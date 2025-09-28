ETV Bharat / state

राहुल गांधी की जेन जी से अपील और भारत तोड़ो यात्रा फेल, मुंह के बल गिर रही कांग्रेस: संतोष पांडेय

बीजेपी का कांग्रेस पर हमला: राहुल गांधी के जेन-ज़ी (जनरेशन Z) बयान को लेकर भाजपा लगातार हमलावर है. इसी कड़ी में भाजपा सांसद संतोष पांडे ने भी राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला है . उन्होंने कहा कि कांग्रेस राहुल गांधी को कितने बार प्रक्षेपास्त्र (मिसाइल) से लॉन्च करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हर बार कांग्रेस पार्टी मुंह के बल गिर रही है.

रायपुर: नेपाल में जेन जी आंदोलन के बाद राहुल गांधी के भारत में जेनजी को लेकर दिए बयान पर सियासी महाभारत छिड़ गई है. कांग्रेस नेता जहां युवाओं से लोकतंत्र की रक्षा और कथित "वोट चोरी" रोकने का आह्वान कर रहे हैं, वहीं भाजपा ने इस मुद्दे पर उन पर तीखा पलटवार किया है. रायपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान बीजेपी सांसद संतोष पांडेय ने यह बातें कही है.

"हर बार फेल हुए राहुल गांधी": भाजपा सांसद संतोष पांडे ने कहा कि राहुल का जेनजी फेल हो चुका है. राहुल का भारत तोड़ो यात्रा फेल हो चुकी है जो कन्याकुमारी से उन्होंने शुरू की थी. राहुल गांधी की सासाराम से यात्रा फेल हो चुकी है, राहुल की नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान फेल हो चुकी है. राहुल को कितने बार मिसाइल से लॉन्च करने की कोशिश की गई वह हर बार फेल हो चुकी है. जितनी बार कांग्रेस राहुल को लॉन्च करने की कोशिश करती है उतनी बार कांग्रेस गिर जाती है.

राहुल ने जेन जी से की थी अपील: राहुल गांधी ने अपने दूसरे प्रजेंटेशन के दौरान मतदाता धोखाधड़ी और चुनावी प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों का मुद्दा उठाया था. उन्होंने दावा किया था कि देशभर में "वोट चोरी" के गंभीर संकेत सामने आ रहे हैं. इसी क्रम में उन्होंने 2000 के दशक की शुरुआत में जन्मे युवाओं और वर्तमान छात्रों यानी जेन-ज़ी से लोकतंत्र की रक्षा में निर्णायक भूमिका निभाने का आग्रह किया था.

संविधान की रक्षा और लोकतंत्र को मजबूत करना अब सिर्फ राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी इसमें आगे बढ़ना होगा. हमारी लड़ाई सत्ता या पद के लिए नहीं है, बल्कि नागरिकों के मताधिकार और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुरक्षित रखने के लिए है- राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद

छत्तीसगढ़ का सियासी पारा हाई: राहुल गांधी के बयान और भाजपा सांसद के पलटवार के बाद छत्तीसगढ़ समेत देशभर में राजनीतिक बहस तेज हो गई. एक ओर कांग्रेस इसे लोकतंत्र और संविधान की लड़ाई बता रही है, वहीं भाजपा इसे कांग्रेस का चुनावी हथकंडा और राहुल गांधी की विफल रणनीति करार दे रही है.