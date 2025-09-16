ETV Bharat / state

भीलवाड़ा सांसद अग्रवाल का हमला: बोले-कांग्रेस नेताओं ने अपने राज में भ्रष्टाचार से किए थे महल खड़े

मीडिया से रूबरू होते भाजपा सांसद अग्रवाल और विधायक ( ETV Bharat Bhilwara )

भीलवाड़ा: भाजपा सांसद दामोदर अग्रवाल और पार्टी नेताओं ने मंगलवार को विपक्षी कांग्रेस पर करारा हमला किया. अग्रवाल ने कहा कि अतिवृष्टि मामले में कांग्रेस नेता अपनी राजनीति चमकाने को 19 सितंबर को आंदोलन कर रहे हैं, जबकि हमारी सरकार किसानों को लेकर संवेदनशील और गंभीर है. भाजपा सरकार ने तुरंत गिरदावरी कराई, जल्द मुआवजा देंगे. अग्रवाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं ने अपने राज में भ्रष्टाचार से महल खड़े किए थे. भाजपा ने यहां सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस को निशाने पर लिया और खुद की सरकार की तारीफ की. सांसद दामोदर अग्रवाल ने कहा कि इस बार अतिवृष्टि से जिले में लगभग 30 लोगों की जानें गई. हम जिंदगी की भरपाई तो नहीं कर सकते, लेकिन अधिकतम मुआवजा राशि दिलाई जाएगी. सांसद दामोदर अग्रवाल बोले... (ETV Bharat Bhilwara)

