'प्रशांत किशोर माफी मांगें नहीं तो मानहानि का केस करूंगा', डीजल चोरी के आरोपों पर संजय जायसवाल का पलटवार

प्रशांत किशोर के 'डीजल चोरी' के आरोप पर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि वह मानहानि का केस करेंगे. पढ़ें..

प्रशांत किशोर पर संजय जायसवाल का पलटवार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 29, 2025 at 2:35 PM IST

3 Min Read
बेतिया: जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर और बेतिया से बीजेपी सांसद संजय जायसवाल आमने-सामने आ गए हैं. बीजेपी सांसद ने आज डीजल चोरी के आरोपों पर प्रेस कॉनफ्रेंस बुलाई. जहां उन्होंने तमाम जरूरी दस्तावेजों के साथ अपनी सफाई पेश की. उन्होंने दावा किया कि उनके ऊपर लगे तमाम आरोप झूठे और मनगढ़ंत हैं. लिहाजा पीके को उनसे माफी मांगनी होगी.

संजय जायसवाल की प्रेस वार्ता: बेतिया सांसद डॉ. संजय जायसवाल ने बताया कि दो दिन पहले मेयर गरिमा देवी सिकारिया के पति रोहित सिकारिया उनके पास आए और सभी कागजात दिखाए. मेयर ने आठ बिंदुओं की जांच के लिए पत्र लिखा था लेकिन जब पटना से सीनियर आईएएस मनोज कुमार जांच करने आए तो पेट्रोल पंप पर डीजल चोरी का आरोप लगाए और उन्होंने 15 गाड़ियों में डीजल भराई में अनियमितता पर सवाल उठाए. जांच में 15 गाड़ियों में डीजल का बिल के साथ जीएसटी की मांग की, इस पर नगर निगम ने 5 बार बैठक कर पेट्रोल पंप बदलने की मांग की.

बीजेपी सांसद संजय जायसवाल (ETV Bharat)

'गदहा है आईएएस मनोज कुमार': संजय जायसवाल ने सख्त तेवर में कहा कि नगर आवास विभाग का आईएएस मनोज कुमार नहीं जानता है कि पूरे देश में डीजल-पेट्रोल पर जीएसटी नहीं लगता है. इस अधिकारी के खिलाफ मैं दिल्ली तक जाऊंगा. वह आईएएस नहीं हो सकता है, वह प्रमोटी होगा नहीं तो 'गदहा' होगा.

'डीजल-पेट्रोल की चोरी का आरोप गलत': बीजेपी सांसद ने आरोप लगाया की बेतिया नगर निगम की मेयर और आईएएस मनोज कुमार ने साजिश रचकर उस एजेंसी को क्लीन चिट दिया, फिर चोरी पेट्रोल पंप पर फोड़ दिया. संजय जायसवाल ने कहा कि पेट्रोल पंप की मालकिन बेतिया नगर निगम की सशक्त कमिटी पर 100 करोड़ की मानहानि का मुकदमा करेंगी.

संजय जायसवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस (ETV Bharat)

'पेट्रोल पंप मेरा नहीं': संजय जायसवाल ने कहा कि उन पर जो आरोप लगाया गया है कि मेरा पेट्रोल पंप है या मेरा भाई के नाम है, यह दोनो गलत है. इसके साथ ही जो मुझ पर आरोप लगाया गया है कि पेट्रोल पंप के चलते एलाइनमेंट चेंज किया गया है, वह भी सरासर गलत है. उस पर हम राष्ट्रीय राजमार्ग से आरटीआई से जवाब मांगा है, जो बेबुनियाद है.

माफी मांगो नहीं तो करेंगे मानहानि का केस: बेतिया सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि मैंने पहले ही प्रशांत किशोर पर क्रिमिनल केस किया है. मेरे ऊपर लगे तमाम आरोप गलत है. लिहाजा उनको अपने दोनों आरोपों के लिए माफी मांगनी होगी. अगर वह माफी नहीं मांगते हैं तो जल्द ही मानहानि का भी मुकदमा करेंगे.

संजय जायसवाल (ETV Bharat)

"मैं हर जगह पोस्ट भी कर रहा हूं और अफाक अहमद को भी बकायदा व्हाट्सएप कर रहा हूं. जिससे चाहे, जांच करवा लें. अगर प्रशांत किशोर के दोनों आरोप गलत हैं तो वह माफी मांगें नहीं तो क्रिमिनल केस तो मैंने किया ही है, मानहानि का भी केस करूंगा."- डॉ. संजय जायसवाल, अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी

