ETV Bharat / state

'नटवरलाल के दादा हैं PK', BJP ने 14 करोड़ रुपये के फर्जीवाड़ा का लगाया आरोप

BJP सांसद संजय जयसवाल ने एक ऑडिट रिपोर्ट का हवाला देकर प्रशांत किशोर पर 14 करोड़ का फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया है.

Sanjay Jaiswal Accuses Prashant Kishor
प्रशांत किशोर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 20, 2025 at 1:40 PM IST

Updated : September 20, 2025 at 2:10 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: बिहार चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है. इसी बीच बीजेपी सांसद संजय जयसवाल ने जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर पर गंभीर आरोप लगाया है. सांसद ने कहा कि प्रशांत किशोर के द्वारा चंदा के 14 करोड़ रुपये का फर्जीवाड़ा किया गया है. उन्होंने एक ऑडिट रिपोर्ट का हवाला देते हुए यह आरोप लगाया.

'पीके नटवरलाल का दादा': संजय जयसवाल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल X के माध्यम से प्रशांत किशोर को राजनीति का नटवरलाल करार दिया है. कहा कि ठगी की दुनिया में बिहार की पहचान नटवरलाल से थी.पीके ठगी में नटवरलाल का दादा हैं, क्योंकि नटवरलाल ने सामान्य मनुष्यों को ठगा किंतु पीके वे हस्ती हैं जो बिहार के बुद्धिजीवीयों को ठगते हैं.

'सवाल पूछने पर पत्रकार को धमकी': सांसद ने कहा कि उन्होंने प्रशांत किशोर से सात सवाल पूछे हैं, लेकिन उसमें किसी का जवाब नहीं दिया गया. एक प्रेस कांफ्रेंस का जिक्र करते हुए कहा कि सवाल पत्रकार ने गलती से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ लिया तो उसे प्रशांत महासागर में डूबाने तक की धमकी मिल गई.

'सांसद ने दिया चंदा': प्रशांत किशोर को आंध्र प्रदेश के एक सांसद अयोध्या रामी रेड्डी ने 14 करोड़ रुपए चंदा दिया. परंतु यह चंदा घाटे में डूबी कंपनी से क्यों दिलवाया गया, पत्रकार इसका जवाब खोजें. सांसद ने पत्रकारों से कहा कि जन सुराज पार्टी जो प्रशांत किशोर की नाजायज उत्पत्ति है. मेरे 2022 के सबूत देने के पश्चात एक बार इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर चले जाएं?

"मैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से जनसुरज का ऑडिट रिपोर्ट जारी कर रहा हूं. पीके ने स्वीकार किया ‌कि एक कंपनी से 14 करोड़ रुपए चंदा मिला है. फिर 2023-24 में इलेक्शन कमीशन को जन सुराज पार्टी का खर्चा 35 हजार रुपए क्यों दिखाया है?" -संजय जयसवाल, सांसद, बीजेपी

सुविधा ज्यादा तो खर्च कम क्यों?: सांसद ने कहा कि 2023-24 में पीके के अभियान में 200 गाड़ियां चल रही थीं, फाइव स्टार टेंट और खाने की व्यवस्था थी. हर जिले में 10 से ज्यादा कर्मचारी बहाल थे, जिनका काम नेताओं को धमकाना था कि किस तरह से नेतागिरी करनी है. उन सबका खर्चा महज 35000 रुपए दिखाया गया.

जन सुराज पार्टी को लेकर सवाल: जबकि 17 सितंबर 2024 को भी जन सुराज पार्टी का अध्यक्ष सरत कुमार मिश्रा ही थे. यह इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट कहता है. हर पेज में उसके और कोषाध्यक्ष अजीत सिंह के हस्ताक्षर मौजूद हैं. तो फिर बाद 2 अक्टूबर‌ 2024 को गांधी मैदान में जन सुराज पार्टी की उत्पत्ति कैसे हुई‌?

'15 दिनों में बदले अध्यक्ष': सांसद ने सवाल पूछा कि सरत कुमार मिश्रा महज 15 दिनों में कैसे हट गए. उदय सिंह जी कैसे अध्यक्ष हो गए? प्रशांत किशोर अपना करोड़पति बनने का फार्मूला बिहार के युवाओं को दे देता तो सबसे बड़ा बदलाव यात्रा यही होता.

बिहार चुनाव में पीके: आपको बता दें कि प्रशांत किशोर पिछले तीन साल से जन सुराज के बैनर तले बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं. पिछले साल 2 अक्टूबर को पार्टी का भी गठन कर दिया गया. अब बिहार चुनाव 2025 में सभी 243 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी है. पीके का दावा है कि इसबार बिहार की सरकार बदल जाएगी.

ये भी पढ़ें:

Last Updated : September 20, 2025 at 2:10 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

BJP MP SANJAY JAISWALPRASHANT KISHORसंजय जयसवालप्रशांत किशोरBIHAR ELECTION 2025SANJAY JAISWAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार में महिला वोटबैंक साधने के लिए कांग्रेस ने बदला गियर, राहुल गांधी के बाद अब प्रियंका की एंट्री

'राहुल गांधी ने तेजस्वी को ठगा..' ऋतुराज सिन्हा बोले- 'कांग्रेस की यात्रा से RJD को हुआ नुकसान'

चुनाव जीतकर भी नहीं बन सके थे विधायक, जानिए कब और कैसे बना ये इतिहास?

शाहाबाद-मगध फतह करने की अमित शाह की चाल, क्या भाजपा की जीत हो जाएगी सुपरहिट?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.