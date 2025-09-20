'नटवरलाल के दादा हैं PK', BJP ने 14 करोड़ रुपये के फर्जीवाड़ा का लगाया आरोप
BJP सांसद संजय जयसवाल ने एक ऑडिट रिपोर्ट का हवाला देकर प्रशांत किशोर पर 14 करोड़ का फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया है.
Published : September 20, 2025 at 1:40 PM IST|
Updated : September 20, 2025 at 2:10 PM IST
पटना: बिहार चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है. इसी बीच बीजेपी सांसद संजय जयसवाल ने जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर पर गंभीर आरोप लगाया है. सांसद ने कहा कि प्रशांत किशोर के द्वारा चंदा के 14 करोड़ रुपये का फर्जीवाड़ा किया गया है. उन्होंने एक ऑडिट रिपोर्ट का हवाला देते हुए यह आरोप लगाया.
'पीके नटवरलाल का दादा': संजय जयसवाल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल X के माध्यम से प्रशांत किशोर को राजनीति का नटवरलाल करार दिया है. कहा कि ठगी की दुनिया में बिहार की पहचान नटवरलाल से थी.पीके ठगी में नटवरलाल का दादा हैं, क्योंकि नटवरलाल ने सामान्य मनुष्यों को ठगा किंतु पीके वे हस्ती हैं जो बिहार के बुद्धिजीवीयों को ठगते हैं.
ठगी की दुनिया में बिहार की पहचान नटवरलाल से थी।— Dr. Sanjay Jaiswal (Modi Ka Parivar) (@sanjayjaiswalMP) September 20, 2025
प्रशांत किशोर ठगने में इसका दादा है क्योंकि नटवरलाल ने सामान्य मनुष्यों को ठगा किंतु पीके वह हस्ती है जो बिहार के बुद्धिजीवीयों को ठगता है ।
1/11 pic.twitter.com/HXjdkeCXbt
'सवाल पूछने पर पत्रकार को धमकी': सांसद ने कहा कि उन्होंने प्रशांत किशोर से सात सवाल पूछे हैं, लेकिन उसमें किसी का जवाब नहीं दिया गया. एक प्रेस कांफ्रेंस का जिक्र करते हुए कहा कि सवाल पत्रकार ने गलती से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ लिया तो उसे प्रशांत महासागर में डूबाने तक की धमकी मिल गई.
'सांसद ने दिया चंदा': प्रशांत किशोर को आंध्र प्रदेश के एक सांसद अयोध्या रामी रेड्डी ने 14 करोड़ रुपए चंदा दिया. परंतु यह चंदा घाटे में डूबी कंपनी से क्यों दिलवाया गया, पत्रकार इसका जवाब खोजें. सांसद ने पत्रकारों से कहा कि जन सुराज पार्टी जो प्रशांत किशोर की नाजायज उत्पत्ति है. मेरे 2022 के सबूत देने के पश्चात एक बार इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर चले जाएं?
विज्ञान का छात्र रहा हूं इसलिए क्यों और कैसे सोचने की आदत है।— Dr. Sanjay Jaiswal (Modi Ka Parivar) (@sanjayjaiswalMP) September 20, 2025
प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीके ने खुद स्वीकार किया कि उसे 14 करोड रुपए सांसद अयोध्या रामी रेड्डी ने चंदा के रूप में पिछली सेवाओं के लिए दिया था।
1/5 pic.twitter.com/PVKfssw9AP
"मैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से जनसुरज का ऑडिट रिपोर्ट जारी कर रहा हूं. पीके ने स्वीकार किया कि एक कंपनी से 14 करोड़ रुपए चंदा मिला है. फिर 2023-24 में इलेक्शन कमीशन को जन सुराज पार्टी का खर्चा 35 हजार रुपए क्यों दिखाया है?" -संजय जयसवाल, सांसद, बीजेपी
सुविधा ज्यादा तो खर्च कम क्यों?: सांसद ने कहा कि 2023-24 में पीके के अभियान में 200 गाड़ियां चल रही थीं, फाइव स्टार टेंट और खाने की व्यवस्था थी. हर जिले में 10 से ज्यादा कर्मचारी बहाल थे, जिनका काम नेताओं को धमकाना था कि किस तरह से नेतागिरी करनी है. उन सबका खर्चा महज 35000 रुपए दिखाया गया.
जी हां 2023-24 में जो 200 गाड़ियां चल रही थीं, फाइव स्टार टेंट और खाने की व्यवस्था थी। हर जिले में 10 से ज्यादा कर्मचारी बहाल थे जिनका काम नेताओं को धमकाना था कि किस तरह से नेतागिरी करनी है, उन सबका खर्चा महज 35000 रुपए है ।— Dr. Sanjay Jaiswal (Modi Ka Parivar) (@sanjayjaiswalMP) September 20, 2025
5/10
जन सुराज पार्टी को लेकर सवाल: जबकि 17 सितंबर 2024 को भी जन सुराज पार्टी का अध्यक्ष सरत कुमार मिश्रा ही थे. यह इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट कहता है. हर पेज में उसके और कोषाध्यक्ष अजीत सिंह के हस्ताक्षर मौजूद हैं. तो फिर बाद 2 अक्टूबर 2024 को गांधी मैदान में जन सुराज पार्टी की उत्पत्ति कैसे हुई?
'15 दिनों में बदले अध्यक्ष': सांसद ने सवाल पूछा कि सरत कुमार मिश्रा महज 15 दिनों में कैसे हट गए. उदय सिंह जी कैसे अध्यक्ष हो गए? प्रशांत किशोर अपना करोड़पति बनने का फार्मूला बिहार के युवाओं को दे देता तो सबसे बड़ा बदलाव यात्रा यही होता.
बिहार चुनाव में पीके: आपको बता दें कि प्रशांत किशोर पिछले तीन साल से जन सुराज के बैनर तले बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं. पिछले साल 2 अक्टूबर को पार्टी का भी गठन कर दिया गया. अब बिहार चुनाव 2025 में सभी 243 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी है. पीके का दावा है कि इसबार बिहार की सरकार बदल जाएगी.
