ETV Bharat / state

प्रदूषण का विरोध कर रहे लोगों से मिले सांसद, कहा- प्लांट को करना होगा जीरो पॉल्यूशन - POLLUTION FROM PLANT

प्रतीकात्मक चित्र ( Etv Bharat )

By Published : April 11, 2025 at 10:06 AM IST | Updated : April 11, 2025 at 10:17 AM IST 2 Min Read

रामगढ़: शहर में छावनी क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया के लोगों ने वहां स्थापित प्लांट पर बड़े पैमाने पर प्रदूषण फैलाने का आरोप लगाया है. जिसके खिलाफ पूर्व में स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया. इस बीच प्लांट प्रबंधन ने एक महीने के भीतर प्रदूषण खत्म करने का आश्वासन हजारीबाग सांसद और स्थानीय लोगों को दिया. लेकिन प्रबंधन अपनी बातों पर खरा नहीं उतर सका. इसको लेकर स्थानीय लोगों ने हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल के साथ आगे की रणनीति पर बैठक की. प्रदूषण का विरोध कर रहे लोगों से मिले सांसद (Etv bharat) रामगढ़ औद्योगिक क्षेत्र के प्लांट पर प्रदूषण को बढ़ावा देने का आरोप लोगों ने प्लांट के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है ताकि प्लांट द्वारा प्रदूषण ना फैलाया जाए. क्योंकि प्रदूषण से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है. प्लांट द्वारा फैलाया जा रहा प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है. इसे लेकर हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने स्थानीय लोगों की बैठक की. जिसमें पिछले 30 दिनों में प्लांट द्वारा प्रदूषण पर कितना कंट्रोल हुआ है, उसकी समीक्षा की गई. महिलाओं से मिले सांसद मनीष जायसवाल (Etv bharat)

Last Updated : April 11, 2025 at 10:17 AM IST