'नटवरलाल के दादा हैं PK', BJP ने 14 करोड़ रुपये के फर्जीवाड़ा का लगाया आरोप

प्रशांत किशोर ( ETV Bharat )

Published : September 20, 2025 at 1:40 PM IST | Updated : September 20, 2025 at 2:10 PM IST

पटना: बिहार चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है. इसी बीच बीजेपी सांसद संजय जयसवाल ने जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर पर गंभीर आरोप लगाया है. सांसद ने कहा कि प्रशांत किशोर के द्वारा चंदा के 14 करोड़ रुपये का फर्जीवाड़ा किया गया है. उन्होंने एक ऑडिट रिपोर्ट का हवाला देते हुए यह आरोप लगाया. 'पीके नटवरलाल का दादा': संजय जयसवाल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल X के माध्यम से प्रशांत किशोर को राजनीति का नटवरलाल करार दिया है. कहा कि ठगी की दुनिया में बिहार की पहचान नटवरलाल से थी.पीके ठगी में नटवरलाल का दादा हैं, क्योंकि नटवरलाल ने सामान्य मनुष्यों को ठगा किंतु पीके वे हस्ती हैं जो बिहार के बुद्धिजीवीयों को ठगते हैं. 'सवाल पूछने पर पत्रकार को धमकी': सांसद ने कहा कि उन्होंने प्रशांत किशोर से सात सवाल पूछे हैं, लेकिन उसमें किसी का जवाब नहीं दिया गया. एक प्रेस कांफ्रेंस का जिक्र करते हुए कहा कि सवाल पत्रकार ने गलती से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ लिया तो उसे प्रशांत महासागर में डूबाने तक की धमकी मिल गई. 'सांसद ने दिया चंदा': प्रशांत किशोर को आंध्र प्रदेश के एक सांसद अयोध्या रामी रेड्डी ने 14 करोड़ रुपए चंदा दिया. परंतु यह चंदा घाटे में डूबी कंपनी से क्यों दिलवाया गया, पत्रकार इसका जवाब खोजें. सांसद ने पत्रकारों से कहा कि जन सुराज पार्टी जो प्रशांत किशोर की नाजायज उत्पत्ति है. मेरे 2022 के सबूत देने के पश्चात एक बार इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर चले जाएं?

Last Updated : September 20, 2025 at 2:10 PM IST