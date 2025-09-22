ETV Bharat / state

हजारीबाग में जीएसटी को लेकर जश्न का माहौल, सांसद से लेकर स्थानीय लोगों ने पीएम मोदी का जताया आभार

हजारीबाग: जीएसटी में कटौती के बाद हजारीबाग में उत्साह का माहौल है. नवरात्रि के पहले दिन ही जीएसटी की नई दरें लागू हो चुकी हैं. हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत दी है. स्थानीय लोगों ने भी इस सुधार का स्वागत किया है. इधर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वदेशी अपनाने को लेकर जागरूकता अभियान की शुरूआत की है. जिसकी अगुवाई सांसद मनीष जायसवाल ने की.

"जीएसटी रिफॉर्म होने के बाद समाज का हर एक वर्ग को इसका लाभ मिलेगा. महंगाई पर लगाम लगाने के लिए यह एक बड़ा उपहार केंद्र सरकार ने दिया है. नवरात्रि का पर्व शुरू होने के साथ ही नया जीएसटी लागू हुआ है. इसका फायदा मार्केट में देखने को मिलेगा. खाद्य सामग्री से लेकर इलेक्ट्रॉनिक सामान के दाम में कमी आएगी और लोग जमकर खरीदारी करेंगे." - मनीष जायसवाल, बीजेपी सांसद

दूसरी ओर हजारीबाग में 'स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ' का अभियान शुरू किया गया. बीजेपी नेता मनीष जायसवाल ने इसकी अगुवाई की. इस दौरान सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और आम जनता उनके साथ सड़क पर दिखी. सांसद मनीष जायसवाल ने व्यवपारियों से अपील करते हुए कहा कि वह स्वदेशी सामान बेचे और ओर उपभोक्ता स्वदेशी समान ही खरीदे.

हजारीबाग में जीएसटी को लेकर जश्न का माहौल (Etv Bharat)

व्यापारी विकास खंडेलवाल ने बताया कि हजारीबाग के व्यवसायियों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी अपनाने का स्वागत किया है. इन्होंने कहा कि हम स्वदेशी सामान का उपयोग करेंगे तो ही देश की अर्थव्यवस्था दुरुस्त होगी. जिस तरह अमेरिका व्यवहार कर रहा है उसे सही और करारा जवाब स्वदेशी अपनाने से ही दिया जा सकता है.