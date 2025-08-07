Essay Contest 2025

झारखंड में सांसद कला महोत्सव का आयोजन किया जाएगा. इसी जानकारी केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने प्रेस वार्ता करके दी है.

BJP MP Press conference regarding organization of Sansad Kala Mahotsav for first time in Jharkhand
केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की प्रेस वार्ता (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 7, 2025 at 6:07 PM IST

Updated : August 7, 2025 at 6:42 PM IST

रांची: स्कूली बच्चों को कला के प्रति रुचि बढ़ाने के उदेश्य से आगामी 28 अगस्त से 03 सितंबर तक कला महोत्सव आयोजित किया जा रहा है. अगर आप चित्रकला में रुचि रखते हैं तो हो जाइये तैयार. सांसद कला महोत्सव के जरिए आपकी पेंटिंग की पहचान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक होगी.

केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इस प्रतियोगिता में आठवीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी शामिल होंगे. जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित थीम में से किसी एक पर पेंटिंग करना होगा.

जानकारी देते केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ (Etv Bharat)

इसका उद्देश्य ऑपरेशन सिंदूर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन को लेकर विद्यार्थियों की सोच को परिलक्षित करना है. करीब 2 घंटे की इस चित्रकला प्रतियोगिता में अब तक 55 स्कूलों का निबंधन हो चुका है. इस प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक विद्यार्थी अपने विद्यालय से ही संपर्क करेंगे उनके विद्यालय से ही रजिस्ट्रेशन का कार्य होगा.

चयनित पेंटिंग पीएम मोदी को होगा समर्पित

यह पेंटिंग प्रतियोगिता दो चरणों में होगा. पहले चरण में इसमें भाग लेने वाले सभी स्कूलों से पांच पांच सर्वोत्तकृष्ट पेंटिंग करने वाले बच्चों को राज्य स्तरीय पेंटिंग प्रतियोगिता के लिए चयन किया जाएगा. राज्य स्तरीय पेंटिंग प्रतियोगिता में चयनित पांच उत्कृष्ट पेंटिंग को पीएम मोदी को भेंट की जाएगी. एक अनुमान के अनुसार इस पेंटिंग प्रतियोगिता में 20 हजार से अधिक विद्यार्थी भाग लेंगे. सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागियों को जहां पुरस्कृत किया जाएगा, वहीं कला महोत्सव में शामिल होने वाले सभी प्रतिभागियों को पीएम मोदी का लगा चित्र और ऑपरेशन सिंदूर लिखा हुआ प्रमाण पत्र दिया जाएगा.

रांची में आयोजित प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए भाजपा सांसद सह केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि इस कला महोत्सव के उद्घाटन मौके पर कला क्षेत्र से जुड़े हुए कई नामचीन हस्ती के भी शामिल होने की संभावना है. इसके लिए तैयारी की जा रही है, इस कला महोत्सव को भव्य बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की गई है.

