अमित शाह के खिलाफ भूपेश बघेल का बयान निंदनीय, कांग्रेस का हाथ हमेशा माओवादियों के साथ रहा: संतोष पांडेय - BJP MP SANTOSH PANDEY

अमित शाह के खिलाफ भूपेश बघेल के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया.

Press conference of BJP MP Santosh Pandey
बीजेपी सांसद संतोष पांडेय की प्रेस कॉन्फ्रेंस (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 25, 2025 at 11:39 PM IST

रायपुर: कांग्रेस का हाथ माओवादियों के साथ, यह कहना है बीजेपी के सांसद संतोष पांडेय का. अमित शाह के खिलाफ भूपेश बघेल के बयान को लेकर संतोष पांडेय ने यह हमला बोला है. भूपेश बघेल ने कहा था कि जब तड़ीपार जैसे व्यक्ति को इस देश का गृह मंत्री बनाया जा सकता है, तो किसी जज को उपराष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार बनाने में क्या गलत है?. इसी बयान को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर काउंटर अटैक किया.

"भूपेश बघेल ने गलत भाषा का प्रयोग किया": बीजेपी सांसद संतोष पांडेय ने कहा कि वास्तव में सच जो होता है वह सर चढ़कर बोलता है. कांग्रेस का हाथ माओवादियों के साथ. कांग्रेस का हाथ बस्तर में आदिवासियों की हत्या करने वालों के साथ रहा है. हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग अमित शाह के लिए भूपेश बघेल ने किया है यह घोर निंदनीय है.

कांग्रेस का हाथ माओवादियों के साथ, कांग्रेस का हाथ बस्तर में आदिवासियों की हत्या करने वालों के साथ रहा है-संतोष पांडेय , सांसद, बीजेपी

'भूपेश बघेल के राज में कई घोटाले हुए": संतोष पांडेय ने कहा कि जिस व्यक्ति ने अपनी पूरी सरकार को कोल घोटाले में जो झोंक दिया. इसके अनेक आईएएस अधिकारी जेल में रहे. ऑनलाइन सट्टा एप में 518 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी लेने के आरोप इनके ऊपर लगे. इसके साथ ही डीएमएफ घोटाले में अनिल टुटेजा से लेकर कितने लोग हैं. पीएससी घोटाला, भाई भतीजावाद के आरोप. जिनकी पूरी सरकार भ्रष्टाचार मे लिप्त थी. जिसने कभी बस्तर के आदिवासियों का ध्यान नहीं दिया. वे अमित शाह पर आरोप लगा रहे हैं.

बी सुदर्शन रेड्डी को लेकर बीजेपी का कांग्रेस पर अटैक: बीजेपी सांसद संतोष पांडेय ने कहा कि आज ऐसे व्यक्ति जो माओवाद विचार से प्रेरित रहे हैं. जिनका निर्णय पैराग्राम 74 में सलवा जुडूम पर दिया गया था. वह बस्तर के विरोध में और आदिवासियों के विरोध में था. मैं तो यह कहूंगा कि यहां के कांग्रेस और उनके नेताओं के विरोध में रहा है.

महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल और जितने बड़े-बड़े लीडर जो वहां मृत्यु को प्राप्त हुए मारे गए. वे सलवा जुडूम के समर्थक थे. यदि सलवा जुडूम संस्था चलती तो बहुत जल्दी नक्सलवाद समाप्त करने में सहायता मिलती. सलवा जुडूम खत्म हो जाए यह निर्णय बी सुदर्शन रेड्डी ने दिया और इतना ही नहीं उन्होंने यहां की सरकार की आर्थिक व्यवस्था कैसी है और उस व्यवस्था के लिए ये जो कर रहे हैं उसे क्रांतिकारी का रूप है. इस भाषा का प्रयोग किया. आप समझ सकते हैं कि बी सुदर्शन रेड्डी किस विचार के हैं- संतोष पांडेय, बीजेपी सांसद

बी सुदर्शन रेड्डी जिसको कांग्रेस पार्टी ने अपना उपराष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार बनाया है. भारत जैसे दुनिया के बड़े लोकतांत्रिक देश में उपराष्ट्रपति का पद दूसरे नंबर पर आता है. ऐसे पद पर ऐसे व्यक्ति का होना और उसके लिए ऐसे शख्स को उम्मीदवार बनाना यह देश के लिए चिंता का विषय है- संतोष पांडेय, बीजेपी सांसद

भूपेश बघेल के पिताजी ने सनातन का अपमान किया: संतोष पांडेय ने भूपेश बघेल के पिता को लेकर भी बयान दिया. उन्होंने कहा कि वह बहुत बड़बोले थे. सनातन के विरोध में ,माता भगवती, सीता के विरोध में और अन्य भगवान के विरोध में उन्होंने बयान दिया था. उसी तरह भूपेश बघेल भी हैं. जो आकंठ भ्रष्टाचार में लिप्त रहे. जिन्होंने कभी आदिवासियों की परवाह नहीं की. बस्तर की परवाह नहीं की. आज ऐसा व्यक्ति और बेदाग छवि वाले नेता अमित शाह के खिलाफ बयान देते हैं. आज अमित शाह की तुलना सरदार वल्लभभाई पटेल से हो रही है. उसके खिलाफ ये इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं.

हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने सुदर्शन रेड्डी पर जो टिप्पणी की है वह एकदम सत्य है- संतोष पांडेय, सांसद बीजेपी

जानिए कैसे शुरु हुई बयानों की सियासत ?: इससे पहले, अमित शाह ने आरोप लगाया था कि विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट में 2011 में सलवा जुडूम पर फैसला देकर वामपंथी उग्रवाद और नक्सलवाद का समर्थन किया. सुदर्शन रेड्डी ने छत्तीसगढ़ के बस्तर में आदिवासियों की सलवा जुडूम मुहिम को गैरकानूनी करार देते हुए उस पर बैन लगाया था. अमित शाह ने कहा था कि अगर यह फैसला नहीं दिया गया होता, तो 2020 तक नक्सलवाद खत्म हो सकता था.

अमित शाह के इसी बयान पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने प्रतिक्रिया दी थी. भूपेश बघेल ने कहा था कि जब तड़ीपार जैसे व्यक्ति को इस देश का गृह मंत्री बनाया जा सकता है, तो किसी जज को उपराष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार बनाने में क्या गलत है. उन्होंने कहा कि यह संविधान और कानून का पालन करने की बात है, जबकि कुछ लोग इसे नजरअंदाज कर रहे हैं.

