमला बोलते हुए बिना नाम लिए कहा- हमने हमारी सरकार बनते ही सबसे पहले SIT का गठन किया और आप देख रहे हैं कि जो मगरमच्छों की बातें हो रही हैं, उनको पकड़ने का काम SOG कर रही है. आपने देखा होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री के PSO को हमने गिरफ्तार किया और इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं, आप स्वयं समझ सकते हैं.

सीएम की अगवानी करने पहुंचे नेता-कार्यकर्ता : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, राज्य सभा सांसद मदन राठौड़, सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी, शेरगढ़ विधायक बाबूसिंह राठौड़ आए. सीएम की अगवानी के लिए विधायक अतुल भंसाली, नगर निगम (दक्षिण) महापौर वनिता सेठ, पूर्व राज्यसभा सांसद नारायण पंचारिया, पूर्व जेडीए अध्यक्ष प्रो. महेंद्र सिंह राठौड़, पूर्व मंत्री जसवंत बिश्नोई, पूर्व राजसिको अध्यक्ष मेघराज लोहिया, राजेंद्र पालीवाल, त्रिभुवन सिंह भाटी सहित भाजपा के कार्यकर्ता एयरपोर्ट पर पहुंचे. इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे.