ETV Bharat / state

हजारीबाग में जीएसटी को लेकर जश्न का माहौल, सांसद से लेकर स्थानीय लोगों ने पीएम मोदी का जताया आभार

जीएसटी की नई दर लागू होने के बाद हजारीबाग से बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि इससे आम लोगों को बड़ा लाभ होगा.

Party workers on the road with the BJP MP
बीजेपी सांसद के साथ सड़क पर पार्टी कार्यकर्ता (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 22, 2025 at 7:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हजारीबाग: जीएसटी में कटौती के बाद हजारीबाग में उत्साह का माहौल है. नवरात्रि के पहले दिन ही जीएसटी की नई दरें लागू हो चुकी हैं. हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत दी है. स्थानीय लोगों ने भी इस सुधार का स्वागत किया है. इधर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वदेशी अपनाने को लेकर जागरूकता अभियान की शुरूआत की है. जिसकी अगुवाई सांसद मनीष जायसवाल ने की.

"जीएसटी रिफॉर्म होने के बाद समाज का हर एक वर्ग को इसका लाभ मिलेगा. महंगाई पर लगाम लगाने के लिए यह एक बड़ा उपहार केंद्र सरकार ने दिया है. नवरात्रि का पर्व शुरू होने के साथ ही नया जीएसटी लागू हुआ है. इसका फायदा मार्केट में देखने को मिलेगा. खाद्य सामग्री से लेकर इलेक्ट्रॉनिक सामान के दाम में कमी आएगी और लोग जमकर खरीदारी करेंगे." - मनीष जायसवाल, बीजेपी सांसद

दूसरी ओर हजारीबाग में 'स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ' का अभियान शुरू किया गया. बीजेपी नेता मनीष जायसवाल ने इसकी अगुवाई की. इस दौरान सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और आम जनता उनके साथ सड़क पर दिखी. सांसद मनीष जायसवाल ने व्यवपारियों से अपील करते हुए कहा कि वह स्वदेशी सामान बेचे और ओर उपभोक्ता स्वदेशी समान ही खरीदे.

हजारीबाग में जीएसटी को लेकर जश्न का माहौल (Etv Bharat)

व्यापारी विकास खंडेलवाल ने बताया कि हजारीबाग के व्यवसायियों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी अपनाने का स्वागत किया है. इन्होंने कहा कि हम स्वदेशी सामान का उपयोग करेंगे तो ही देश की अर्थव्यवस्था दुरुस्त होगी. जिस तरह अमेरिका व्यवहार कर रहा है उसे सही और करारा जवाब स्वदेशी अपनाने से ही दिया जा सकता है.

स्थानीय कर रहे हैं पीएम मोदी की अपील का स्वागत

इसी तरह स्थानीय मनमीत अकेला ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी अपनाने की अपील का हम स्वागत कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देशवासियों को स्वदेशी अपनाने को कहा है तो यह हमारा दायित्व भी है.

हजारीबाग में 'स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ' का नारा बुलंद हो रहा है. आम जनता से लेकर व्यापारी, स्वदेशी सामान अपने की मांग कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें- GST की नई दर से बाजारों में लौटी रौनक, आम उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं से लेकर सस्ती हुए वाहन

आज से शुरू GST बचत उत्सव, एक क्लिक में जानें क्या हुआ सस्ता और क्या हुआ महंगा

ईस्ट टेक सिंपोजियम 2025 का सफल समापन, डिफेंस सिस्टम बना आकर्षण का केंद्र

For All Latest Updates

TAGGED:

जीएसटी की नई दरें लागूBJP MP MANISH JAISWALजीएसटी को लेकर जश्न का माहौलस्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ अभियानNEW GST RATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.