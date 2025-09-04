रांचीः भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं सांसद डॉ राधामोहन अग्रवाल झारखंड दौरे पर हैं. रांची में मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होंने प्रदेश की हेमंत सरकार को जमकर निशाने पर लिया.

बीजेपी सांसद ने कहा है कि एक तरफ 50 हजार करोड़ का घाटा सहकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को अपने वादों के अनुरूप जीएसटी दरों में भारी कटौती कर राहत दिया है. वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार अपने दो हजार करोड़ का घाटा का रोना रोते हुए इसका विरोध कर रही है.

भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री की प्रेस वार्ता (ETV Bharat)

भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं सांसद डॉ राधामोहन अग्रवाल ने आगे कहा कि अगर राज्य सरकार राज्य की जनता को सुविधा से वंचित रखना चाहती है तो ऐसी सरकार को गद्दी छोड़ देना चाहिए. प्रदेश भाजपा कार्यालय में मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार जनता के हित के लिए बनती है. यहां तो राज्य सरकार के बयानों से लगता है कि यह सरकार जनता का हित नहीं देखना चाहती.

राज्य सरकार को तो जनता की भलाई के लिए उठाए गए कदम का स्वागत करना चाहिए था लेकिन अपनी सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार और नाकामियों को छुपाने के लिए राज्य सरकार पैसे का रोना रोती है. भाजपा सरकार ने तो कभी पैसे की कमी का रोना नहीं रोया. आज दुनिया का औसत विकास दर मात्र 3% है तो भारत का विकास दर पिछले तिमाही में 7.8% रहा है.

जीएसटी में बदलाव से केंद्र को 50 हजार करोड़ की राजस्व क्षति

भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं सांसद डॉ राधामोहन अग्रवाल ने जीएसटी में हुए बदलाव की सराहना करते हुए कहा कि इससे सामान सस्ते होंगे और बाजार मजबूत होगा. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस बार के बजट में 12 लाख तक की आय पर टैक्स जीरो कर दिया है, जिससे भारत सरकार को तीन लाख करोड़ रुपए की आय घटी और अब जीएसटी में स्लैब घटाया तो 50 हजार करोड़ रुपए का राजस्व क्षति होगा.

उन्होंने देश के 144 करोड़ जनता के हित में मोदी सरकार द्वारा लिए गए इस एतिहासिक फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि देश की जनता को यह मोदी सरकार की ओर से त्योहारों के लिए बड़ा तोहफा है. जीएसटी दरों में परिवर्तन से आम जनता से जुड़ी दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं के दाम में भारी कमी होगी. अब जीएसटी की दरें दो कर दी गई जिसमें 5%और 18% शामिल है जबकि विलासिता की वस्तुओं पर 40% का स्लैब किया गया है.

सांसद विधायकों के साथ हुई सेवा पखवाड़ा को लेकर बैठक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को भव्य बनाने में जुटी प्रदेश भाजपा ने इसकी तैयारियों को लेकर मैराथन बैठक की. आगमी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित होनेवाले सेवा पखवाड़ा को लेकर आयोजित इस बैठक सह कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि राष्ट्रीय महामंत्री एवं सांसद डॉ राधामोहन अग्रवाल शामिल हुए.

सेवा पखवाड़े को लेकर भाजपा नेताओं की बैठक (ETV Bharat)

इस बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महामंत्री एवं कार्यक्रम के झारखंड प्रभारी सांसद डॉ राधामोहन अग्रवाल ने कहा कि आगामी 17 सितंबर से 2अक्टूबर तक का पखवाड़ा भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण पखवाड़ा है. आगामी 17 सितंबर को विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन है. साथ ही 25 सितंबर को अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है और फिर 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और लालबहादुर शास्त्री की जयंती है. उन्होंने कहा कि यह अद्भुत संयोग है कि इस पखवाड़े में जन्म लेने वाले सभी महापुरुष अंत्योदय के पथिक हैं जिन्होंने गांव, गरीब, किसान, जवान की सेवा में अपना जीवन न्यौछावर किया. भाजपा इस पखवाड़ा को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाते हुए अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने के लिए संकल्पित है.

बैठक में भाग लेते भाजपा नेता (ETV Bharat)

प्रदेश भाजपा कार्यालय में दिनभर चली इस बैठक की दूसरी पाली में सांसद, विधायकों एवं पूर्व के जन प्रतिनिधियों ने अपने अपने विचार रखे. इस मौके पर राष्ट्रीय महामंत्री राधामोहन अग्रवाल ने संबोधित करते हुए नेताओं से अपने अपने क्षेत्रों में जन भागीदारी के साथ कार्यक्रम को संपन्न कराने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि गांधी, शास्त्री और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पद चिन्हों पर चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को गांव गरीब किसान की सेवा केलिए समर्पित किया है. अपनी सरकार के पहले दिन से पीएम मोदी ने सभी निर्णय अंत्योदय को साकार करने की दिशा में लिया है. आज भारत विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका हैजल्द ही भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा.

सेवा पखवाड़े को लेकर भाजपा नेताओं की बैठक (ETV Bharat)

प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सेवा पखवाड़े के कार्यक्रम को हम सभी को मिलकर धरातल पर उतरना है. उन्होंने राज्य के कार्यकर्ताओं से कार्यक्रम में रिकॉर्ड स्तर पर जन भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि ब्लड डोनेशन कार्यक्रम में पार्टी ने पिछले वर्ष भी रिकॉर्ड तोड़ा था जिसकी पुर्नावृर्ति इस वर्ष भी करनी है. इस मौके पर डॉ रविंद्र कुमार राय ने कहा कि सेवा पखवाड़ा जनता जनार्दन से सीधा संवाद का अवसर है. हम अपनी नीतियों, कार्यक्रमों विचारों को लेकर जन जन तक जाएं. प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने आगामी कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि आगामी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर आयोजित होंगे साथ ही बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा.

इसके अतिरिक्त प्रदेश भर में स्वास्थ्य शिविर प्रबुद्ध जन सम्मेलन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिव एवं कृतित्व पर चित्र प्रदर्शिनी, प्रबुद्ध जन सम्मेलन, मंडल स्तर पर रक्तदान शिविर, वृक्षारोपण, विशिष्ट जन सम्मान कार्यक्रम, चित्रकला प्रतियोगिता जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी ने मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा कि सेवा पखवाड़ा इस बार एतिहासिक होगा जिसमें पार्टी ने कई कार्यक्रम निर्धारित किया है.

