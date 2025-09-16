भीलवाड़ा सांसद अग्रवाल का हमला: बोले-कांग्रेस नेताओं ने अपने राज में भ्रष्टाचार से किए थे महल खड़े
अतिवृष्टि को लेकर कांग्रेस के आंदोलन पर भाजपा ने तंज कसा. सांसद ने कहा कि कांग्रेस ने अपने राज में केवल भ्रष्टाचार किया.
Published : September 16, 2025 at 3:22 PM IST|
Updated : September 16, 2025 at 3:53 PM IST
भीलवाड़ा: भाजपा सांसद दामोदर अग्रवाल और पार्टी नेताओं ने मंगलवार को विपक्षी कांग्रेस पर करारा हमला किया. अग्रवाल ने कहा कि अतिवृष्टि मामले में कांग्रेस नेता अपनी राजनीति चमकाने को 19 सितंबर को आंदोलन कर रहे हैं, जबकि हमारी सरकार किसानों को लेकर संवेदनशील और गंभीर है. भाजपा सरकार ने तुरंत गिरदावरी कराई, जल्द मुआवजा देंगे. अग्रवाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं ने अपने राज में भ्रष्टाचार से महल खड़े किए थे.
भाजपा ने यहां सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस को निशाने पर लिया और खुद की सरकार की तारीफ की. सांसद दामोदर अग्रवाल ने कहा कि इस बार अतिवृष्टि से जिले में लगभग 30 लोगों की जानें गई. हम जिंदगी की भरपाई तो नहीं कर सकते, लेकिन अधिकतम मुआवजा राशि दिलाई जाएगी.
सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली: कांग्रेस के 19 सितंबर को किसानों को अतिवृष्टि से नुकसान को लेकर आंदोलन पर सांसद बोले, 'सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली'. कांग्रेस नेताओं की किसान हित की बात हास्यास्पद है. कांग्रेस नेताओं ने अपने कार्यकाल में गुंडागर्दी और भष्टाचार से अपने महल खड़े किए. आज वही नेता किसान हित का रोना रो रहे हैं, लेकिन उनके साथ जनता नहीं है. शाहपुरा क्षेत्र की हृदय विदारक घटना के पीड़ितों को इंश्योरेंस एजेंसी से 5 लाख रुपए मुआवजे के अलावा अतिरिक्त मदद के लिए मुख्यमंत्री से आग्रह किया जाएगा.
बौखलाहट का प्रतीक: कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के विधानसभा अध्यक्ष पर कैमरे को लेकर लगाए आरोप पर सांसद अग्रवाल बोले-नाथी के बाड़े वाले ऐसी बातें नहीं करें तो ठीक है. लोकतंत्र में विपक्ष जरूरी है, लेकिन जिस तरह से डोटासरा ऐसी बातें कर रहे हैं, वह बौखलाहट के अलावा कुछ नहीं है. भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, विधायक गोपाल खंडेलवाल, लालाराम बैरवा, जब्बर सिंह सांखला, गोपीचंद मीणा एवं लादूलाल पितलिया भी मौजूद थे.